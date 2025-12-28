Kosovo tenta sair do impasse político com novas eleições

As eleições legislativas decorrem com normalidade no Kosovo, onde mais de dois milhões de cidadãos foram chamados às urnas pela segunda vez em 2025 para eleger 120 representantes para o parlamento.

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As eleições anteriores, que ocorreram a 9 de fevereiro, não conseguiram formar um governo e as negociações para formar um governo de coligação falharam, o que levou a que um governo de gestão se mantivesse no poder durante quase dez meses.

A Comissão Eleitoral Central anunciou que, até às 11h00 (12h00, hora da Grécia e de Chipre), 8,27% dos eleitores inscritos tinham votado até às 11h00 (12h00, hora de Chipre), quase a mesma percentagem registada à mesma hora nas eleições anteriores.

No turbilhão da crise política

O Kosovo está a atravessar a mais grave crise política desde a declaração de independência, em 2008.

Na qualidade de primeiro-ministro interino, Albin Kurti optou por não fazer compromissos. Até a constituição do parlamento demorou meses, depois de a sua insistência numa só pessoa para o cargo de presidente ter resultado em 50 votos inócuos.

É duvidoso que as eleições de domingo possam servir de catalisador para uma saída da crise política. Os analistas do Kosovo estimam que o Movimento de Auto-Determinação de Alban Kurti (LVV) voltará a ser o principal partido, mas não conseguirá obter mais de 50% dos votos para eleger 61 deputados. Nas eleições anteriores, o LVV obteve 42,3% dos votos e elegeu 48 deputados.

O primeiro-ministro interino do Kosovo exerce o seu direito de voto em Pristina AP Photo

Nestas eleições, é provável que aumente o seu número de eleitores, uma vez que cerca de trezentos mil cidadãos que vivem e trabalham no estrangeiro chegaram ao Kosovo nos últimos dias. A diáspora é uma fonte de eleitores para o partido de Kurti, razão pela qual as eleições foram convocadas para o período de férias.

O segundo partido mais forte é, segundo os analistas, a União Democrática do Kosovo (PDK), liderada por Bendry Hamza. Economista de renome, Hamza foi ministro das Finanças e governador do Banco Central, foi deputado durante três mandatos e presidente da Câmara de Mitrovica do Sul.

Hamza considera os EUA o aliado mais importante do Kosovo e acusa Kurti de provocar uma crise nas relações com Washington através das suas políticas. O facto de manter canais de comunicação com a comunidade sérvia do norte do Kosovo é também considerado importante.

Liumir Abdićiku, líder da oposição no Kosovo AP Photo

A União Democrática do Kosovo (LDK), o partido político mais antigo, emergiria muito provavelmente como a terceira força política. O seu líder, Liumir Abdiđikou, de 42 anos, prometeu reformas económicas, a repressão da corrupção, o Estado de direito e uma perspetiva europeia. Enquanto terceira força política, este partido pode desempenhar um papel decisivo na formação de um governo após as eleições.

Nas regiões sérvias, a "Lista Sérvia", apoiada por Belgrado, deverá afirmar o seu domínio.

De acordo com a Constituição do Kosovo, 20 dos 120 lugares no parlamento pertencem a minorias. Dez lugares para a comunidade sérvia e os outros dez para outras minorias étnicas.

Os deputados das minorias podem determinar o resultado dos processos de formação de um governo, como aconteceu frequentemente no passado. Os representantes políticos sérvios excluíram qualquer cooperação com o movimento Albin Kurti.

As urnas para as eleições de domingo no Kosovo abriram às 7:00 da manhã e fecharam às 19:00, hora local, mais uma do que em Lisboa.

No total, 2.076.290 cidadãos estavam aptos para votar.