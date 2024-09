Poderão as forças russas empurrar o exército ucraniano para fora da região de Kursk até meados de outubro?

Kremlin terá encarregado o seu exército de expulsar as forças ucranianas da região russa de Kursk em menos de um mês. Mas até que ponto será isso exequível, especialmente tendo em conta o próximo passo da Ucrânia na sua incursão?

PUBLICIDADE

As forças russas terão sido incumbidas de expulsar o exército ucraniano da região de Kursk até meados de outubro - ou seja, em menos de um mês.

Também lhes foi dito para estabelecerem uma "zona tampão" nas áreas fronteiriças ucranianas no nordeste da Ucrânia até ao final de outubro.

Até que ponto é possível? De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW na sigla original), sediado nos EUA, é muito pouco provável que os militares russos consigam alcançar este resultado, que o ISW classificou como um "empreendimento significativo" num período de tempo tão curto.

O que está a acontecer na região de Kursk?

As forças russas têm estado numa contraofensiva dentro do saliente ucraniano - a parte do território russo capturada pelas forças de Kiev desde o início da incursão, agora um teatro de operações na região - aproximadamente desde 10 de setembro.

Alguns dias depois da contraofensiva russa, as forças ucranianas atravessaram a fronteira russa numa área diferente, cerca de 30 quilómetros a oeste do saliente principal.

A operação foi vista como uma repetição do assalto transfronteiriço de 6 de agosto. Embora em menor escala, poderá ter consequências significativas.

Imagens geolocalizadas indicam que as forças ucranianas avançaram recentemente, de forma marginal, para leste de Veseloye, a oeste do saliente principal.

Related Moscovo recupera povoações em contraofensiva em Kursk

Se continuarem a tentar contornar Veseloye e atacarem imediatamente Glushkovo, isso pode permitir-lhes pressionar o grupo do exército russo de encontro a uma barreira natural - o rio Seym.

Poderiam conseguir isto virando para leste e nordeste em direção ao saliente principal e tentando ligar-se às forças ucranianas que aí se encontram. Neste caso, as forças ucranianas poderiam encurralar e isolar milhares de efetivos russos.

O que é que a Ucrânia e a Rússia querem em Kursk?

Desde que as forças russas começaram os contra-ataques dentro do saliente principal, ainda não iniciaram operações de combate em grande escala que indicassem uma operação contraofensiva concertada com o objetivo de expulsar completamente as forças ucranianas da área, afirmou o ISW.

O grupo de reflexão explicou que as operações de contraofensiva sustentadas na região de Kursk exigirão que as forças russas reposicionem elementos adicionais da Ucrânia e que afetem forças recém-geradas na Rússia para a área, em vez da linha da frente na Ucrânia.

As forças ucranianas também poderão precisar de elementos adicionais se quiserem continuar a sua ofensiva na região de Kursk.

Embora ainda não tenham estabelecido o controlo de todas as áreas do saliente, o ISW avalia que, nalgumas áreas, têm certamente posições preparadas que constituirão um desafio a qualquer contraofensiva russa concertada.