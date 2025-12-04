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Reino Unido e Noruega formam aliança naval para proteger cabos submarinos e caçar submarinos russos

Militares participam num exercício de treino da NATO a bordo do porta-aviões da Marinha Real do Reino Unido HMS Queen Elizabeth ao largo de Portugal, 27 de maio de 2021
Militares participam num exercício de treino da NATO a bordo do porta-aviões da Marinha Real do Reino Unido HMS Queen Elizabeth ao largo de Portugal, 27 de maio de 2021 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
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O perito principal da NATO em ameaças cibernéticas e híbridas afirmou no ano passado que os ataques persistentes aos cabos submarinos em toda a Europa são "a ameaça mais ativa" às infraestruturas ocidentais.

A Grã-Bretanha e a Noruega anunciaram novas patrulhas navais conjuntas destinadas a proteger os cabos submarinos da Rússia, informou o Reino Unido na quinta-feira, enquanto o primeiro-ministro Keir Starmer e o seu homólogo norueguês Jonas Gahr Støre mantinham conversações sobre defesa.

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O governo britânico disse que uma frota combinada de pelo menos 13 navios de guerra irá "caçar submarinos russos e proteger infraestruturas críticas no Atlântico Norte".

O ministro da Defesa norueguês, Tore O. Sandvik, que assinou o acordo com o seu homólogo britânico, John Healey, afirmou que o acordo permitirá aos dois países "defenderem-se em conjunto".

Este pacto vem na sequência de um acordo de 10 mil milhões de libras (11 mil milhões de euros) celebrado em agosto para a Noruega comprar pelo menos cinco fragatas de fabrico britânico.

Esses navios noruegueses e oito navios britânicos irão operar em conjunto nos mares ao longo do flanco norte da NATO.

O ministro da Defesa norueguês, Tore O. Sandvik, à esquerda, e o ministro britânico da Defesa, John Healey, em Londres, 4 de dezembro de 2025
O ministro da Defesa norueguês, Tore O. Sandvik, à esquerda, e o ministro britânico da Defesa, John Healey, em Londres, 4 de dezembro de 2025 AP Photo

No âmbito do acordo, apelidado de "histórico" por Starmer e formalmente assinado em Londres na quinta-feira pelos ministros da Defesa dos dois países, o Reino Unido concordou em utilizar mísseis noruegueses para a frota de superfície da Marinha Real.

"Nesta nova era de ameaças e com a crescente atividade russa no Atlântico Norte, a nossa força provém de um poder duro e de alianças fortes", declarou o ministro da Defesa britânico, John Healey.

Starmer e Støre deverão manter conversações na residência do primeiro-ministro, 10 Downing Street, antes de visitarem o pessoal britânico e norueguês na RAF Lossiemouth, na Escócia, onde se encontrarão com as tripulações dos aviões que têm estado a seguir os navios russos.

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O Reino Unido afirma que a atividade naval russa em águas britânicas aumentou 30% nos últimos dois anos.

O especialista em ameaças cibernéticas e híbridas da NATO afirmou, no final do ano passado, que os ataques persistentes aos cabos submarinos na Europa são "a ameaça mais ativa" às infraestruturas ocidentais.

James Appathurai, secretário-geral adjunto em exercício para a Inovação, Híbridos e Cibernéticos, afirmou que os recentes ataques a cabos de comunicações atribuídos pela aliança à Rússia fazem parte de um crescimento significativo das interferências cibernéticas, híbridas e outras na Europa.

Um navio da Marinha estónia navega no Mar Báltico no âmbito da intensificação das patrulhas da NATO na região, 9 de janeiro de 2025
Um navio da Marinha da Estónia navega no Mar Báltico no âmbito da intensificação das patrulhas da NATO na região, 9 de janeiro de 2025 AP Photo

No início de novembro, foram cortados dois cabos no Mar Báltico, entre a Suécia e a Lituânia e outro entre a Alemanha e a Finlândia, o que alarmou imediatamente os Estados-membros e a NATO, preocupados com a possibilidade de sabotagem.

"Os russos estão a levar a cabo um programa que têm há décadas. Chama-se Programa Russo de Investigação Submarina, que é um eufemismo para uma estrutura paramilitar, muito bem financiada, que está a mapear todos os nossos cabos e condutas de energia", disse Appathurai à Euronews.

"Tem os chamados navios de investigação. Têm pequenos submarinos por baixo. Têm veículos não tripulados, não tripulados, operados remotamente, têm mergulhadores e explosivos".

Outras fontes • AP

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