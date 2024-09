Primeiro-ministro assinala "pasta crucial" atribuída a Maria Luís Albuquerque

Luís Montenegro elogiou a qualidade da composição do Colégio de Comissários e sublinhou a importância da pasta atribuída a Portugal. Maria Luís Albuquerque fica com Serviços Financeiros, Poupança e Investimento.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou esta manhã de terça-feira a estrutura do novo executivo comunitário e atribuiu a Maria Luís Albuquerque a pasta dos Serviços Financeiros e da União da Poupança e dos Investimentos.

A futura comissária ficará também encarregue da missão de completar a união dos Mercados de Capitais. Para esta escolha pesou a experiência profissional de Maria Luís Albuquerque no setor privado e "o vasto conhecimento da área", justificou von der Leyen.

O primeiro-ministro já reagiu, elogiando "a qualidade e a coerência da composição do Colégio de Comissários" e sublinhando a importância da pasta atribuída a Portugal.

"Realçamos a pasta crucial atribuída à Comissária Maria Luís Albuquerque, indicada por Portugal. Será um setor vital para a competitividade da nossa economia, a concretização da União do Mercado de Capitais, o fomento do investimento privado e o reforço da capacidade de inovação europeia", lê-se no comunicado enviado às redações.

"Estes temas foram considerados fulcrais na estratégia da união aprovada pelo Conselho Europeu e foram evidenciados com especial destaque pelos recentes relatórios Letta e Draghi, em particular este último", recorda Luís Montenegro.

"Trata-se de uma matéria central para a Europa e para Portugal, tendo em vista a diversificação das fontes de financiamento com o objetivo de promover o crescimento e o investimento económicos. Isto é essencial ao progresso, à sustentabilidade do projeto social e económico da Europa, e à capacidade da União para corresponder às expetativas, necessidades e interesses dos cidadãos europeus e portugueses", acrescenta na mesma nota.

Além disso, a união dos Mercados de Capitais foi uma das prioridades europeias assumidas pelo chefe do Governo português, em abril, no debate preparatório do Conselho Europeu.

"Num contexto geopolítico desafiante e de acelerada transição digital e climática, o mercado único constitui um fator fundamental para a competitividade e liderança da economia europeia a nível global. [...] Para tal, é importante avançar no aprofundamento da União dos Mercados de Capitais e esperamos que deste Conselho Europeu resultem orientações nesse sentido", referiu, na altura, Montenegro perante os deputados da Assembleia da República, quando apresentou as grandes linhas da política europeia do Governo.

A ex-ministra das Finanças ainda terá de passar no escrutínio do Parlamento Europeu, antes de ser formalmente nomeada comissária.

Em atualização