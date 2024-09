Itália recebe conferência europeia de defesa aérea e antimíssil

O reforço das capacidades de dissuasão das ameaças russas é o tema central do evento de dois dias.

Cerca de 200 convidados vão participar na segunda edição da Conferência Europeia sobre a Defesa Aérea e Antimíssil. Entre eles, contam-se líderes militares europeus e ministros da Defesa de todo o continente.

A cimeira de dois dias, que se realiza segunda e terça-feira, centra-se na necessidade de reforçar as capacidades de defesa em todo o continente europeu e de dissuadir potenciais ameaças, tendo em conta os mais recentes desenvolvimentos geopolíticos e os desafios que a Europa enfrenta. Esta terça-feira - o dia principal do evento - os painéis abordarão uma série de aspetos, desde os militares aos industriais, incluindo os políticos. O ministro da Defesa italiano e o seu homólogo francês participarão numa conferência de imprensa conjunta no final do evento.

Depois da invasão russa da Ucrânia, a questão de como construir uma defesa mais forte em toda a Europa tornou-se uma das principais prioridades dos líderes europeus, especialmente à luz das próximas eleições americanas, que podem levar a uma mudança no apoio à defesa dos EUA para a Europa. A necessidade de a UE reforçar o seu sistema de defesa e aumentar as suas capacidades de produção de armas é, efetivamente, um dos principais objetivos da próxima Comissão Europeia.

A Euronews falou com um dos peritos em política de defesa que irá moderar um dos painéis de terça-feira no quartel-general da Força Aérea Italiana. O painel centra-se no aspeto militar da defesa aérea e de mísseis europeia. Perguntámos-lhe o que está em jogo e qual a importância do evento.

“O objetivo da conferência é continuar o debate sobre a defesa aérea e antimíssil integrada para os céus europeus - especificamente, como proteger os territórios europeus das bombas e dos drones russos”, afirma Alessandro Marrone, diretor do programa de defesa do instituto IAI em Roma.

Como explica Marrone, todo o debate em torno da defesa da Europa mudou ao longo dos anos, desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Desde 2014, as ameaças que a Europa enfrenta são de uma ordem diferente”, continua Marrone. “A Comissão Europeia e as instituições da UE começaram a implementar estratégias e leis e a utilizar dotações financeiras centradas nos aspetos industriais e tecnológicos para tornar a Europa mais independente e capaz de produzir o equipamento necessário. A tendência manteve-se com Von Der Leyen e é aqui que a UE pode fazer a diferença em relação aos governos nacionais, que são responsáveis por decidir quando e se devem enviar os seus exércitos”.

O evento também sublinha a importância da criação de estratégias militares. De acordo com Marrone, apesar do papel da NATO, os países da UE têm de fazer mais esforços: "Têm de o fazer de forma mais coordenada e independente, devido à natureza do espaço aéreo europeu. O objetivo é integrar vários sistemas, em parte fabricados nos EUA e em parte na Europa, para criar um sistema unificado”, acrescenta Marrone. "Graças às tecnologias de IA e às ligações cibernéticas seguras, o sistema visa detetar potenciais ameaças e neutralizá-las utilizando os métodos mais eficazes antes de chegarem à Europa".

Ao acolher a conferência, a Itália pretende desempenhar um papel ativo. "Organizar a conferência em Roma", afirma Marrone, "e apresentar um documento com a visão e as propostas da Itália, é uma forma de influenciar o debate e de incentivar os parceiros a considerarem a posição da Itália". Espera-se que a reunião de Roma incentive novos debates sobre esta questão nas instituições da UE.