Chuvas torrenciais e inundações fazem pelo menos 16 mortos na Europa central

Polónia, Roménia, Chéquia e Áustria são os países mais afetados até agora. Hungria prepara-se aquelas que serão as maiores cheias da década em Budapeste.

As chuvas fortes que estão a afetar a Europa Central já fizeram pelo menos 16 mortos: na segunda-feira, registaram-se quatro novos óbitos na Polónia, três na Chéquia e um na Roménia.

Partes da Áustria, Chéquia, Polónia e Roménia ficaram inundadas: um sistema de baixa pressão que atravessa a região desencadeou chuvas recorde durante dias, prevendo-se que afete a Eslováquia e a Hungria no final da semana. Até ao momento, foram registadas 16 mortes - sete na Roménia, cinco na Polónia, três na República Checa e uma na Áustria.

Na Polónia, o primeiro-ministro Donald Tusk convocou uma reunião de emergência e declarou estado de catástrofe nas zonas inundadas, uma medida governamental para facilitar as evacuações e salvamentos. Disse também que o governo iria disponibilizar mil milhões de zlotys (258.000 dólares) para pagamentos imediatos às vítimas.

As inundações na Polónia rebentaram barragens e diques e o recuo das águas deixou as ruas cobertas de detritos e lama. A situação levou um hospital da cidade de Nysa, no sudoeste da Polónia, a retirar das instalações cerca de 40 doentes.

As escolas e os escritórios nas áreas afetadas foram encerrados na segunda-feira e a água potável e os alimentos foram entregues por camiões. Muitas cidades polacas, incluindo Varsóvia, apelaram à doação de alimentos para os sobreviventes das cheias.

Os peritos alertaram para o perigo de inundações devido à subida do rio Oder em Opole, uma cidade com cerca de 130.000 habitantes, e Wroclaw, com cerca de 640.000 habitantes e onde ocorreram inundações graves em 1997.

Os bombeiros do sudoeste da Polónia revelaram que entre as vítimas das cheias se encontrava um cirurgião, cujo corpo foi encontrado na segunda-feira de manhã em Nysa, depois de ter regressado do serviço hospitalar. Os corpos de duas mulheres e dois outros homens foram encontrados noutras comunidades da região.

Precipitação recorde na Chéquia

A polícia da Chéquia disse que uma mulher e dois homens se afogaram no nordeste do país, que tem sido assolado por uma precipitação recorde desde quinta-feira. A mulher foi encontrada na água na cidade de Krasov e os homens foram encontrados mortos em locais diferentes depois de a água ter recuado na cidade de Krnov, que ficou quase completamente submersa no domingo.

As autoridades checas declararam situação de emergência em duas regiões do nordeste do país, incluindo as montanhas de Jeseniky, perto da fronteira com a Polónia.

Várias cidades e vilas ficaram submersas, obrigando a retirar milhares de pessoas. Os helicópteros militares juntaram-se às equipas de salvamento em barcos para transportar as pessoas para um local seguro. As águas estavam a recuar das zonas montanhosas na segunda-feira, deixando para trás casas e pontes destruídas e estradas danificadas.

Na maior parte do país, esperava-se que as condições melhorassem na segunda-feira.

O primeiro-ministro checo, Petr Fiala, visitou a cidade de Jesenik, um dos locais mais atingidos.

"O pior já passou e agora temos de lidar com todos os danos", disse Fiala após a visita.

As autoridades romenas anunciaram na segunda-feira que outra pessoa morreu no condado oriental de Galati, elevando o número total de mortes para sete.

Uma morte já tinha sido registada na Áustria.

Hungria prepara-se para o pior

Na Hungria, o presidente da Câmara de Budapeste avisou a população de que as maiores inundações da última década deverão atingir a capital no fim da semana, com as águas do rio Danúbio a invadirem os cais inferiores da cidade logo na terça-feira de manhã.

O primeiro-ministro Viktor Orbán cancelou a agenda no estrangeiro, incluindo o discurso na sessão plenária do Parlamento Europeu na quarta-feira, onde se esperavam debates acesos sobre a sua conduta desde que a Hungria assumiu a presidência rotativa da União Europeia em julho.

"Até chegarmos ao auge e ultrapassarmos o pior, não vou sair do país, vou ficar aqui em casa", afirmou Orbán.

O autarca de Budapeste, Gergely Karácsony, escreveu no Facebook que a cidade iria recorrer a um milhão de sacos de areia para reforçar as defesas contra as cheias e pediu aos residentes para terem cuidado redobrado quando estiverem perto do rio.