Sean 'Diddy' Combs detido em Nova Iorque

Na sequência de numerosos processos judiciais que alegam má conduta sexual e de uma rusga da Segurança Interna às suas casas, Sean "Diddy" Combs foi detido em Nova Iorque por acusações não especificadas.

O rapper e produtor Sean "Diddy" Combs foi detido na cidade de Nova Iorque, depois de ter sido acusado por um grande júri federal.

As acusações de Combs ainda não foram anunciadas, uma vez que a acusação foi selada. O advogado de Manhattan, Damian Williams, confirmou que os agentes federais tinham o rapper sob custódia.

"Esperamos que a acusação seja retirada pela manhã e teremos mais a dizer nessa altura", afirmou Williams num comunicado.

Combs foi detido no átrio de um hotel de Manhattan, segundo uma pessoa familiarizada com a detenção, que falou com a AP sob condição de anonimato por não estar autorizada a falar publicamente.

Este é apenas o mais recente capítulo de uma série de problemas legais para Combs, depois de várias pessoas terem intentado ações judiciais contra a estrela, alegando abuso sexual e físico.

Marc Agnifilo, advogado de Combs, afirmou que o rapper estava a cooperar com a investigação em curso e que se tinha mudado para Nova Iorque em antecipação das acusações.

Agnifilo disse que estavam "desiludidos" com a decisão e que Combs é "uma pessoa imperfeita, mas não é um criminoso".

De que é que Diddy já foi acusado?

As acusações criminais de Combs em Nova Iorque são uma escalada sem surpresas após a rusga efetuada a 25 de março por agentes da Segurança Interna dos EUA às suas casas em Los Angeles e Miami.

O seu advogado, Anthony Dyer, considerou as rusgas um "uso grosseiro da força a nível militar", uma vez que os mandados de busca foram cumpridos no âmbito de uma investigação sobre tráfico sexual.

As primeiras alegações de abuso sexual surgiram em novembro passado, quando a cantora de R&B Cassie, e antiga namorada, o acusou de anos de abusos, espancamentos, obrigando-a a ter relações sexuais com outros homens e violando-a durante o período em que assinou contrato com a sua editora, em 2005-2007.

Sean “Diddy” Combs apresenta o prémio Revolt Black Excellence nos Billboard Music Awards, 15 de maio de 2022 Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

Dizia também que ele a obrigava a ajudar a traficar trabalhadores sexuais masculinos com quem Combs obrigava Cassie a ter relações sexuais enquanto ele filmava.

O processo foi resolvido no dia seguinte, mas as suas repercussões prolongar-se-iam por muito mais tempo. Combs perdeu aliados, apoiantes e aqueles que não o tinham julgado quando, em maio, a CNN divulgou um vídeo em que ele esmurrava Cassie, lhe dava pontapés e a atirava para o chão num corredor de um hotel.

Combs reconheceu publicamente o facto, publicando um vídeo em que dizia: "Fiquei enojado quando o fiz" e "Estou enojado agora".

Este foi apenas o início dos processos por abuso sexual movidos contra Combs. Em fevereiro, um produtor musical intentou uma ação judicial alegando que Combs o coagiu a solicitar prostitutas e o pressionou a ter relações sexuais com elas.

Outra das acusadoras de Combs foi uma mulher que disse que o produtor de rap a violou há duas décadas, quando ela tinha 17 anos.

Outra mulher que intentou uma ação judicial, April Lampros, disse que era estudante universitária em 1994 quando conheceu Combs, e que começou uma série de "encontros sexuais aterradores" com Combs e com as pessoas que o rodeavam, que duraram anos.

Combs e os seus advogados negaram quase todas as alegações da ação judicial.

Quem é Diddy?

Sean John Combs, mais conhecido pelos seus nomes artísticos "Puff Daddy" e "P.Diddy" ou simplesmente "Diddy", é um rapper, produtor, executivo discográfico e empresário americano, que fundou a Bad Boy Records em 1993.

Estabelecendo-se como uma das figuras mais influentes da indústria do entretenimento, é-lhe atribuída a descoberta de artistas como Mary J. Blige, Faith Evans e Usher.

Então conhecido como Puff Daddy, esteve no centro das batalhas de hip-hop entre a Costa Leste e a Costa Oeste nos anos 90, como parceiro e produtor do Notorious B.I.G., que foi morto a tiro em 1997.

Sean “Diddy” Combs chega à estreia em Los Angeles de “The Four: Battle For Stardom” no CBS Radford Studio Center em 30 de maio de 2018 Willy Sanjuan/2018 Invision

Fora da música, Combs aventurou-se com sucesso em áreas como a moda, as fragrâncias e os meios de comunicação social. É embaixador da marca de vodka Cîroc desde 2007 e co-fundou a rede de televisão e o site de notícias Revolt em 2013.

A Forbes estimou o seu património líquido em mil milhões de dólares (922 milhões de euros) em 2022.

Combs já enfrentou várias prisões antes, e há décadas estava no centro de um dos maiores julgamentos da indústria do hip-hop de sua época.

Esse julgamento teve origem num tiroteio numa discoteca de Manhattan que feriu três pessoas em 1999. A sua namorada da altura, a cantora e atriz Jennifer Lopez, também estava presente quando os tiros foram disparados.

Combs acabou por ser absolvido da acusação de ter levado uma arma ilegal para a discoteca e de ter tentado subornar o seu motorista para que este ficasse com as culpas pelo porte de arma. O seu então protegido, Shyne, foi condenado por agressão e outras acusações no tiroteio e cumpriu cerca de oito anos de prisão. Atualmente, chama-se Moses Barrow e é membro da Câmara dos Representantes do seu país natal, Belize.

Também em 1999, Combs foi preso sob a acusação de ter agredido um empresário discográfico em Nova Iorque. Declarou-se culpado de assédio e foi condenado a frequentar um curso de controlo da raiva.