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Forte presença policial na Geórgia depois de manifestantes tentarem invadir o palácio presidencial

A polícia bloqueia uma rua para impedir o avanço dos manifestantes durante uma manifestação da oposição no centro da cidade de Tbilisi, Geórgia, no sábado, 4 de outubro de 2025
A polícia bloqueia uma rua para impedir o avanço dos manifestantes durante uma manifestação da oposição no centro da cidade de Tbilisi, Geórgia, no sábado, 4 de outubro de 2025 Direitos de autor  Copyright 2025 The Associated Press.
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press.
De Euronews
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Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se na capital da Geórgia, Tbilisi, no sábado, para protestar contra as políticas do partido no poder, o "Sonho Georgiano".

Uma forte presença policial persistiu na capital da Geórgia, Tbilisi, ao longo do dia de domingo, após uma noite de intensos confrontos entre a polícia e os manifestantes.

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No sábado, a polícia utilizou canhões de água e gás-pimenta para fazer recuar os manifestantes que tentaram invadir o palácio presidencial, numa altura em que se realizavam eleições municipais boicotadas pelos principais blocos da oposição.

Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se em Tbilisi para protestar contra as políticas repressivas do partido no poder, o "Sonho Georgiano", que, segundo eles, está a tentar afastar a Geórgia da adesão à União Europeia.

No ano passado, o partido suspendeu as conversações sobre a adesão à União Europeia devido ao que os políticos descreveram como "chantagem e manipulação" por parte de alguns dos políticos do bloco. A decisão desencadeou uma vaga de protestos que se traduziram em detenções em massa e violência policial.

O primeiro-ministro Irakli Kobakhidze afirma que o caminho da Geórgia para a adesão à UE "continua firme e irreversível" e que a bola está do lado de Bruxelas.

O protesto de sábado foi planeado por ativistas, que o apelidaram de "Assembleia Nacional" contra aquilo a que chamaram "retrocesso político na Geórgia".

Manifestação no centro da cidade de Tbilisi, Geórgia, este domingo, 5 de outubro de 2025
Manifestação no centro da cidade de Tbilisi, Geórgia, este domingo, 5 de outubro de 2025 AP Photo

Oito partidos da oposição recusaram-se a participar nas eleições autárquicas agendadas para sábado, um ano após as eleições legislativas que deram a vitória ao "Sonho Georgiano".

Os organizadores da manifestação, incluindo o veterano cantor de ópera Paata Burchuladze, apelaram aos manifestantes para que "retomem o poder nas mãos do povo".

Alguns manifestantes tentaram forçar a entrada no palácio presidencial no centro de Tbilisi, destruindo o portão antes de serem expulsos pela polícia de choque.

A polícia georgiana afirmou no sábado que a manifestação em curso violava as leis georgianas que regulam as assembleias públicas e os protestos.

Pouco depois do encerramento das urnas, no sábado à noite, a Comissão Eleitoral Central da Geórgia declarou que a votação tinha decorrido sem grandes perturbações. Acrescentou que os resultados seriam anunciados dentro de algumas horas.

Mais de 50 grupos internacionais e locais foram registados para observar a votação municipal. Mas nenhum dos principais observadores internacionais que acompanharam a anterior votação local em 2021 - incluindo delegações do Parlamento Europeu, da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e das principais organizações sem fins lucrativos dos EUA - esteve presente desta vez.

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