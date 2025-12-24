Camião com GPL explode na autoestrada em Itália

A explosão ocorreu na sequência de uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias. Não foram registados feridos.
Um camião-cisterna carregado de GPL explodiu na tarde de terça-feira na autoestrada A1 Milão-Nápoles, em Teano, na Campânia, após uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias.
O acidente ocorreu num troço entre duas áreas de serviço, que foram evacuadas pelos socorristas. O camião-cisterna explodiu durante as operações de socorro e causou danos na estrada. Ninguém ficou ferido.
Vários vídeos publicados na rede social X mostram o momento da explosão.
Os bombeiros contiveram as chamas e extinguiram o restante incêndio. A autoestrada permaneceu encerrada durante a operação de salvamento.
O troço foi reaberto na manhã de 24 de dezembro. "Pouco depois das 5 horas da manhã, na A1 Milão-Nápoles, três faixas de trânsito foram completamente restabelecidas no troço entre Cápua e Caianello, em direção a Nápoles", declarou a Autostrade per l'Italia em comunicado.