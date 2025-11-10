Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pelo menos oito mortos após explosão de carro em local turístico de Nova Deli

A polícia protege o local após a explosão de um carro perto do histórico Forte Vermelho em Nova Deli, 10 de novembro de 2025
A polícia protege o local após a explosão de um carro perto do histórico Forte Vermelho em Nova Deli, 10 de novembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a Últimas notícias
Vários carros de bombeiros acorreram ao local depois de a explosão ter sido registada perto de um dos portões da estação de metro do Forte Vermelho, informaram os serviços de bombeiros da cidade.

Um carro explodiu perto do histórico Forte Vermelho, na capital da Índia, na segunda-feira, matando pelo menos oito pessoas, ferindo várias outras e provocando um incêndio que danificou vários veículos estacionados nas proximidades, informou a polícia de Nova Deli.

Vários carros de bombeiros acorreram ao local depois da explosão ter sido registada perto de um dos portões da estação de metro do Forte Vermelho, informaram os serviços de bombeiros da cidade.

A causa da explosão ainda não é clara

Sanjay Tyagi, porta-voz da polícia da cidade, disse que pelo menos oito pessoas morreram e várias outras ficaram feridas.

"Estamos a investigar a causa da explosão", disse.

Antigo palácio imperial, o Forte Vermelho é uma das principais atrações turísticas de Nova Deli. As imagens dos meios de comunicação social locais mostram veículos danificados e um cordão policial no local.

Uma testemunha que vive perto do local disse à emissora NDTV que ouviu um "som de janelas a estilhaçarem-se" e, depois, viu chamas a envolverem vários veículos.

Outras fontes • AP

