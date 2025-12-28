"Temos os ingredientes para um acordo", afirma Trump após receber Zelenskyy em Mar-a-Lago

O presidente dos EUA, Donald Trump, saudou um possível acordo para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia ao receber o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, na sua residência Mar-a-Lago, na Florida, no domingo.

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"Muitas pessoas morreram", disse Trump aos jornalistas. "Acredito que temos os ingredientes para um acordo que é bom para a Ucrânia, que é bom para todos. Não há nada mais importante".

Trump sugeriu que haveria um acordo de segurança "forte" para a Ucrânia — um ponto-chave para Kiev — e disse que "as nações europeias estão muito envolvidas", mesmo que não estivessem presentes nas negociações bilaterais. Espera-se que os líderes europeus sejam informados separadamente.

"Sinto que as nações europeias têm sido realmente fantásticas e estão muito alinhadas com esta reunião e com a conclusão de um acordo. São todas pessoas fantásticas", acrescentou Trump.

O presidente dos EUA também confirmou que faria outra chamada com o presidente russo, Vladimir Putin, após a reunião com Zelenskyy.

Trump disse aos repórteres que estava convencido de que o presidente russo estava interessado na paz, mesmo com Moscovo a bombardear a Ucrânia com uma enxurrada de mísseis e drones na véspera da reunião em Mar-a-Lago.

Após semanas de intensa diplomacia de alto nível, Donald Trump encontra-se esta tarde com Volodymyr Zelenskyy na Florida. Os dois líderes deverão discutir os mais recentes esforços de paz para pôr fim à guerra total da Rússia na Ucrânia, após quase quatro anos de hostilidades.

A reunião estava marcada para as 18h00 (hora de Lisboa), na residência de Trump na Florida, Mar-a-Lago. Zelenskyy chegou a Miami no sábado à noite.

O presidente ucraniano descreveu os esforços que conduziram à reunião bilateral como os "dias diplomáticos mais ativos do ano", afirmando que "muito pode ser decidido antes do Ano Novo".

"Estamos a fazer tudo para isso, mas a tomada de decisões depende dos nossos parceiros - aqueles que ajudam a Ucrânia e aqueles que pressionam a Rússia para que os russos sintam as consequências da sua própria agressão". disse Zelenskyy antes da reunião.

No entanto, acrescentou que Moscovo não manifestou qualquer vontade de pôr termo à guerra contra a Ucrânia.

Só esta semana, a Rússia lançou ataques aéreos com mais de 2.100 drones, cerca de 800 bombas aéreas guiadas e 94 mísseis de vários tipos contra cidades ucranianas.

"Os representantes russos estão a ter longas conversas, mas, na realidade, os Kinzhals (mísseis) e os Shaheds (drones) estão a falar por eles. Esta é a verdadeira atitude do (Presidente russo Vladimir) Putin e da sua comitiva. Eles não querem acabar com a guerra", disse Zelenskyy.

Em separado, Donald Trump anunciou na sua plataforma social Truth que também manteve uma chamada com o presidente russo Vladimir Putin antes de se encontrar com Zelenskyy.

"Acabei de ter uma boa e muito produtiva conversa telefónica com o Presidente Putin da Rússia antes do meu encontro, às 13:00 de hoje, com o presidente Zelenskyy da Ucrânia".

Trump não forneceu mais pormenores sobre o conteúdo da sua chamada com Putin e não revelou se o Presidente russo tinha indicado que era possível um avanço diplomático.

Líderes europeus não estarão representados na Florida

Os líderes europeus não vão participar nas conversações na Florida e não estarão fisicamente presentes na reunião em Mar-a-Lago.

No entanto, de acordo com o gabinete do presidente da Ucrânia, Zelenskyy e Trump deverão ter uma chamada telefónica com os líderes europeus uma hora depois da reunião.

No sábado, a caminho dos EUA, Zelenskyy fez uma escala no Canadá para se encontrar com o primeiro-ministro Mark Carney, e realizou uma reunião online com os líderes europeus e da NATO.

O presidente da Ucrânia disse que discutiram a próxima reunião com Trump e coordenaram a posição da Ucrânia e da UE em antecipação da conversa com o Presidente dos EUA no domingo.