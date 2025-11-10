Vários carros de bombeiros acorreram ao local depois de a explosão ter sido registada perto de um dos portões da estação de metro do Forte Vermelho, informaram os serviços de bombeiros da cidade.
Um carro explodiu perto do histórico Forte Vermelho, na capital da Índia, na segunda-feira, matando pelo menos oito pessoas, ferindo várias outras e provocando um incêndio que danificou vários veículos estacionados nas proximidades, informou a polícia de Nova Deli.
A causa da explosão ainda não é clara
Sanjay Tyagi, porta-voz da polícia da cidade, disse que pelo menos oito pessoas morreram e várias outras ficaram feridas.
"Estamos a investigar a causa da explosão", disse.
Antigo palácio imperial, o Forte Vermelho é uma das principais atrações turísticas de Nova Deli. As imagens dos meios de comunicação social locais mostram veículos danificados e um cordão policial no local.
Uma testemunha que vive perto do local disse à emissora NDTV que ouviu um "som de janelas a estilhaçarem-se" e, depois, viu chamas a envolverem vários veículos.