Autoridades fazem rusgas nas casas de Diddy no âmbito de investigação sobre tráfico sexual

O magnata do hip hop Sean "Diddy" Combs enfrenta vários processos judiciais por alegada agressão sexual e violação.

Duas casas pertencentes a Sean "Diddy" Combs foram invadidas por agentes federais norte-americanos na segunda-feira, no âmbito de uma investigação em curso sobre tráfico sexual.

As autoridades disseram à Associated Press, sob condição de anonimato, que as buscas em Los Angeles e Miami estavam ligadas a uma investigação das autoridades federais em Nova Iorque.

Os agentes federais também foram acompanhados por investigadores da Segurança Interna e outras forças policiais.

Autoridades junto de uma propriedade de Sean "Diddy" Combs na segunda-feira, 25 de março de 2024, em Los Angeles. Eric Thayer/AP Photo

O advogado de Combs e outros representantes não responderam de imediato a um pedido de comentário e desconhece-se o paradeiro do rapper.

O magnata da música estava no topo da carreira no início de 2023, tendo sido nomeado para um Grammy pelo novo álbum e atuado de forma triunfante nos MTV VMAs. Mas uma série de ações judiciais intentadas no final do ano passado prejudicaram-lhe a carreira e mancharam-lhe a reputação.

Um processo instaurado pela sua antiga namorada e cantora de R&B Cassie abriu a porta a outras queixas de violência sexual, que Combs nega veementemente. Diddy e Cassie resolveram o caso em privado um dia depois de este ter sido apresentado.

Não ficou claro se as buscas de segunda-feira estavam relacionadas com alguma das alegações levantadas nas ações judiciais, incluindo a de uma mulher que afirma que Combs a violou quando tinha 17 anos.

Agentes federais à entrada de uma propriedade pertencente ao rapper Sean "Diddy" Combs, segunda-feira, 25 de março, em Miami Beach, Florida. Rebecca Blackwell/AP

Combs está entre os produtores e executivos de hip-hop mais influentes das últimas três décadas. Construiu um dos maiores impérios da música, abrindo caminho com várias entidades ligadas ao seu famoso nome.

É o fundador da Bad Boy Records e três vezes vencedor de um Grammy, tendo trabalhado com uma série de artistas de topo, incluindo Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans e 112.

Também se aventurou na moda com a linha de roupa Sean John, esteve associado a uma conhecida marca de vodka e lançou a rede Revolt TV, que se centra na música e em questões de justiça social dirigidas aos afro-americanos.

Em 2022, a BET homenageou Combs com o prémio Lifetime Achievement Award pela sua capacidade de moldar a cultura através da sua carreira.

O rapper, produtor e empresário negou todas as alegações de má conduta sexual, chamando-as de "repugnantes" e dizendo que foram feitas por "pessoas que querem receber dinheiro de forma rápida".

"Deixem-me ser absolutamente claro: não fiz nenhuma das coisas horríveis que estão a ser alegadas. Vou lutar pelo meu nome, pela minha família e pela verdade", escreveu Combs numa declaração no ano passado.