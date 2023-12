A indústria do algodão do Uzbequistão recupera após o boicote

A indústria do algodão do Uzbequistão ressurgiu após o boicote, registando um crescimento e uma mudança para têxteis de qualidade.

PUBLICIDADE

O Uzbequistão é o sexto maior produtor mundial de algodão, e registou um crescimento neste sector na sequência de reformas e do fim de um boicote internacional ao algodão uzbeque.

O boicote foi iniciado em 2010 pela Cotton Campaign devido à colheita forçada, em que mais de 2 milhões de pessoas, incluindo crianças, foram obrigadas a trabalhar nos campos. O Banco Mundial e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) das Nações Unidas puseram em prática uma campanha de monitorização, que concluiu que o trabalho forçado tinha sido eliminado em 2021 e que o boicote tinha sido levantado em 2022.

Neste episódio do programa Focus, a correspondente do Euronews, Galina Polonskaya, encontrou-se com a defensora dos direitos humanos Gulnoz Mamarasulova, que ajudou a Cotton Campaign a monitorizar os campos para detetar sinais de colheita forçada. A deputada afirmou que o reconhecimento do Estado, a cobertura televisiva e as campanhas nas redes sociais sobre o trabalho forçado ajudaram a resolver esta questão. Galina falou também com o antigo Vice-Ministro da Agricultura, Anvar Karimov, que sublinhou o empenho do Estado na luta contra esta prática.

Apanhadores de algodão, como Gulchera Oripova, viram os seus salários aumentar até 500 dólares (458 euros) por mês. O Uzbequistão passou da exportação de matérias-primas para o comércio de produtos acabados, o que conduziu a um aumento das exportações e a um aumento dos investimentos. As exportações de têxteis também aumentaram de centenas de milhões durante o boicote, para 3,2 mil milhões de dólares em 2022. O país criou 130 grupos privados de algodão destinados a promover o controlo da qualidade e a inovação. Muzaffar Razakov, Diretor Executivo do grupo Global Textile (uma das principais empresas têxteis do Uzbequistão) falou com Galina sobre a estratégia da sua empresa de vender tecidos de alta qualidade a nível mundial.

Galina viu uma coleção de vestuário de algodão na galeria Human House, onde a designer Lola Sayfi também explicou como o levantamento do boicote lhe permitiu criar mais e vestir mais pessoas com roupas do Uzbequistão.