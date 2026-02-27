Médicos denunciam: agentes de segurança impedem tratamento de manifestantes feridos no Irão

Os agentes de segurança de Teerão, vestidos à paisana, terão impedido os médicos de prestar cuidados aos manifestantes feridos nos hospitais, de acordo com médicos no Irão.

PUBLICIDADE PUBLICIDADE

Um profissional de saúde disse que um homem na casa dos 40 anos foi levado para a unidade de emergência do hospital depois de ter sido baleado na cabeça à queima-roupa durante um protesto.

Quando ele e outros tentaram entrar à pressa na sala para o atender, disse que os agentes bloquearam o caminho, empurrando alguns para trás com as suas espingardas.

"Eles cercaram-no e não nos deixaram avançar", disse o médico da cidade de Rasht, no norte do país, que falou à AP sob condição de anonimato.

O homem foi declarado morto minutos depois. Os agentes colocaram então o seu corpo num saco preto, que depois transferiram juntamente com outros corpos para a parte de trás de uma carrinha e partiram. Os médicos dizem que este não foi um incidente isolado.

No início de janeiro, durante alguns dias, agentes à paisana invadiram hospitais em várias cidades, onde chegavam os milhares de feridos durante a violenta repressão dos grandes protestos nacionais contra o regime de Teerão.

De acordo com fontes hospitalares, estes agentes terão monitorizado e muitas vezes obstruído o tratamento de pacientes em estado crítico. Terão também intimidado o pessoal, roubado manifestantes e levado os mortos em sacos para cadáveres. Prenderam também dezenas de médicos por estarem a exercer as suas funções.

ARQUIVO - Esta imagem de um vídeo verificado pela AP mostra as forças de segurança iranianas a disparar contra o pátio exterior do Hospital Imam Khomeini, em Ilam, Irão, 4 de janeiro de 2026 AP/AP

Médicos no Irão e no estrangeiro afirmam que o nível de brutalidade e de militarização das instalações de saúde não tem precedentes, num país que há décadas tem sofrido repressões mortíferas contra os protestos, a dissidência e a vigilância das instituições públicas.

O Centro de Direitos Humanos do Irão, sediado em Oslo, documentou vários relatos de agentes de segurança no interior de hospitais que impediram a prestação de cuidados médicos, retiraram doentes dos ventiladores, assediaram médicos e detiveram manifestantes.

O porta-voz do Ministério da Saúde, Hossein Kermanpour, negou as informações segundo as quais os tratamentos estariam a ser impedidos ou que os manifestantes estariam a ser levados dos hospitais, qualificando-as de "falsas, mas também fundamentalmente impossíveis".

Segundo os meios de comunicação social estatais, todos os feridos foram tratados "sem qualquer discriminação ou interferência de opiniões políticas".

Teerão tem repetidamente minimizado o número de vítimas em todos os protestos recentes, geralmente apresentando um número de cerca de 3.000, que desta vez disse serem "terroristas" apoiados pelos EUA e Israel.

Os últimos protestos no Irão foram inicialmente desencadeados por uma hiperinflação persistente e por um aumento do custo de vida em dezembro de 2025, mas acabaram por se transformar em manifestações anti-regime a nível nacional, levando Teerão a iniciar uma repressão brutal e a instituir um corte nas comunicações.

Vários grupos de defesa dos direitos humanos e pessoas com experiência no Irão estimaram que o número real de mortos poderá ter atingido os 32.000 desde dezembro. A verificação destes números continua a ser impossível devido ao corte das comunicações.