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Camião com GPL explode na autoestrada em Itália

Imagem da explosão do camião-cisterna de GPL na autoestrada A1 Milão-Nápoles, no troço próximo de Teano
Imagem da explosão do camião-cisterna de GPL na autoestrada A1 Milão-Nápoles, no troço próximo de Teano Direitos de autor  cleared
Direitos de autor cleared
De Arnold Koka
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A explosão ocorreu na sequência de uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias. Não foram registados feridos.

Um camião-cisterna carregado de GPL explodiu na tarde de terça-feira na autoestrada A1 Milão-Nápoles, em Teano, na Campânia, após uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias.

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O acidente ocorreu num troço entre duas áreas de serviço, que foram evacuadas pelos socorristas. O camião-cisterna explodiu durante as operações de socorro e causou danos na estrada. Ninguém ficou ferido.

Vários vídeos publicados na rede social X mostram o momento da explosão.

Os bombeiros contiveram as chamas e extinguiram o restante incêndio. A autoestrada permaneceu encerrada durante a operação de salvamento.

O troço foi reaberto na manhã de 24 de dezembro. "Pouco depois das 5 horas da manhã, na A1 Milão-Nápoles, três faixas de trânsito foram completamente restabelecidas no troço entre Cápua e Caianello, em direção a Nápoles", declarou a Autostrade per l'Italia em comunicado.

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