O ministério da Defesa russo confirmou na quinta-feira que dez povoações foram recapturadas na região de Kursk nos últimos dois dias, no decurso da contraofensiva para expulsar as forças ucranianas do outro lado da fronteira.

A Rússia iniciou uma contraofensiva na região de Kursk, pouco mais de um mês após a incursão relâmpago das forças ucranianas na região, e reconquistaram várias aldeias.

Segundo o ministério da Defesa de Moscovo, durante as ações ofensivas dos últimos dois dias, foram libertadas 10 povoações.

De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, as forças russas retomaram posições a leste de Zhuravli (a nordeste de Korenevo) e avançaram para norte e nordeste de Snagost (a sul de Korenevo).

O Ministério da Defesa de Moscovo acrescentou que quatro tentativas das forças ucranianas de atravessarem a fronteira para uma nova área, na direção das povoações de Novy Put e Medvezhye, foram repelidas.

As provas visuais disponíveis sugerem que as forças russas podem estar a utilizar elementos de unidades mais experientes em combate para conduzir os contra-ataques.

As forças russas podem ter a intenção de dividir temporariamente as forças ucranianas na região de Kursk antes de iniciarem um esforço mais organizado e bem equipado para empurrar as forças ucranianas para fora do território russo.

A aviação e os mísseis russos continuam a bombardear as tropas de reserva de Kiev concentradas na região de Sumy, no norte da Ucrânia, na fronteira com a região de Kursk.

De acordo com os comandos de Kiev, durante a ofensiva iniciada a 6 de agosto, as forças ucranianas conseguiram capturar mais de uma centena de povoações numa área de cerca de 1.300 quilómetros quadrados.