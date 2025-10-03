A Rússia lançou o seu maior ataque de guerra durante a noite de quinta para sexta-feira contra instalações de gás natural na Ucrânia geridas pelo grupo estatal Naftogaz, segundo as autoridades.

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Segundo a força aérea ucraniana, a Rússia disparou um total de 381 drones e 35 mísseis durante o ataque, numa tentativa de Moscovo de destruir a rede elétrica antes do inverno e desgastar a população ucraniana na sua guerra total, que já vai no seu quarto ano.

"Trata-se de um terror deliberado contra instalações civis que permitem a extração e o processamento de gás para a vida normal das pessoas", declarou Serhii Koretskyi, diretor-executivo da Naftogaz, em comunicado.

"Não tem qualquer objetivo militar. Este é mais um ato de malícia russa que visa apenas (...) privar os ucranianos de calor no inverno".

A Rússia apontou 35 mísseis, muitos deles balísticos, e 60 drones às instalações de extração e processamento de gás da Naftogaz nas regiões nordeste de Kharkiv e centro de Poltava, algumas das quais sofreram danos críticos, disse Koretskyi.

Um trabalhador ucraniano opera válvulas num ponto de armazenamento e trânsito de gás em Boyarka, 3 de janeiro de 2006 SERGEI CHUZAVKOV/AP2009

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que "todos os alvos designados foram atingidos" depois de as suas forças terem lançado um ataque maciço contra a Ucrânia, utilizando drones e armas teleguiadas.

Desde a invasão total do país vizinho em 2022, com a aproximação do inverno, as forças russas têm vindo a atacar a rede elétrica ucraniana e outras infraestruturas energéticas críticas.

Kiev afirma que se trata de uma tentativa de transformar o inverno numa arma, negando aos civis calor, luz e água corrente.

A Rússia intensificou recentemente os seus ataques à rede elétrica, bem como à rede ferroviária ucraniana, que é essencial para o transporte militar.

"A Rússia está a aterrorizar os civis e a tentar perturbar a estação do aquecimento", declarou em comunicado a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko.

Em Poltava, os ataques feriram uma criança de oito anos e duas mulheres, segundo as autoridades regionais.

Uma das explosões destruiu cerca de metade das janelas da histórica Igreja de São Nicolau da cidade, classificada como monumento arquitetónico de importância local.

Uma quinta danificada na sequência de um ataque russo na região de Kharkiv, 3 de outubro de 2025 Serviços de Emergência da Ucrânia via AP

A Ucrânia utilizou os seus drones de longo alcance produzidos internamente para atacar alvos energéticos na Rússia, com ataques de drones à refinaria de petróleo de Orsk, localizada a cerca de 1.400 quilómetros da fronteira ucraniana, disse na sexta-feira Andriy Kovalenko, líder do Centro de Combate à Desinformação do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia.

Um ataque de um drone ucraniano também interrompeu brevemente as operações na fábrica de produtos químicos Azot, uma das maiores da Rússia, em Berezniki, a mais de 1500 quilómetros a leste de Moscovo, segundo as autoridades.