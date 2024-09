Vídeo. Cheias na Hungria: caudal do Danúbio em Budapeste continua a subir junto ao edifício do Parlamento

As águas do rio Danúbio continuaram a subir na sexta-feira junto ao edifíico do parlamento da Hungria, com as autoridades do país a encerrarem estradas e estações ferroviárias e a suspenderem os serviços de ferry ao longo do rio Danúbio.

As águas do rio Danúbio continuaram a subir na sexta-feira junto ao edifíico do parlamento da Hungria, com as autoridades do país a encerrarem estradas e estações ferroviárias e a suspenderem os serviços de ferry ao longo do rio Danúbio. Na capital, Budapeste, os cais inferiores da cidade ficaram submersos e a água ameaça atingir as linhas de elétrico e de metro. Alguns serviços de transporte foram suspensos. Mais a norte, numa região conhecida como a Curva do Danúbio, casas e restaurantes perto das margens do rio foram inundados.