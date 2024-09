Roupa suja: que candidatos a Comissários da UE correm o risco de ser rejeitados?

Alguns candidatos a comissários europeus poderão em breve ver as suas aspirações desfeitas por erros cometidos no passado.

Em Bruxelas, é época de desenterrar os podres: o Parlamento Europeu prepara-se para mostrar os seus dentes, enquanto única instituição diretamente eleita do bloco, nas próximas audições do próximo Colégio de Comissários Europeus.

Cada um dos 26 nomeados será submetido a um interrogatório perante os eurodeputados, que pode abranger uma miríade de tópicos, desde posições divergentes em domínios políticos sensíveis que levantam questões sobre compatibilidade e lealdade até comentários embaraçosos feitos no passado que muitos gostariam de varrer para debaixo do tapete.

Da última vez, em 2019, a Roménia, a Hungria e a França foram obrigadas a apresentar substitutos depois de as suas escolhas iniciais terem sido rejeitadas pelo Parlamento, atrasando o início do mandato de Ursula von der Leyen como nova presidente da Comissão.

Desta vez, com um hemiciclo politicamente mais fraturado, espera-se que as audições sejam mais duras, mais ruidosas e provavelmente mais desagradáveis.

Quem são os mais susceptíveis de falhar o grande teste e sucumbir aos olhos do público?

Oliver Várhelyi: excluído à partida

Oliver Várhelyi, nomeado pela Hungria para o cargo de Comissário Europeu. European Union, 2024.

Quando Viktor Orbán escolheu Olivér Várhelyi como candidato da Hungria a Comissário Europeu, a reação imediata no Parlamento foi "nem pensar".

O mandato de Várhelyi como comissário para a Vizinhança e o Alargamento tem sido polémico e recheado de repetidos confrontos com os eurodeputados, que o acusam de negligenciar a linha oficial da UE e de atuar como um enviado do governo de Orbán.

O Parlamento Europeu censurou Várhelyi por ter minimizado o declínio do Estado de direito na Sérvia e por ter apoiado as ações separatistas de Milorad Dodik na Bósnia-Herzegovina, algo que este negou. Os deputados também criticaram a sua decisão repentina de suspender "todos os pagamentos" às autoridades palestinianas na sequência dos ataques de 7 de outubro contra Israel, decisão essa que a Comissão afirmou não ter discutido com Ursula von der Leyen.

Mais infame ainda, Várhelyi foi apanhado num microfone a perguntar "quantos idiotas ainda restam?" durante um debate parlamentar sobre os Balcãs Ocidentais. O momento tornou-se viral e provocou uma reação furiosa dos eurodeputados, que exigiram a sua demissão imediata. Várhelyi pediu desculpa e disse que as palavras tinham sido "retiradas do contexto".

Este historial faz de Várhelyi o candidato mais provável de ser rejeitado, uma vez que nenhum dos partidos centristas parece disposto a apoiá-lo. Em Bruxelas, já se especula que Enikő Győri, um eurodeputado do Fidesz, está à espera para ser o substituto.

Raffaele Fitto: sob a longa sombra de Meloni

Raffaele Fitto, nomeado pela Itália para o cargo de Comissário Europeu. European Union, 2022.

Não é segredo que não há amor perdido entre Giorgia Meloni e a fação progressista do Parlamento. Os socialistas, os verdes e os liberais veem a primeira-ministra italiana como uma perigosa figura ultra-conservadora que está a tornar a política de extrema-direita aceitável para a corrente dominante. No período que antecedeu a audição de von der Leyen, em julho, os três partidos exigiram que a chefe da Comissão traçasse uma linha clara entre ela e Meloni.

A decisão de Meloni de ordenar aos seus eurodeputados que votassem contra von der Leyen reforçou ainda mais a animosidade sentida pelos progressistas, que se preparam para ser a principal voz contra a sua escolha, Raffaele Fitto.

Fitto é visto como um fiel vice de Meloni, primeiro como eurodeputado e depois como ministro dos Assuntos Europeus e da Política de Coesão, pelo que a sua audição pode muito bem transformar-se numa denúncia pública da primeira-ministra italiana, com Fitto a atuar como substituto.

Para além da política partidária, Fitto, de 55 anos, poderá também enfrentar questões incómodas sobre as suas atividades passadas. Em 2006, foi acusado de suborno antes das eleições regionais. Em 2009, foi acusado de conspirar para vender ações da Cedis, uma empresa que faliu. Acabou por ser absolvido em ambos os casos.

Hadja Lahbib: de má memória

Hadja Lahbib, nomeada pela Bélgica para o cargo de Comissária Europeia. Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

No papel, Hadja Lahbib encaixa no perfil para ser Comissária Europeia: é atualmente Ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica e desempenhou um papel proeminente na presidência do Conselho da UE, que durou de janeiro a junho de 2023.

Mas os antecedentes de Lahbib são susceptíveis de fazer parar alguns legisladores.

Em julho de 2021, enquanto trabalhava como jornalista para meios de comunicação social belgas, participou numa viagem de imprensa à Crimeia ocupada organizada pela "Russian Seasons", uma iniciativa de propaganda ligada ao governo, e assistiu ao festival "Global Values".

Numa entrevista após a viagem, perguntaram a Lahbid se tinha regressado da Ucrânia ou da Rússia. Ela fugiu à pergunta e disse: "É preciso um visto russo para aterrar no aeroporto de Sebastopol". (Viajar para a Crimeia através da Rússia é ilegal ao abrigo da lei ucraniana).

Quase dois anos depois, Lahbib foi chamada a demitir-se devido à presença de 14 funcionários iranianos, incluindo o presidente da Câmara de Teerão, na Cimeira Urbana de Bruxelas. A ministra dos Negócios Estrangeiros foi acusada de ter emitido os vistos para os 14 convidados e foi obrigada a pedir desculpa.

O seu chefe, o primeiro-ministro Alexandre De Croo, saiu em sua defesa e disse que a decisão de emitir os vistos tinha acontecido no contexto de negociações delicadas entre a Bélgica e o Irão para garantir a libertação de Olivier Vandecasteele.

Maroš Šefčovič: o socialista errante

Maroš Šefčovič, nomeado pela Eslováquia para o cargo de Comissário Europeu. European Union, 2024.

O eslovaco de 58 anos, conhecido pelas suas gravatas coloridas e pelo seu sorriso fácil, foi Comissário Europeu ininterruptamente desde 2009 e poderá, se for reconduzido, manter o recorde de quatro mandatos consecutivos.

Mas, desde outubro de 2023, a Eslováquia é governada por Robert Fico, um político que, no papel, é socialista, mas que, na prática, adoptou políticas de extrema-direita, entre as quais se destaca a relutância em apoiar a assistência militar à Ucrânia.

Além disso, Fico liderou uma polémica revisãoda emissora pública, a RTVS, por estar, segundo ele, "em conflito" com o governo eslovaco. O seu executivo também apresentou legislação para reduzir as penas criminais nos casos de corrupção, dissolver o Gabinete do Procurador Especial e destacar as ONG que recebem financiamento estrangeiro.

Estes desenvolvimentos colocaram a Eslováquia em rota de colisão com Bruxelas: o Parlamento Europeu aprovou uma resolução muito crítica e a Comissão Europeia avisou que poderia suspender os fundos da UE se as leis polémicas entrassem em vigor.

O SMER, o partido de Fico e Šefčovič, foi expulso do grupo parlamentar dos Socialistas e Democratas (S&D). No entanto, ambos permanecem no Partido dos Socialistas Europeus, o partido pan-europeu. Esta estranha situação - metade dentro, metade fora - diminui significativamente o apoio a Šefčovič e pode tornar-se um risco se os conservadores aproveitarem o momento para o derrubar.

Teresa Ribera: uma cética declarada

Teresa Ribera, nomeada por Espanha para o cargo de Comissária Europeia. Virginia Mayo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

A carreira de Teresa Ribera tem sido dedicada à luta contra as alterações climáticas, à proteção da biodiversidade e à promoção do desenvolvimento sustentável, tendo desempenhado vários cargos nas Nações Unidas, no Fórum Económico Mundial e no Instituto para o Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais em Paris.

Em 2018, tornou-se ministra da Transição Ecológica de Espanha, sob a tutela do primeiro-ministro Pedro Sánchez, e rapidamente se tornou uma das mais fortes defensoras do Pacto Ecológico Europeu, instando Bruxelas a manter as suas ambições face à reação da direita.

Embora pareça perfeitamente adequada para um cargo de topo na próxima Comissão, há um pormenor fundamental que pode fazer descarrilar as suas aspirações na UE: a energia nuclear.

Ribera não escondeu o seu ceticismo em relação à energia nuclear, uma tecnologia com baixas emissões de carbono que suscita grandes preocupações quanto à extração de urânio, aos riscos de segurança, aos resíduos radioativos e aos custos elevados. Criticou a decisão da Comissão Europeia de incluir o nuclear na taxonomia verde como um "grande erro" e opôs-se a uma iniciativa liderada pela França para considerar o hidrogénio produzido por via nuclear como energia renovável.

"Podemos tentar encontrar uma solução para os franceses, mas o nuclear não é verde. Lamento", afirmou Ribera no ano passado, no âmbito do debate sobre o hidrogénio.

Embora a sua posição seja dominante em Espanha e em países como a Alemanha, Áustria, Portugal e Luxemburgo, as opiniões de Ribera são um anátema para a França e os seus aliados da Europa Central, que acreditam que o nuclear tem um papel indispensável a desempenhar na transição ecológica e querem que Bruxelas promova o investimento e "desbloqueie totalmente" o potencial do sector.

Apostolos Tzitzikostas: diga não a Prespa

Apostolos Tzitzikostas, nomeado pela Grécia para o cargo de Comissário Europeu. European Union, 2020.

O histórico Acordo de Prespa, de 2018, que resolveu a disputa de décadas entre a Grécia, Estado-membro da UE, e a Macedónia do Norte, um país candidato, é apreciado como um feito diplomático em Bruxelas.

Por isso, o facto de Apostolos Tzitzikostas, o candidato grego a comissário europeu, o ter considerado "prejudicial e extremamente perigoso" para os interesses nacionais, vai suscitar algumas dúvidas antes da sua audição de confirmação.

Enquanto governador da Macedónia Central, cargo que ocupa desde 2013, Tzitzikostas esteve na vanguarda de uma campanha para fazer descarrilar a ratificação do acordo, argumentando que o texto, que incluía o reconhecimento da língua e da cidadania macedónias, violava a história e a identidade da região grega com o mesmo nome. Exigiu que o governo realizasse um referendo sobre o texto proposto (que nunca se realizou) e recusou-se a mudar os sinais de trânsito de "Skopje" para "Macedónia do Norte".

Para além desta questão espinhosa, o político de direita poderá enfrentar perguntas incómodas sobre a sua posição em relação a várias questões sociais, como os direitos LGBTQ+, e a sua controversa decisão, em 2013, de convidar responsáveis do partido de extrema-direita Aurora Dourada para participarem nas comemorações anuais da resistência anti-nazi da Grécia durante a guerra.

No entanto, Tzitzikostas tem um trunfo na manga: a sua candidatura é apoiada pelo primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, um dos membros mais proeminentes do Partido Popular Europeu (PPE) e um aliado próximo de Ursula von der Leyen.

Muitos esqueletos no armário

Thierry Breton (nomeado pela França) e Kaja Kallas (nomeada pela Estónia). European Union, 2024.

É inevitável que surjam mais escândalos, gafes, rixas e momentos duvidosos.

Thierry Breton deverá ser questionado sobre o seu discurso inesperado contra o PPE e a campanha de reeleição de Ursula von der Leyen, que levantou questões éticas, e sobre a sua carta de alerta antes da entrevista de Elon Musk a Donald Trump, que os críticos disseram ter afetado a liberdade de expressão. Os conservadores poderiam facilmente aproveitar o momento para tentar publicamente porem Breton no lugar.

Os liberais poderiam então retaliar e atacar as próprias fileiras do PPE: Wopke Hoekstra poderá ter de explicar(mais uma vez) a sua ligação à Shell, uma multinacional que se tornou sinónimo de poluição, enquanto Maria Luís Albuquerque poderá ser posta em causa pelo seu papel nas políticas de austeridade em Portugal e na privatização da TAP, a companhia aérea nacional, durante o seu mandato como ministra das Finanças. O negócio da TAP está a ser analisado por possíveis irregularidades.

Kaja Kallas, da Estónia, que deverá ser nomeada diplomata de topo da UE, será provavelmente questionada sobre a participação do seu marido numa empresa de logística que continuou a fazer entregas à Rússia após o início da guerra na Ucrânia. Michael McGrath, da Irlanda, poderá ser questionado sobre a sua oposição ao referendo de 2018 que legalizou o aborto e sobre o contencioso regime de impostos baixos do seu país.

E Glenn Micallef, de Malta, poderá passar um mau bocado no hemiciclo, devido à sua evidente falta de experiência política. O cargo mais alto que este homem de 35 anos já ocupou foi o de chefe de gabinete do primeiro-ministro Robert Abela, muito longe da "competência executiva" exigida por Ursula von der Leyen.