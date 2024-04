Rússia promete carregar sobre bases de armazenamento de armas ocidentais na Ucrânia

De Euronews

Ministro da Defesa russo diz que será aumentada a intensidade dos ataques sobre centros de logística e bases de armazenamento de armas ocidentais na Ucrânia, em resposta ao novo pacote de ajuda a Kiev aprovado na câmara baixa do Congresso americano.

O ministro da Defesa russo afirmou esta terça-feira que o exército russo vai aumentar a intensidade dos ataques aos centros logísticos e às bases de armazenamento de armas ocidentais na Ucrânia,em resposta ao pacote de ajuda a Kiev aprovado na Câmara dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos.

O presidente norte-americamo Joe Biden já prometeu que enviará "imediatamente" o material de guerra para a Ucrânia, assim que o pacote de 61 mil milhões de euros passar no Senado.

Parte da ajuda militar dos Estados Unidos para a Ucrânia já se encontra na Alemanha e na Polónia, o que reduz o tempo necessário para que as armas e o equipamento cheguem à linha da frente, informa a CNN, citando uma fonte familiarizada com o fornecimento de ajuda.

A fonte disse ainda que os projéteis de artilharia estarão entre os primeiros materiais a ser enviados.

O Secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse durante a visita desta terça-feira à Polónia que o apoio à Ucrânia é também uma forma de defesa do Ocidente.

"Ao ajudar a Ucrânia, estamos a ajudá-la a destruir o potencial de combate da Federação Russa, que nos pode ameaçar". Stoltenberg acrescentou que "não é utilizado um único caça da NATO para atingir este objetivo".

Rússia prossegue campanha de bombardeamentos

Cinco pessoas ficaram feridas na sequência do ataque russo desta terça-feira a Kostiantynivka, na região de Donetsk.

De acordo com os dados preliminares, foi utilizada uma bomba aérea guiada.

Estas bombas ajudam as forças russas a avançar "através das ruínas", disse anteriormente o ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov.

Esta terça-feira as forças russas bombardearam também Odessa, Kherson, Kharkiv e Dnipro.

Os chefes militares ucranianos estimam que cerca de 25 mil soldados russos estão a tentar invadir Chasiv Yar e as povoações circundantes na região de Donestsk e, neste momento, estão a tentar capturar a aldeia de Ivanovskoye e os arredores de Bogdanovka para chegar a Chasiv Yar, que é um ponto crucial para novos avanços em direção a Kostiantynivka, Kramatorsk e Sloviansk.

Os peritos afirmam que o plano da Rússia de tomar Chasiv Yar até 9 de maio e à tomada de posse de Vladimir Putin não será fácil de implementar, uma vez que os aliados estão finalmente a acelerar a entrega de ajuda.

As forças russas parecem estar a tentar penetrar amplamente nas linhas ucranianas a noroeste de Avdiivka e poderão lançar um ataque em grande escala já na primavera ou no verão, mas a sua capacidade para o fazer será provavelmente diminuída pela chegada da ajuda ocidental.

O Ministério da Defesa do Reino Unido considera provável que o exército russo procure avançar em direção à cidade de Kostyantynivka, depois de ter afirmado ter tomado o controlo de Novomykhalivka.

Segundo a Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos Estados Unidos, as forças russas confirmaram recentemente ganhos em Ocheretyne no meio de combates contínuos perto de Avdiivka, mas não têm o controlo total da localidade, ao contrário do que afirmam.