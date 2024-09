De Euronews

O acordo bilateral destina-se a facilitar a entrada de trabalhadores qualificados do Uzbequistão na Alemanha, em especial os que trabalham no sector da saúde.

PUBLICIDADE

O Chanceler alemão, Olaf Scholz, assinou um acordo de migração com o presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, no primeiro dia da sua viagem de três dias à Ásia Central.

O acordo bilateral, que foi assinado na antiga cidade de Samarcanda, na Rota da Seda, destina-se a facilitar a entrada de trabalhadores qualificados do Uzbequistão na Alemanha, em especial os que trabalham no sector da saúde.

O acordo também irá acelerar e simplificar o repatriamento dos uzbeques que vivem na Alemanha sem uma autorização de residência legal.

O Presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev, à esquerda, e o Chanceler alemão, Olaf Scholz, mantêm conversações em Samarcanda, a 15 de setembro de 2024 AP/Uzbekistan's Presidential Press Office

A agência noticiosa alemã dpa estima que cerca de 13.700 cidadãos uzbeques vivem atualmente na Alemanha e, embora a grande maioria o faça legalmente, cerca de 200 são alegadamente elegíveis para repatriamento.

"Com o nosso acordo sobre migração e mobilidade, assinado hoje em Samarcanda, no Uzbequistão, estamos a permitir que pessoas com grandes talentos entrem no nosso país. Além disso, comprometemo-nos a adotar processos desburocratizados para que aqueles que não podem ficar no nosso país tenham de regressar", afirmou Scholz numa publicação no X.

Scholz e Mirziyoyev assinaram sete outros acordos que abrangem áreas como a gestão sustentável dos recursos hídricos e uma parceria para os minerais críticos.

Scholz deslocar-se-á ao Cazaquistão na segunda-feira e as suas conversações deverão centrar-se no fornecimento de petróleo e gás à Alemanha e nas sanções impostas à Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022.

As repúblicas da Ásia Central são tradicionalmente próximas de Moscovo e Astana tem sido acusada de permitir à Rússia contornar as restrições comerciais.

Mas a viagem de Scholz também foi alvo de críticas.

Durante a estada no Cazaquistão, Scholz deverá participar numa cimeira com os chefes das cinco antigas repúblicas soviéticas (Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turquemenistão), sendo o primeiro chanceler alemão a fazê-lo.

A organização internacional Human Rights Watch (HRW) afirma que a cimeira seria uma oportunidade desperdiçada se Scholz não abordasse as alegadas deficiências em matéria de direitos humanos nos cinco países.

"O Governo alemão não pode fingir que é possível estabelecer laços mais estreitos com a Ásia Central sem uma melhoria significativa dos direitos humanos na região. A próxima cimeira oferece uma oportunidade para tornar isto claro", afirmou a HRW num comunicado.

O organismo de vigilância citou as persistentes violações dos direitos humanos na região, incluindo a "supressão dos direitos de protesto e de expressão de opiniões, incluindo em linha, a prisão de ativistas, a tortura na detenção, a repressão da sociedade civil, a violência contra as mulheres, a impunidade das forças de segurança abusivas e a falta de eleições livres e justas".