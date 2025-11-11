Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Explosão de carro em Nova Deli investigada ao abrigo de lei antiterrorismo

Um polícia vigia enquanto os investigadores examinam o local da explosão de um carro na segunda-feira, perto do histórico Forte Vermelho, em Nova Deli, Índia, terça-feira, 11 de novembro de 2025.
Um polícia vigia enquanto os investigadores examinam o local da explosão de um carro na segunda-feira, perto do histórico Forte Vermelho, em Nova Deli, Índia, terça-feira, 11 de novembro de 2025. Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Emma De Ruiter
Publicado a Últimas notícias
Explosão matou pelo menos oito pessoas e feriu várias outras, informaram as autoridades na terça-feira.

As autoridades indianas estão a investigar, ao abrigo de uma lei antiterrorismo, a explosão de um carro em Nova Deli, informaram as autoridades na terça-feira, com os peritos forenses a trabalharem para determinar as causas.

A explosão perto do histórico Forte Vermelho, na capital da Índia, na segunda-feira, matou oito pessoas e feriu pelo menos 19, informou a polícia de Nova Deli.

Segundo as autoridades policiais, foi registado um caso ao abrigo da Lei de Prevenção de Atividades Ilícitas, a principal lei antiterrorista da Índia. A lei confere poderes mais alargados às agências de investigação para deterem os suspeitos. Os funcionários falaram sob condição de anonimato devido à sensibilidade do caso.

O primeiro-ministro Narendra Modi, que se encontrava numa visita programada ao Butão na terça-feira, disse que os investigadores iriam "chegar ao fundo desta conspiração".

"Os conspiradores não serão poupados e todos os responsáveis serão levados à justiça", disse Modi.

Investigadores examinam o local da explosão de um carro na segunda-feira, perto do histórico Forte Vermelho, em Nova Deli, Índia, terça-feira, 11 de novembro de 2025.
Investigadores examinam o local da explosão de um carro na segunda-feira, perto do histórico Forte Vermelho, em Nova Deli, Índia, terça-feira, 11 de novembro de 2025. AP Photo

A explosão ocorreu pouco antes das 19h00 locais de segunda-feira à noite e acredita-se que tenha tido origem num automóvel Hyundai i20 que tinha parado num sinal de trânsito, disse o ministro do Interior Amit Shah. A explosão provocou um incêndio que consumiu vários carros e riquexós nas proximidades.

O aeroporto internacional de Nova Deli, as estações de metro e os edifícios governamentais foram colocados em alerta máximo de segurança após a explosão, informou o governo.

As imagens do local mostravam alguns vidros de janelas estilhaçados e pedaços de veículos desfeitos, com carros em chamas.

Antigo palácio imperial, o Forte Vermelho é uma das principais atrações turísticas da zona antiga de Deli. Os meios de comunicação social locais mostraram veículos danificados e um cordão policial no local.

O ministro do Interior Shah, que visitou o local, disse que "todos os ângulos" estavam a ser investigados e que as agências de segurança chegariam a uma conclusão em breve. O governante afirmou que as imagens das câmaras existentes na zona constituiriam uma parte essencial da investigação.

"Estamos a explorar todas as possibilidades e vamos conduzir uma investigação exaustiva", disse Shah.

O Forte Vermelho, monumento do século XVII, é uma das atrações turísticas mais importantes da Índia. Situado a seis quilómetros do Parlamento, é o local onde os primeiros-ministros indianos proferem os seus discursos anuais do Dia da Independência, a 15 de agosto.

A área em redor do Forte Vermelho é tipicamente movimentada, servindo como rota principal para os movimentados bazares da cidade velha.

Outras fontes • AP

