Número de mortos devido a inundações em Caxemira sobe para pelo menos 32

Edifícios danificados por inundações repentinas causadas por chuvas torrenciais são vistos numa aldeia remota em Chositi, 14 de agosto de 2025
Edifícios danificados por inundações repentinas causadas por chuvas torrenciais são vistos numa aldeia remota em Chositi, 14 de agosto de 2025
Direitos de autor AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
De Gavin Blackburn
Publicado a
Mais de 100 pessoas foram resgatadas, enquanto pelo menos 50 outras continuam desaparecidas.

Pelo menos 32 pessoas morreram em inundações repentinas causadas por chuvas torrenciais numa aldeia remota e montanhosa da Caxemira, controlada pela Índia, informou um responsável pela gestão de catástrofes.

Mohammed Irshad disse na quinta-feira que as equipas de salvamento na aldeia de Chositi, nos Himalaias, tinham conseguido salvar pelo menos 100 pessoas.

O responsável acrescentou que pelo menos 50 pessoas continuam desaparecidas, segundo as primeiras estimativas.

Jitendra Singh, vice-ministro indiano da Ciência e da Tecnologia, declarou que as inundações foram provocadas por fortes chuvas na região de Chositi, em Jammu e Caxemira.

Susheel Kumar Sharma, um administrador local, disse que tinham sido até agora recuperados sete corpos debaixo da lama e dos escombros.

Um edifício danificado por enchentes causadas por chuvas torrenciais numa aldeia remota em Chositi
Um edifício danificado por enchentes causadas por chuvas torrenciais numa aldeia remota em Chositi

Segundo Sharma, muitas pessoas continuam desaparecidas, uma vez que as inundações devastadoras arrastaram dezenas de veículos e motociclos.

Chositi é uma aldeia remota dos Himalaias, no distrito de Kishtwar, em Caxemira. É o último local acessível a veículos na rota de uma peregrinação hindu anual a um santuário nas montanhas.

Receia-se que vários peregrinos tenham sido apanhados pelo desastre. As autoridades disseram que a peregrinação foi suspensa e que mais equipas de salvamento estavam a caminho da zona.

Manoj Sinha, o principal administrador de Nova Deli na Caxemira, apresentou as condolências às famílias das vítimas e disse que tinha dado instruções ao pessoal das forças militares e paramilitares indianas, bem como à polícia e aos funcionários responsáveis pela gestão de catástrofes, para reforçarem as operações de salvamento e de socorro.

Os aguaceiros súbitos e intensos em pequenas áreas são cada vez mais comuns nas regiões dos Himalaias da Índia.

Os aguaceiros têm o potencial de causar estragos, provocando inundações intensas e deslizamentos de terras, afetando milhares de pessoas nas regiões montanhosas.

Os peritos afirmam que, nos últimos anos, se têm registado mais aguaceiros, em parte devido às alterações climáticas, enquanto os danos causados pelas tempestades aumentaram devido ao desenvolvimento não planeado nas regiões montanhosas.

Outras fontes • AP

