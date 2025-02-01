Noruega liberta navio tripulado por russos após investigação de danos em cabos

Um navio de propriedade norueguesa e com tripulação russa, que as autoridades suspeitavam inicialmente estar envolvido nos danos causados a um cabo submarino de fibra ótica que liga a Letónia à ilha sueca de Gotland, foi libertado.

A polícia norueguesa declarou, na sexta-feira, que não tinha sido feita qualquer descoberta que ligasse o navio, o Silver Dania, "ao ato".

"O distrito policial de Tromsø conduziu uma série de diligências de investigação e assegurou o que consideramos necessário, tendo em conta o pedido da Letónia. A investigação vai continuar, mas não vemos razão para que o navio permaneça em Tromsø¸ por mais tempo", disse o procurador da polícia de Tromsø¸ Ronny Jorgensen, na sexta-feira.

O Silver Dania foi parado na quinta-feira à noite e levado para o porto de Tromsø¸ no norte da Noruega, na sexta-feira de manhã, por um navio da guarda costeira norueguesa para inspeção. O navio foi detido na quinta-feira à noite e levado para o porto de Tromø¸ no norte da Noruega, na sexta-feira de manhã, por um navio da guarda costeira norueguesa para inspeção.

Na altura, a polícia disse que havia suspeitas de que o navio, que navegava entre os portos russos de São Petersburgo e Murmansk quando foi detido, tinha estado envolvido em graves danos em cabos que foram descobertos no fim de semana passado no Mar Báltico.

As autoridades não entraram em pormenores, mas disseram que estavam a revistar o navio e a realizar entrevistas.

Tormod Fossmark, CEO da empresa SilverSea, proprietária do navio, negou que o navio tenha causado quaisquer danos quando navegou na área do cabo e disse que a empresa estava a cooperar com as autoridades naquilo que considerava ser um assunto "sério".

"Não temos qualquer envolvimento neste caso", disse Fossmark à The Associated Press. "Não lançámos nenhuma âncora nem fizemos nada, pelo que isso será confirmado hoje", disse, referindo-se à investigação.

Fossmark sublinhou que os dados de localização do navio não revelam quaisquer irregularidades na sua viagem.

Fossmark disse esperar que o navio, que não transportava qualquer carga, possa continuar a navegar ao fim do dia.

No domingo, foram detectados danos no cabo de transmissão de dados que liga Ventspils, na Letónia, a Gotland. Nesse mesmo dia, os procuradores suecos anunciaram a abertura de um inquérito preliminar por suspeita de sabotagem e ordenaram a detenção de um navio suspeito de danificar o cabo, o Vezhen, com pavilhão de Malta.

O proprietário búlgaro do navio disse que era possível que o Vezhen tivesse causado acidentalmente a rutura de um cabo, mas rejeitou qualquer possibilidade de sabotagem ou qualquer outra ação por parte da tripulação.