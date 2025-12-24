O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, enviou esta quarta-feira saudações aos soldados espanhóis destacados em missões no estrangeiro. Através da sua tradicional videoconferência de Natal, o líder socialista agradeceu pessoalmente aos soldados o seu sacrifício pelo trabalho em defesa do país e da paz.

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Sánchez sublinhou que está "muito consciente" dos soldados e prestou-lhes homenagem por passarem as férias longe das suas famílias ao serviço de Espanha. "O esforço que fazem vale a pena", disse Sánchez, sublinhando que a bandeira espanhola que transportam "é o orgulho de toda a nação". Mais de 20.000 militares espanhóis foram destacados este ano.

O chefe do executivo quis também sublinhar que as ameaças à Europa não cessam, num momento marcado por desafios de segurança internacional, e reiterou o seu apoio às tropas que representam "o compromisso de Espanha com a estabilidade e a defesa".

Durante a videoconferência, os chefes dos diferentes contingentes puderam também partilhar com Sánchez a sua experiência nas missões e a forma como vão viver as férias de Natal em territórios distantes das suas casas.

A ministra da Defesa, Margarita Robles, e o chefe do Estado-Maior da Defesa (JEMAD), Almirante-General Teodoro López Calderón, também estiveram presentes na videoconferência. Sánchez concluiu a sua mensagem: "Que este 2026 leve a paz a tantos cantos do mundo que dela necessitam. Essa paz que construís dia a dia".