Explosão de carro em Nova Deli investigada ao abrigo de lei antiterrorismo

As autoridades indianas estão a investigar, ao abrigo de uma lei antiterrorismo, a explosão de um carro em Nova Deli, informaram as autoridades na terça-feira, com os peritos forenses a trabalharem para determinar as causas.

A explosão perto do histórico Forte Vermelho, na capital da Índia, na segunda-feira, matou oito pessoas e feriu pelo menos 19, informou a polícia de Nova Deli.

Segundo as autoridades policiais, foi registado um caso ao abrigo da Lei de Prevenção de Atividades Ilícitas, a principal lei antiterrorista da Índia. A lei confere poderes mais alargados às agências de investigação para deterem os suspeitos. Os funcionários falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do caso.

O primeiro-ministro Narendra Modi, que se encontrava numa visita programada ao Butão na terça-feira, disse que os investigadores iriam "chegar ao fundo desta conspiração".

"Os conspiradores não serão poupados e todos os responsáveis serão levados à justiça", disse Modi.

Investigadores examinam o local da explosão de um carro na segunda-feira, perto do histórico Forte Vermelho, em Nova Deli, Índia, terça-feira, 11 de novembro de 2025. AP Photo

A explosão ocorreu pouco antes das 19h00 locais de segunda-feira à noite e acredita-se que tenha tido origem num automóvel Hyundai i20 que tinha parado num sinal de trânsito, disse o ministro do Interior Amit Shah. A explosão provocou um incêndio que consumiu vários carros e riquexós nas proximidades.

O aeroporto internacional de Nova Deli, as estações de metro e os edifícios governamentais foram colocados em alerta máximo de segurança após a explosão, informou o governo.

As imagens do local mostravam alguns vidros de janelas estilhaçados e pedaços de veículos desfeitos, com carros em chamas.

Antigo palácio imperial, o Forte Vermelho é uma das principais atrações turísticas da zona antiga de Deli. Os meios de comunicação social locais mostraram veículos danificados e um cordão policial no local.

O ministro do Interior Shah, que visitou o local, disse que "todos os ângulos" estavam a ser investigados e que as agências de segurança chegariam a uma conclusão em breve. O governante afirmou que as imagens das câmaras existentes na zona constituiriam uma parte essencial da investigação.

"Estamos a explorar todas as possibilidades e vamos conduzir uma investigação exaustiva", disse Shah.

O Forte Vermelho, monumento do século XVII, é uma das atrações turísticas mais importantes da Índia. Situado a seis quilómetros do Parlamento, é o local onde os primeiros-ministros indianos proferem os seus discursos anuais do Dia da Independência, a 15 de agosto.

A área em redor do Forte Vermelho é tipicamente movimentada, servindo como rota principal para os movimentados bazares da cidade velha.