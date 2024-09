Cheias na Europa Central fazem pelo menos 15 mortos

De Euronews com AP

Pelo menos 15 pessoas morreram e várias estão desaparecidas após a tempestade Boris que provocou fortes inundações em países como Roménia, Áustria, Polónia e Chéquia.

Pelo menos 15 pessoas morreram na sequência de graves inundações que atingem países da Europa Central. As chuvas, causadas pela tempestade Boris, forçaram várias evacuações e levaram a danos generalizados em diferentes países.

As inundações causaram, pelo menos, seis mortos na Roménia, cinco mortos na Polónia, três na Aústria.

Na Chéquia, uma pessoa morreu afogada na segunda-feira na região de Bruntál, segundo informou o presidente da polícia, Martin Vondrášek, aos meios de comunicação locais.

Sete pessoas estão também desaparecidas no país, mais quatro do que as registadas no domingo. As autoridades declararam o alerta máximo de inundações em 100 locais do país.

Na cidade de Opava, foi ordenada a retirada de 10.000 pessoas. Duas regiões do nordeste registaram a maior precipitação dos últimos dias, tendo o primeiro-ministro checo, Petr Fiala, avisado o país de que o pior “ainda não passou".

A Roménia, a Áustria e a Polónia também foram atingidas por graves inundações, em consequência de um sistema de baixa pressão proveniente do norte de Itália que, desde quinta-feira, tem vindo a provocar uma precipitação recorde na região.

Na Roménia, seis pessoas morreram no condado de Galati, depois de grandes quantidades de chuva terem danificado mais de 6.000 casas na zona essencialmente rural. De acordo com o Ministério do Interior romeno, a situação ficou praticamente sob controlo no domingo, tendo o governo organizado missões de salvamento para as pessoas que ficaram sem casa devido às inundações.

Um bombeiro morreu no estado da Baixa Áustria depois de ter caído de uma escada, uma vez que todo o estado, que circunda a capital Viena, foi declarado zona de catástrofe. No domingo, o Chanceler austríaco Karl Nehammer afirmou que a situação estava a “piorar”, uma vez que mais de 10.000 elementos das forças de socorro evacuaram 1.100 casas na parte nordeste do país.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, declarou o estado de catástrofe natural e afirmou que se presume que uma pessoa morreu no sudoeste do país. A situação na cidade de Klodzko, perto da fronteira com a República Checa, é “dramática”, uma vez que as águas das cheias atravessaram uma barragem e provocaram a queda de uma ponte.

Algumas zonas inundadas estavam a utilizar o serviço Starlink, baseado em satélites, depois de terem visto os seus fornecimentos de energia e comunicações cortados devido às inundações, disse Tusk.

Prevê-se que a Eslováquia e a Hungria sejam afetadas por fortes chuvas nos próximos dias.