Explosão em linha de comboio na Polónia: governo diz que tudo aponta para ato de "sabotagem" russa

Em conversa com jornalistas, o porta-voz do ministro coordenador dos serviços secretos, Jacek Dobrzyński, informou que "tudo indica que foi a inteligência russa que encomendou o ato de sabotagem dos caminhos de ferro polacos".

O porta-voz garantiu também que os serviços secretos polacos (ABW) estão a trabalhar para esclarecer todos os detalhes sobre o caso, através da recolha e da verificação de provas.

"Os agentes da ABW estão a recolher provas, a recolher informações e a verificar as informações que recolheram até agora. Os instigadores [da sabotagem], e tudo aponta para que sejam os serviços secretos russos, gostariam muito de saber em que direção o inquérito está a avançar, que cordelinhos os nossos agentes estão a puxar, quais os caminhos que pretendem seguir para chegar ao cerne da questão", indicou ainda o porta-voz.

"Permitam-me que vos garanta que os agentes estão a fazer tudo o que podem para esclarecer este caso do princípio ao fim", assegurou ainda Dobrzynski.

Declarações proferidas depois de, por volta das 10:00 de terça-feira, ter terminado a reunião do Comité de Segurança Nacional, convocada pelo primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, com a participação dos chefes dos serviços secretos e representantes do presidente.

O porta-voz apelou também a que se tenha cuidado com a desinformação e com as informações provenientes de fontes não verificadas. Acrescentou ainda que os serviços russos irão tentar aproveitar esta situação para apontar para a existência de possíveis ligações à Ucrânia.

"Os serviços russos querem perturbar a sociedade, querem assustar-nos", disse também Dobrzynski.

Na noite de sábado para domingo, ocorreu um ato de sabotagem na região polaca de Mazowsze. Na linha ferroviária entre Dęblin e Życzyn, uma parte dos carris foi destruída. Como informou o primeiro-ministro Donald Tusk, na segunda-feira, os danos ocorreram como resultado da detonação de um explosivo.

Já esta terça-feira, no parlamento nacional, Tusk esclareceu que, entretanto, foi determinada a identidade de dois responsáveis pelo incidente: "Os autores identificados são dois cidadãos ucranianos que cooperam há muito tempo com os serviços secretos russos. As suas identidades são conhecidas."