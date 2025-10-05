As famílias dos reféns detidos pelo Hamas na Faixa de Gaza manifestaram a esperança de que um potencial acordo de cessar-fogo possa ser anunciado esta semana.

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"Espero que estejamos mais próximos de um acordo sobre os reféns desde o acordo (de cessar-fogo) de janeiro", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Sa'ar, num discurso no domingo. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse à Euronews que o "ónus estava no Hamas" para aceitar o acordo apoiado pelos EUA,

De acordo com o acordo, revelado por Netanyahu e pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada, o Hamas libertaria imediatamente os 48 reféns ainda mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Os familiares dos reféns reuniram-se junto à residência de Netanyahu em Jerusalém, tendo alguns deles apelado a Trump para que exercesse pressão: "Não podemos permitir que um acordo tão histórico seja novamente sacrificado", diz Michel Ilouz, pai de Guy Ilouz, um homem de 26 anos que foi raptado pelo Hamas quando tentava fugir do festival de música Supernova, a 7 de outubro de 2023.

Udi Goren, primo do refém Tal Haimi, dirigiu-se a Trump dizendo que este "é o momento mais crucial de todos": "A proposta é clara: todos os reféns devem ser libertados nas primeiras 72 horas", disse Goren num discurso publicado no X.

De acordo com o acordo proposto, o Hamas também renunciaria ao poder em Gaza e entregaria as armas. Em contrapartida, Israel interromperia a sua ofensiva e retiraria os soldados, libertaria os prisioneiros palestinianos e permitiria a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

"À beira do abismo"

Os palestinianos também manifestaram a esperança de que seja anunciado um acordo de cessar-fogo. Na sexta-feira, Trump ordenou a Israel que parasse de bombardear a Faixa de Gaza, depois de ter dito que o Hamas tinha aceite alguns elementos do seu plano de paz.

Apesar da ordem, os residentes e os hospitais locais afirmam que os ataques continuaram em todo o território.

"Embora alguns bombardeamentos tenham parado dentro da Faixa de Gaza, não há um cessar-fogo em vigor neste momento", disse a porta-voz do governo israelita, Shosh Badrosian, aos jornalistas.

A porta-voz do governo israelita, Shosh Badrosian, disse aos jornalistas que Netanyahu está em "contacto regular" com Trump e que o primeiro-ministro sublinhou que as conversações no Egito "serão limitadas a alguns dias no máximo, sem tolerância para manobras que atrasem as conversações do Hamas".

Pelo menos oito pessoas foram mortas no domingo em vários ataques na cidade de Gaza, de acordo com o Hospital Shifa, que recebeu as vítimas.

Fumo após ataque militar israelita na Cidade de Gaza, este domingo AP Photo

"Estamos à beira do abismo e não sabemos se alguém vai morrer num ataque ou de fome", diz Mahmoud Hashem, um pai palestiniano abrigado numa tenda na Cidade de Gaza.

"O que realmente esperamos é que o plano de cessar-fogo possa ser restabelecido para que possamos regressar a uma vida normal após dois anos de guerra. Infelizmente, hoje assistimos mais uma vez a múltiplas baixas", diz um residente da Faixa de Gaza.

O Hamas afirmou ter aceitado alguns elementos do plano, enquanto Israel anunciou o seu apoio ao novo esforço dos EUA. Ambos estão preparados para realizar negociações indiretas no Egito na segunda-feira.

As discussões centrar-se-ão na proposta de troca de reféns por prisioneiros palestinianos detidos por Israel, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito.

Se o Hamas se recusar a aceitar o acordo na sua totalidade, disse Netanyahu, os EUA apoiarão totalmente Israel nos seus esforços para acabar com a guerra militarmente.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse que a situação atual é "o mais próximo que chegámos de conseguir a libertação de todos os reféns". Mas advertiu que "há aqui muitas oportunidades para quem quiser sabotar o processo".