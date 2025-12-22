"Chemical Valley": vários feridos na sequência de uma explosão numa fábrica perto de Lyon

"Neste momento, não há risco de toxicidade para a população", declarou a prefeitura. Autoridades já levantaram confinamento para os municípios afetados.
Quatro pessoas ficaram feridas, três das quais com gravidade, numa explosão ocorrida nas instalações da Elkem Silicones na plataforma química de Saint-Fons, a sul de Lyon.
Foi mobilizada uma grande força de intervenção de emergência. As autoridades enviaram uma mensagem de alerta através do sistema FR-Alert, pedindo aos habitantes da zona que se fechassem temporariamente e aos outros que evitassem a zona. Os habitantes de Saint-Fons, Feyzin, Pierre-Bénite e Vénissieux foram aconselhados a confinar-se até que o alerta fosse levantado.
As autoridades levantaram entretanto as medidas de confinamento para os municípios afetados e indicaram que o incêndio decorrente da explosão estava sob controlo.
Foi também reabertura a circulação na auto-estrada A7, bem como nas vias ferroviárias e fluviais.
Nesta fase, a prefeitura da região garante que "não há risco de toxicidade para a população".
Após a explosão, a autoestrada A7 foi cortada e os automobilistas foram aconselhados a evitar sair em direção a Lyon Sud a partir do bairro de Confluence.
A causa da explosão ainda não foi confirmada. De acordo com as primeiras informações da imprensa local, a explosão pode estar relacionada com uma fuga de hidrogénio, um gás altamente inflamável, mas esta hipótese ainda não foi confirmada pelas autoridades.
Já foi aberta uma investigação para determinar as causas da explosão desta segunda-feira e se todos os procedimentos de segurança foram cumpridos nesta área conhecida como o "vale da química", um dos principais polos industriais em França.