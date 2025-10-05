Três pessoas morreram na Europa este fim de semana à passagem da tempestade Amy que atravessou o continente com ventos fortes e chuva, afetando infraestruturas críticas e cortando a energia a dezenas de milhares de pessoas.
As autoridades irlandesas informaram que um homem morreu em Letterkenny, no noroeste da Irlanda, na sexta-feira, num incidente que a polícia considerou estar relacionado com as condições meteorológicas, enquanto em França pelo menos dois homens morreram devido à tempestade, informaram as autoridades locais no sábado.
No sábado, as viagens rodoviárias, ferroviárias e marítimas sofreram grandes perturbações devido à tempestade que assolou o Reino Unido, a Irlanda e a Escandinávia com chuvas e ventos fortes.
Os famosos Parques Reais de Londres fecharam os seus portões enquanto a agência meteorológica britânica Met Office dava informações atualizadas sobre o estado do tempo, depois de ter registado uma rajada de 154 km/h na sexta-feira na ilha de Tiree, ao largo da costa ocidental da Escócia.
Mais de 200 000 propriedades na Irlanda e na Irlanda do Norte ficaram sem eletricidade, enquanto na Escócia muitos serviços de ferry foram suspensos e as estradas e linhas de caminho de ferro foram bloqueadas por árvores caídas.
Fraser Wilson, da Scottish and Southern Electricity Networks, disse que os engenheiros estavam a trabalhar para restaurar a energia a cerca de 62.000 clientes.
França
No sábado à tarde, as fortes rajadas de vento da tempestade Amy, que causaram duas mortes em França, levaram partes do Norte de França a emitir um alerta laranja.
"A tempestade Amy está a atravessar as Ilhas Britânicas, provocando fortes rajadas de vento nos departamentos próximos da costa do Canal da Mancha e nos departamentos do interior norte do país", declarou o serviço meteorológico francês Meteo France.
A costa norte de França registou os ventos mais fortes desde o início da semana, com rajadas que atingiram 131 quilómetros e até 110 km/h no interior.
De acordo com as autoridades francesas, dois homens, de 18 e 48 anos, foram nadar na água em Étretat no sábado de manhã, que fica perto de Le Havre, apesar do mau tempo.
O homem mais velho não regressou a terra, enquanto ao fim da tarde, um grande ramo de árvore caiu sobre um veículo que circulava numa estrada no norte da região de Aisne, matando um homem de 25 anos.
Cerca de 5.000 casas na Normandia ficaram sem eletricidade na manhã de sábado devido à tempestade. De acordo com o fornecedor de energia Enedis, o número diminuiu para 2.000 ao meio-dia, mas desde então, foram registados mais cortes de energia.
Bélgica
Na Bélgica, a tempestade Amy também se fez sentir claramente, causando alguns danos com ventos fortes de velocidades que atingiram mais de 100 quilómetros por hora. Como resultado, as autoridades declararam um aviso meteorológico de Código Laranja para todo o país.
Por precaução, os quebra-mares de Ostende estarão fechados durante todo o fim de semana, informaram as autoridades, anunciando também que o número de telefone 1722 para pedidos não urgentes de assistência dos bombeiros tinha sido ativado.
A Amy também causou estragos na Suécia, na Dinamarca e na Noruega, entre sexta-feira e sábado. Dezenas de milhares de casas ficaram sem eletricidade devido às fortes rajadas de vento que derrubaram árvores e linhas eléctricas em toda a Escandinávia, enquanto a chuva intensa e as marés altas assolavam as zonas costeiras.
Noruega
Telhados de casas foram arrancados, árvores caíram e mais de uma centena de estradas foram fechadas na Noruega, onde são esperadas quantidades extremas de chuva.
Até à data, a região ocidental da Noruega foi a mais afetada pela tempestade, que provocou o encerramento de cerca de 100 estradas na manhã de sábado.
As autoridades de emergência disseram esperar que a costa de Vestfold registe os ventos mais fortes antes de acalmar. O vento continuará a soprar forte em Trøndelag, Møre og Romsdal e Nordland ao longo do dia. Em partes de Vestfold e Telemark, prevê-se que "Amy" traga até 100 milímetros de chuva em doze horas.
Na manhã de sábado, cerca de 120 000 famílias ficaram sem eletricidade em Trøndelag, Agder e Vestland, de acordo com uma contagem da companhia de eletricidade NRK.
Suécia
No sábado, registaram-se ventos fortes e chuvas intensas no sul e no centro da Suécia. O Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco (SMHI) emitiu alertas laranja para a costa ocidental, a costa sul de Skåne e a zona do Skagerrak.
No mar, ao largo do norte de Halland, já foram registadas rajadas de vento com força de furacão. Além disso, estão em vigor vários avisos amarelos para grandes zonas do país.
As tempestades com potencial para causar graves perturbações ou danos são designadas conjuntamente pelas agências meteorológicas do Reino Unido, da Irlanda e dos Países Baixos. Esta, a primeira da época, é a tempestade Amy.