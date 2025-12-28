Ataques noturnos russos na Ucrânia causam um morto e cinco feridos

Na noite de sábado para domingo, a Rússia lançou 48 drones num ataque noturno contra a Ucrânia em.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Várias regiões foram visadas, incluindo a região de Donetsk, onde um homem de 51 anos foi morto por uma bomba planadora na cidade de Sloviansk enquanto estava no seu jardim.

Outras cinco pessoas ficaram feridas em ataques na região de Kherson.

Entretanto, dezenas de bombeiros combateram um incêndio num edifício residencial na esperança de salvar as habitações. A estrutura, localizada na região meridional de Odessa, foi atingida por um drone.

Também na região de Sumy foram contabilizados estragos. O mesmo edifício foi atingido duas vezes sendo que o Serviço de Emergência do Estado ucraniano informou que, na segunda vez, as equipas de salvamento já se encontravam no local. Ninguém ficou feriod.

Enquanto prosseguem os ataques no terreno, a Ucrânia e a Rússia chegaram a um acordo invulgar sobre um cessar-fogo temporário na central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia, para permitir reparações e evitar um potencial acidente nuclear.

A notícia foi confirmada este domingo, pela Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

Do lado russo, Moscovo divulgou imagens que, segundo diz, mostram unidades de artilharia a atacar posições ucranianas num local não revelado na região de Donetsk.

Em resposta, a Ucrânia efetuou os seus próprios ataques.

Os drones ucranianos atingiram a central petrolífera de Syzran, na região russa de Samara, bem como várias instalações militares russas em território ucraniano temporariamente ocupado, de acordo com um funcionário ucraniano.

Os desenvolvimentos no terreno acontecem numa altura em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, está nos Estados Unidos para uma nova reunião com Donald Trump para discutir o plano de paz proposto.