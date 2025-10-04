Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Dezenas de feridos após um ataque russo "selvagem" a uma estação ferroviária ucraniana

Um comboio de passageiros em chamas após o ataque de um drone russo a uma estação ferroviária em Shostka, na região de Sumy, na Ucrânia, no sábado, 4 de outubro de 2025.
Um comboio de passageiros em chamas após o ataque de um drone russo a uma estação ferroviária em Shostka, na região de Sumy, na Ucrânia, no sábado, 4 de outubro de 2025. Direitos de autor  AP/Ukrainian Railway Press Office
Direitos de autor AP/Ukrainian Railway Press Office
De Euronews
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

Moscovo intensificou os ataques às infraestruturas críticas da Ucrânia, incluindo as redes ferroviárias e as redes de eletricidade, à medida que o inverno se aproxima.

PUBLICIDADE

Dezenas de pessoas ficaram feridas num ataque de um drone russo, no sábado, que atingiu uma estação ferroviária ucraniana, afirmou o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, numa altura em que Moscovo tem intensificado os ataques às redes ferroviárias e elétricas da Ucrânia.

O ataque foi "selvagem", escreveu Zelenskyy numa publicação no X. "Todos os serviços de emergência já estão no local e começaram a ajudar as pessoas. Todas as informações sobre os feridos estão a ser recolhidas", acrescentou.

Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas no ataque à cidade de Shostka, a cerca de 70 quilómetros da fronteira russa.

A Rússia atacou dois comboios de passageiros em rápida sucessão, visando primeiro um serviço local e depois um segundo com destino a Kiev, disse Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro e ministro da reconstrução da Ucrânia. Um segundo drone atingiu o comboio quando estava a decorrer uma evacuação.

Esta é uma das táticas russas mais brutais - o chamado "duplo ataque", em que o segundo ataque atinge os socorristas e as pessoas que estão a ser evacuadas", afirmou o principal diplomata ucraniano, Andrii Sybiha, no sábado.

Tanto Zelenskyy como o governador local Oleh Hryhorov publicaram o que disseram ser fotografias do local, mostrando uma carruagem de passageiros em chamas.

De acordo com Hryhorov, os ataques dos drones também cortaram o fornecimento de eletricidade em Shostka, onde viviam cerca de 70.000 pessoas antes da guerra, e nas áreas circundantes.

Moscovo ataca redes ferroviárias e elétricas

A Rússia intensificou recentemente os ataques à rede ferroviária ucraniana, que é fundamental para o transporte militar. Tal como nos anos anteriores, Moscovo também intensificou os ataques à rede elétrica da Ucrânia com a aproximação do inverno.

Durante a noite de sábado, drones e mísseis russos voltaram a atacar a rede elétrica da Ucrânia, segundo uma empresa de energia ucraniana, um dia depois do que as autoridades descreveram como o maior ataque às instalações de gás natural ucranianas desde a invasão total de Moscovo, há mais de três anos e meio.

Nesta foto fornecida pelo Serviço de Emergência Ucraniano na sexta-feira, 3 de outubro de 2025, uma quinta de porcos é vista danificada após um ataque russo na região de Kharkiv, na Ucrânia.
Nesta foto fornecida pelo Serviço de Emergência da Ucrânia na sexta-feira, 3 de outubro de 2025, uma fazenda de porcos é vista danificada após um ataque russo na região de Kharkiv, na Ucrânia. Ukrainian Emergency Service/AP

O ataque danificou instalações de energia perto de Chernihiv, uma cidade do norte a oeste de Shostka, que fica perto da fronteira russa, e provocou apagões que deverão afetar cerca de 50.000 famílias, de acordo com o operador regional Chernihivoblenergo.

No dia anterior, a Rússia lançou o maior ataque da guerra contra as instalações de gás natural geridas pelo grupo estatal ucraniano Naftogaz, segundo as autoridades ucranianas.

A Rússia disparou um total de 109 drones e 3 mísseis balísticos Iskander contra a Ucrânia na noite de 3 para 4 de outubro. As forças de defesa aérea ucranianas conseguiram destruir pelo menos 73 UAV.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Rússia visa instalações de gás da Ucrânia no maior ataque da guerra, segundo as autoridades

Família de quatro pessoas entre os nove mortos nos últimos ataques russos à Ucrânia

Posição da Europa em relação à Rússia endurece à medida que aumentam incursões de drones, os ciberataques e os incidentes de sabotagem