A Grã-Bretanha e a Noruega anunciaram novas patrulhas navais conjuntas destinadas a proteger os cabos submarinos da Rússia, informou o Reino Unido na quinta-feira, enquanto o primeiro-ministro Keir Starmer e o seu homólogo norueguês Jonas Gahr Støre mantinham conversações sobre defesa.

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O governo britânico disse que uma frota combinada de pelo menos 13 navios de guerra irá "caçar submarinos russos e proteger infraestruturas críticas no Atlântico Norte".

O ministro da Defesa norueguês, Tore O. Sandvik, que assinou o acordo com o seu homólogo britânico, John Healey, afirmou que o acordo permitirá aos dois países "defenderem-se em conjunto".

Este pacto vem na sequência de um acordo de 10 mil milhões de libras (11 mil milhões de euros) celebrado em agosto para a Noruega comprar pelo menos cinco fragatas de fabrico britânico.

Esses navios noruegueses e oito navios britânicos irão operar em conjunto nos mares ao longo do flanco norte da NATO.

O ministro da Defesa norueguês, Tore O. Sandvik, à esquerda, e o ministro britânico da Defesa, John Healey, em Londres, 4 de dezembro de 2025 AP Photo

No âmbito do acordo, apelidado de "histórico" por Starmer e formalmente assinado em Londres na quinta-feira pelos ministros da Defesa dos dois países, o Reino Unido concordou em utilizar mísseis noruegueses para a frota de superfície da Marinha Real.

"Nesta nova era de ameaças e com a crescente atividade russa no Atlântico Norte, a nossa força provém de um poder duro e de alianças fortes", declarou o ministro da Defesa britânico, John Healey.

Starmer e Støre deverão manter conversações na residência do primeiro-ministro, 10 Downing Street, antes de visitarem o pessoal britânico e norueguês na RAF Lossiemouth, na Escócia, onde se encontrarão com as tripulações dos aviões que têm estado a seguir os navios russos.

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O Reino Unido afirma que a atividade naval russa em águas britânicas aumentou 30% nos últimos dois anos.

O especialista em ameaças cibernéticas e híbridas da NATO afirmou, no final do ano passado, que os ataques persistentes aos cabos submarinos na Europa são "a ameaça mais ativa" às infraestruturas ocidentais.

James Appathurai, secretário-geral adjunto em exercício para a Inovação, Híbridos e Cibernéticos, afirmou que os recentes ataques a cabos de comunicações atribuídos pela aliança à Rússia fazem parte de um crescimento significativo das interferências cibernéticas, híbridas e outras na Europa.

Um navio da Marinha da Estónia navega no Mar Báltico no âmbito da intensificação das patrulhas da NATO na região, 9 de janeiro de 2025 AP Photo

No início de novembro, foram cortados dois cabos no Mar Báltico, entre a Suécia e a Lituânia e outro entre a Alemanha e a Finlândia, o que alarmou imediatamente os Estados-membros e a NATO, preocupados com a possibilidade de sabotagem.

"Os russos estão a levar a cabo um programa que têm há décadas. Chama-se Programa Russo de Investigação Submarina, que é um eufemismo para uma estrutura paramilitar, muito bem financiada, que está a mapear todos os nossos cabos e condutas de energia", disse Appathurai à Euronews.

"Tem os chamados navios de investigação. Têm pequenos submarinos por baixo. Têm veículos não tripulados, não tripulados, operados remotamente, têm mergulhadores e explosivos".