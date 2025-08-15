PUBLICIDADE

Inundações repentinas provocadas por chuvas torrenciais mataram mais de 280 pessoas na Índia e no Paquistão nas últimas 24 horas. As equipas de salvamento estão ainda a procurar pelo menos 80 desaparecidos numa aldeia remota dos Himalaias, onde as tempestades devastaram um local de peregrinação hindu.

Também um helicóptero de socorro, que transportava mantimentos para as zonas afetadas pelas cheias no noroeste do Paquistão, despenhou-se na sexta-feira devido ao mau tempo, matando as cinco pessoas a bordo, incluindo dois pilotos.

Na parte de Caxemira controlada pela Índia, pelo menos 60 pessoas morreram e 80 continuam desaparecidas depois de inundações repentinas terem atingido a aldeia remota de Chositi. Na altura, mais de 200 peregrinos hindus estavam a comer numa cozinha comunitária da aldeia.

Pelo menos 50 pessoas gravemente feridas foram tratadas nos hospitais locais, muitas das quais foram resgatadas de um riacho cheio de lama e detritos. O responsável pela gestão de catástrofes, Mohammed Irshad, acredita que o número de pessoas desaparecidas pode aumentar.

Uma máquina limpa uma estrada após as cheias repentinas de quinta-feira na aldeia de Chositi, na Caxemira controlada pela Índia, 15 de agosto. AP Photo/Channi Anand

Chositi, no distrito de Kishtwar, em Caxemira, é a última aldeia acessível a veículos na rota de uma peregrinação hindu anual a um santuário montanhoso, situado a uma altitude de 3.000 metros.

A peregrinação, que começou a 25 de julho e deveria terminar a 5 de setembro, foi suspensa.

Fotografias e vídeos nas redes sociais mostram danos consideráveis na aldeia, com bens domésticos espalhados ao lado de veículos e casas danificadas.

Na sexta-feira, as autoridades construíram pontes improvisadas para ajudar os peregrinos retidos a atravessar um canal de água lamacenta e utilizaram dezenas de máquinas de terraplanagem para deslocar pedras, árvores desenraizadas, postes de eletricidade e outros detritos.

O distrito de Kishtwar alberga vários projetos de energia hidroelétrica, que os peritos dizem ameaçar o frágil ecossistema da região.

Centenas de turistas retidos pelas inundações no Paquistão

No norte e noroeste do Paquistão, estas inundações repentinas mataram pelo menos 164 pessoas nas últimas 24 horas, incluindo 78 pessoas que morreram em Buner, no noroeste do país, na sexta-feira.

Dezenas de pessoas ficaram feridas quando o dilúvio destruiu várias casas em aldeias de Buner, onde as autoridades declararam o estado de emergência na sexta-feira. As ambulâncias transportaram 56 corpos para o hospital, de acordo com um comunicado do governo.

O helicóptero que se despenhou na sexta-feira estava numa missão de socorro quando caiu no noroeste do país, disse o ministro-chefe da província, Ali Amin Gandapur.

Carros danificados presos na lama após as inundações repentinas em Mingora, no noroeste do Paquistão, 15 de agosto de 2025. AP Photo

As equipas de salvamento retiraram 1300 turistas que tinham ficado retidos na zona montanhosa de Mansehra, também atingida por deslizamentos de terras na quinta-feira. Pelo menos 35 pessoas foram dadas como desaparecidas nestas zonas, segundo as autoridades locais.

As equipas de salvamento, apoiadas por barcos e helicópteros, também tentaram chegar aos moradores retidos. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas e é provável que o número de mortos aumente, disse Kashif Qayyum.

Mais de 477 pessoas, na maioria mulheres e crianças, morreram em incidentes relacionados com a chuva em todo o país desde 26 de junho, de acordo com a Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes.

As equipas de salvamento retiraram cerca de 1.600 pessoas das zonas montanhosas de ambos os países, uma vez que as chuvas repentinas provocaram inundações e deslizamentos de terras em toda a região.

A culpa é das chuvas torrenciais

As autoridades meteorológicas prevêem mais chuvas fortes e inundações na região.

A agência paquistanesa de gestão de catástrofes emitiu novos alertas para as inundações provocadas pela explosão de um lago glaciar no norte do país, avisando os viajantes para evitarem as zonas afetadas.

Os aguaceiros súbitos e intensos em pequenas áreas, conhecidos como aguaceiros de nuvens, são cada vez mais comuns na parte indiana dos Himalaias e nas zonas do norte do Paquistão, que já são propensas a inundações repentinas e deslizamentos de terras.

Inundações repentinas devido às fortes chuvas em Mingora, no noroeste do Paquistão, 15 de agosto de 2025. AP Photo

Os aguaceiros têm o potencial de causar estragos, provocando inundações intensas e deslizamentos de terras, afetando milhares de pessoas nas regiões montanhosas.

Os peritos afirmam que as tempestades de nuvens aumentaram nos últimos anos, em parte devido às alterações climáticas. Os danos causados pelas tempestades também aumentaram devido a construções não planeadas.

Um estudo divulgado esta semana pela World Weather Attribution, uma rede de cientistas internacionais, concluiu que a precipitação no Paquistão entre 24 de junho e 23 de julho foi 10% a 15% mais elevada devido ao aquecimento global.

Em 2022, a pior época de monções de que há registo no país matou mais de 1.700 pessoas e causou prejuízos estimados em 34,2 mil milhões de euros.