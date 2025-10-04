PUBLICIDADE

Dezenas de pessoas ficaram feridas num ataque de um drone russo, no sábado, que atingiu uma estação ferroviária ucraniana, afirmou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, numa altura em que Moscovo tem intensificado os ataques às redes ferroviárias e elétricas da Ucrânia.

O ataque foi "selvagem", escreveu Zelenskyy numa publicação no X. "Todos os serviços de emergência já estão no local e começaram a ajudar as pessoas. Todas as informações sobre os feridos estão a ser recolhidas", acrescentou.

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas no ataque à cidade de Shostka, a cerca de 70 quilómetros da fronteira russa.

A Rússia atacou dois comboios de passageiros em rápida sucessão, visando primeiro um serviço local e depois um segundo com destino a Kiev, disse Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro e ministro da reconstrução da Ucrânia. Um segundo drone atingiu o comboio quando estava a decorrer uma evacuação.

Esta é uma das táticas russas mais brutais - o chamado "duplo ataque", em que o segundo ataque atinge os socorristas e as pessoas que estão a ser evacuadas", afirmou o principal diplomata ucraniano, Andrii Sybiha, no sábado.

Tanto Zelenskyy como o governador local Oleh Hryhorov publicaram o que disseram ser fotografias do local, mostrando uma carruagem de passageiros em chamas.

De acordo com Hryhorov, os ataques dos drones também cortaram o fornecimento de eletricidade em Shostka, onde viviam cerca de 70.000 pessoas antes da guerra, e nas áreas circundantes.

Moscovo ataca redes ferroviárias e elétricas

A Rússia intensificou recentemente os ataques à rede ferroviária ucraniana, que é fundamental para o transporte militar. Tal como nos anos anteriores, Moscovo também intensificou os ataques à rede elétrica da Ucrânia com a aproximação do inverno.

Durante a noite de sábado, drones e mísseis russos voltaram a atacar a rede elétrica da Ucrânia, segundo uma empresa de energia ucraniana, um dia depois do que as autoridades descreveram como o maior ataque às instalações de gás natural ucranianas desde a invasão total de Moscovo, há mais de três anos e meio.

Nesta foto fornecida pelo Serviço de Emergência da Ucrânia na sexta-feira, 3 de outubro de 2025, uma fazenda de porcos é vista danificada após um ataque russo na região de Kharkiv, na Ucrânia. Ukrainian Emergency Service/AP

O ataque danificou instalações de energia perto de Chernihiv, uma cidade do norte a oeste de Shostka, que fica perto da fronteira russa, e provocou apagões que deverão afetar cerca de 50.000 famílias, de acordo com o operador regional Chernihivoblenergo.

No dia anterior, a Rússia lançou o maior ataque da guerra contra as instalações de gás natural geridas pelo grupo estatal ucraniano Naftogaz, segundo as autoridades ucranianas.

A Rússia disparou um total de 109 drones e 3 mísseis balísticos Iskander contra a Ucrânia na noite de 3 para 4 de outubro. As forças de defesa aérea ucranianas conseguiram destruir pelo menos 73 UAV.