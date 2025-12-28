Berlim e Londres intensificam cooperação militar com negócio de mais de 60 milhões de euros

A Alemanha e o Reino Unido assinaram um contrato de aquisição conjunta no valor de 72 milhões de dólares (cerca de 61 milhões de euros) para adquirir sistemas de artilharia modernos em veículos blindados que também podem disparar em movimento e atingir alvos a mais de 70 quilómetros de distância, segundo notícias divulgadas pela imprensa no domingo.

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De acordo com o Ministério da Defesa britânico, o contrato irá inicialmente fornecer ao Exército Britânico um demonstrador do sistema RCH 155. Além disso, estão previstas duas unidades para a Alemanha, onde serão utilizadas para fins de teste.

O sistema será fabricado pela empresa franco-alemã de defesa KNDS, em conjunto com a Rheinmetall. De acordo com o ministério, o RCH 155 pode disparar até oito tiros por minuto, pode ser operado por uma tripulação de dois soldados e pode cobrir um alcance de até 700 quilómetros sem reabastecimento.

Arma conjunta de longo alcance como projeto estratégico

Berlim e Londres já haviam concordado com um projeto conjunto de armamento em maio, quando ambos os países concordaram em avançar com o desenvolvimento de uma arma de precisão de longo alcance.

O projeto constitui a base para a cooperação no domínio dos sistemas modernos de armas de longo alcance, que agora foi finalizada. O objetivo é desenvolver a capacidade dos chamados ataques de precisão profunda, que também podem ser usados para atingir alvos distantes no interior do território inimigo.

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Além do projeto de longo prazo, os dois países também concordaram em intensificar a cooperação na área da caça a submarinos. A base para isso é o chamado Acordo Trinity House, um acordo bilateral de cooperação militar.

Numa reunião com o seu homólogo britânico, John Healey, em Berlim, o ministro da Defesa Boris Pistorius descreveu o projeto como uma resposta à mudança na situação de segurança.

Por sua vez, Healey enfatizou que a parceria em matéria de política de segurança entre os dois países está mais estreita do que nunca. A cooperação não só reforça as capacidades de defesa, como também pode dar um impulso económico, estimular o investimento e criar empregos em ambos os países, afirmou.