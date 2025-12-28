Nova corrida à Lua: será um alemão o primeiro desta vez?

Em 2027, os seres humanos deverão voltar a pousar na Lua. Este regresso ocorre numa altura de crescentes tensões geopolíticas que fazem lembrar a Guerra Fria em muitos aspetos: rearmamento, novos blocos de poder e tensões crescentes entre o Leste e o Oeste.

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Tal como no passado, o espaço voltou a ser um palco de competição estratégica. Uma nova aterragem na Lua representa muito mais do que um progresso científico: é vista como uma expressão de liderança tecnológica e de poder geopolítico na nova corrida espacial. Uma presença permanente na Lua promete influenciar as futuras normas espaciais, as questões de utilização dos recursos e a cooperação internacional.

As ambições são correspondentemente elevadas. Para além dos EUA e da Europa, a Rússia e a China, em particular, estão atualmente a avançar com os seus próprios programas. Neste contexto, a União Europeia está cada vez mais em foco. Não só como parceiro dos EUA, mas também, e cada vez mais, como ator independente no espaço.

Isto levanta uma nova questão: poderá esta corrida terminar com um alemão na Lua pela primeira vez?

Programa lunar americano com assinatura europeia

O regresso de seres humanos à Lua faz parte do programa Artemis, conduzido pela NASA. Os Estados Unidos estão a liderar o processo, enquanto os parceiros internacionais - sobretudo a Agência Espacial Europeia (ESA) - desempenham um papel central.

A órbita tripulada da Lua está planeada para o primeiro semestre de 2026 com o Artemis 2. Um ano mais tarde, o Artemis 3 permitirá a aterragem de astronautas na superfície lunar pela primeira vez desde 1972. A longo prazo, o programa prevê também a construção da estação lunar Gateway.

A Europa está envolvida não só a nível político, mas também a nível tecnológico. Um componente-chave das missões é o módulo de serviço europeu da nave espacial Orion, que está a ser desenvolvido pela ESA em nome da NASA e construído em grande parte na Alemanha.

Este papel pode agora ser honrado com uma prioridade na Lua: o diretor da ESA, Josef Aschbacher, explicou que tinha decidido que os primeiros europeus numa futura missão à Lua deveriam ser astronautas de nacionalidade alemã, francesa e italiana. A Alemanha deveria dar o primeiro passo.

Gerst como o Gagarin do século XXI?

Atualmente, quatro alemães aspiram a um bilhete para a Lua. Na atualidade, Alexander Gerst e Matthias Maurer são considerados os candidatos mais promissores.

Gerst, geofísico e vulcanólogo, e Maurer, investigador de materiais, já estiveram na Estação Espacial Internacional (ISS) e fazem parte da equipa de astronautas activos da Agência Espacial Europeia (ESA).

A experiência é particularmente decisiva para a seleção: de acordo com os critérios actuais, apenas os astronautas que já estiveram no espaço são elegíveis para uma missão à Lua. As duas astronautas de reserva alemãs, Amelie Schoenenwald, bioquímica, e Nicola Winter, ainda não cumprem este requisito.

No entanto, como ainda podem faltar alguns anos para que seja programada uma verdadeira missão à Lua, não é de excluir que, nessa altura, também eles tenham experiência espacial - e, portanto, também tenham uma oportunidade.

Alexander Gerst na sua última missão espacial em 2018. AP

Alexander Gerst já está aberto a uma missão à Lua. Quando lhe perguntaram se conseguia imaginar um voo para a Lua, respondeu: "Claro".

Para ele, estas missões têm inúmeras vantagens. Aqueles que desempenharem um papel ativo no programa lunar permanecerão também na vanguarda das tecnologias-chave do futuro nas viagens espaciais - por exemplo, na observação da Terra, na investigação climática e na autonomia tecnológica da Europa.

A luta da Europa pela independência

Um europeu na Lua tem também um grande significado simbólico para a Europa. Apesar da sua estreita cooperação com a NASA, a Europa continua dependente dos EUA em muitos domínios das viagens espaciais. Ao mesmo tempo, a União Europeia prossegue o objetivo de se tornar tecnologicamente mais independente.

Esta estratégia está a ser impulsionada por um orçamento recorde para a Agência Espacial Europeia (ESA). Os Estados-membros estão a disponibilizar quase 22,1 mil milhões de euros para os anos de 2026 a 2028. Uma das prioridades é o acesso independente da Europa ao espaço.

A Alemanha quer definir o seu papel neste contexto - como a mais forte potência económica da Europa, de preferência na vanguarda. A ministra da Investigação, Dorothee Bär (CSU), fala de viagens espaciais "Made in Germany". Não parece ser coincidência que o seu departamento tenha incluído oficialmente o termo espaço no seu nome desde o início da nova legislatura.

Com 5,1 mil milhões de euros, a Alemanha é o maior contribuinte para a ESA. De acordo com Bär, o investimento no setor espacial é necessário, apesar dos orçamentos apertados - não só como um investimento no futuro, mas também como um contributo para a soberania e segurança europeias.

Concorrência no espaço

Outras grandes potências também têm ambições para além da Terra.

A Rússia, por exemplo: a agência espacial estatal Roskosmos está a planear gastar milhares de milhões e quer envolver investidores privados muito mais do que antes. Entre outras coisas, planeia criar o seu próprio serviço de Internet por satélite, inspirado no Starlink, que, segundo o diretor executivo da Roskosmos, Dmitry Bakanov, deverá ser lançado em 2027.

No entanto, as perspetivas da Rússia na nova corrida à Lua são atualmente consideradas limitadas. Os peritos preveem atrasos devido a problemas logísticos e financeiros. A missão lunar Luna-26 já foi adiada para 2028.

Lançamento de um foguetão russo Soyuz com uma nova tripulação da ISS no Cazaquistão, em novembro de 2025. AP/Roscosmos space corporation

A China, por outro lado, é muito mais dinâmica. A República Popular chinesa está a avançar com o seu programa espacial a um ritmo acelerado e está a posicionar-se cada vez mais como um concorrente estratégico dos EUA. O objetivo oficial é lançar uma missão tripulada à Lua até 2030, embora Pequim pouco tenha revelado até agora sobre calendários específicos.

Um primeiro passo simbólico em direção à Lua

No que diz respeito à Alemanha, a viagem à Lua poderá começar já em 2026 - mas, por enquanto, não diretamente com um astronauta alemão. A designer italiana Giulia Bona, que vive em Berlim, criou uma mascote que poderia voar para o espaço na missão Artemis 2 da NASA.

O desenho mostra um pequeno astronauta no ombro de um gigante chamado Orion - nome da cápsula espacial da missão e também uma alusão à mitologia em que Orion está associado à deusa Artemis. Os chamados indicadores Zero-G têm uma longa tradição: diz-se que Yuri Gagarin levou um pequeno amuleto da sorte consigo para o espaço em 1961.

Bona afirmou ter participado no concurso de forma espontânea. O facto de o seu desenho ter chegado à fase final foi para ela uma "alegria inesperada".

Agora espera ver a sua mascote a flutuar entre os astronautas na transmissão em direto quando o Artemis 2 for lançado - o que seria, pelo menos, um primeiro passo simbólico da Alemanha em direção à Lua.