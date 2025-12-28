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Nova corrida à Lua: será um alemão o primeiro desta vez?

O próximo homem na lua será um alemão?
O próximo homem na lua será um alemão? Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
De Sonja Issel
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O homem está a regressar à Lua - e com ele velhas rivalidades e novas ambições. A Europa quer ter uma palavra a dizer e a Alemanha quer estar na linha da frente. Esta pode ser uma oportunidade histórica para o país.

Em 2027, os seres humanos deverão voltar a pousar na Lua. Este regresso ocorre numa altura de crescentes tensões geopolíticas que fazem lembrar a Guerra Fria em muitos aspetos: rearmamento, novos blocos de poder e tensões crescentes entre o Leste e o Oeste.

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Tal como no passado, o espaço voltou a ser um palco de competição estratégica. Uma nova aterragem na Lua representa muito mais do que um progresso científico: é vista como uma expressão de liderança tecnológica e de poder geopolítico na nova corrida espacial. Uma presença permanente na Lua promete influenciar as futuras normas espaciais, as questões de utilização dos recursos e a cooperação internacional.

As ambições são correspondentemente elevadas. Para além dos EUA e da Europa, a Rússia e a China, em particular, estão atualmente a avançar com os seus próprios programas. Neste contexto, a União Europeia está cada vez mais em foco. Não só como parceiro dos EUA, mas também, e cada vez mais, como ator independente no espaço.

Isto levanta uma nova questão: poderá esta corrida terminar com um alemão na Lua pela primeira vez?

Programa lunar americano com assinatura europeia

O regresso de seres humanos à Lua faz parte do programa Artemis, conduzido pela NASA. Os Estados Unidos estão a liderar o processo, enquanto os parceiros internacionais - sobretudo a Agência Espacial Europeia (ESA) - desempenham um papel central.

A órbita tripulada da Lua está planeada para o primeiro semestre de 2026 com o Artemis 2. Um ano mais tarde, o Artemis 3 permitirá a aterragem de astronautas na superfície lunar pela primeira vez desde 1972. A longo prazo, o programa prevê também a construção da estação lunar Gateway.

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A Europa está envolvida não só a nível político, mas também a nível tecnológico. Um componente-chave das missões é o módulo de serviço europeu da nave espacial Orion, que está a ser desenvolvido pela ESA em nome da NASA e construído em grande parte na Alemanha.

Este papel pode agora ser honrado com uma prioridade na Lua: o diretor da ESA, Josef Aschbacher, explicou que tinha decidido que os primeiros europeus numa futura missão à Lua deveriam ser astronautas de nacionalidade alemã, francesa e italiana. A Alemanha deveria dar o primeiro passo.

Gerst como o Gagarin do século XXI?

Atualmente, quatro alemães aspiram a um bilhete para a Lua. Na atualidade, Alexander Gerst e Matthias Maurer são considerados os candidatos mais promissores.

Gerst, geofísico e vulcanólogo, e Maurer, investigador de materiais, já estiveram na Estação Espacial Internacional (ISS) e fazem parte da equipa de astronautas activos da Agência Espacial Europeia (ESA).

A experiência é particularmente decisiva para a seleção: de acordo com os critérios actuais, apenas os astronautas que já estiveram no espaço são elegíveis para uma missão à Lua. As duas astronautas de reserva alemãs, Amelie Schoenenwald, bioquímica, e Nicola Winter, ainda não cumprem este requisito.

No entanto, como ainda podem faltar alguns anos para que seja programada uma verdadeira missão à Lua, não é de excluir que, nessa altura, também eles tenham experiência espacial - e, portanto, também tenham uma oportunidade.

Alexander Gerst na sua última missão espacial em 2018.
Alexander Gerst na sua última missão espacial em 2018. AP

Alexander Gerst já está aberto a uma missão à Lua. Quando lhe perguntaram se conseguia imaginar um voo para a Lua, respondeu: "Claro".

Para ele, estas missões têm inúmeras vantagens. Aqueles que desempenharem um papel ativo no programa lunar permanecerão também na vanguarda das tecnologias-chave do futuro nas viagens espaciais - por exemplo, na observação da Terra, na investigação climática e na autonomia tecnológica da Europa.

A luta da Europa pela independência

Um europeu na Lua tem também um grande significado simbólico para a Europa. Apesar da sua estreita cooperação com a NASA, a Europa continua dependente dos EUA em muitos domínios das viagens espaciais. Ao mesmo tempo, a União Europeia prossegue o objetivo de se tornar tecnologicamente mais independente.

Esta estratégia está a ser impulsionada por um orçamento recorde para a Agência Espacial Europeia (ESA). Os Estados-membros estão a disponibilizar quase 22,1 mil milhões de euros para os anos de 2026 a 2028. Uma das prioridades é o acesso independente da Europa ao espaço.

A Alemanha quer definir o seu papel neste contexto - como a mais forte potência económica da Europa, de preferência na vanguarda. A ministra da Investigação, Dorothee Bär (CSU), fala de viagens espaciais "Made in Germany". Não parece ser coincidência que o seu departamento tenha incluído oficialmente o termo espaço no seu nome desde o início da nova legislatura.

Com 5,1 mil milhões de euros, a Alemanha é o maior contribuinte para a ESA. De acordo com Bär, o investimento no setor espacial é necessário, apesar dos orçamentos apertados - não só como um investimento no futuro, mas também como um contributo para a soberania e segurança europeias.

Concorrência no espaço

Outras grandes potências também têm ambições para além da Terra.

A Rússia, por exemplo: a agência espacial estatal Roskosmos está a planear gastar milhares de milhões e quer envolver investidores privados muito mais do que antes. Entre outras coisas, planeia criar o seu próprio serviço de Internet por satélite, inspirado no Starlink, que, segundo o diretor executivo da Roskosmos, Dmitry Bakanov, deverá ser lançado em 2027.

No entanto, as perspetivas da Rússia na nova corrida à Lua são atualmente consideradas limitadas. Os peritos preveem atrasos devido a problemas logísticos e financeiros. A missão lunar Luna-26 já foi adiada para 2028.

Lançamento de um foguetão russo Soyuz com uma nova tripulação da ISS no Cazaquistão, em novembro de 2025.
Lançamento de um foguetão russo Soyuz com uma nova tripulação da ISS no Cazaquistão, em novembro de 2025. AP/Roscosmos space corporation

A China, por outro lado, é muito mais dinâmica. A República Popular chinesa está a avançar com o seu programa espacial a um ritmo acelerado e está a posicionar-se cada vez mais como um concorrente estratégico dos EUA. O objetivo oficial é lançar uma missão tripulada à Lua até 2030, embora Pequim pouco tenha revelado até agora sobre calendários específicos.

Um primeiro passo simbólico em direção à Lua

No que diz respeito à Alemanha, a viagem à Lua poderá começar já em 2026 - mas, por enquanto, não diretamente com um astronauta alemão. A designer italiana Giulia Bona, que vive em Berlim, criou uma mascote que poderia voar para o espaço na missão Artemis 2 da NASA.

O desenho mostra um pequeno astronauta no ombro de um gigante chamado Orion - nome da cápsula espacial da missão e também uma alusão à mitologia em que Orion está associado à deusa Artemis. Os chamados indicadores Zero-G têm uma longa tradição: diz-se que Yuri Gagarin levou um pequeno amuleto da sorte consigo para o espaço em 1961.

Bona afirmou ter participado no concurso de forma espontânea. O facto de o seu desenho ter chegado à fase final foi para ela uma "alegria inesperada".

Agora espera ver a sua mascote a flutuar entre os astronautas na transmissão em direto quando o Artemis 2 for lançado - o que seria, pelo menos, um primeiro passo simbólico da Alemanha em direção à Lua.

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