Detido vice-ministro russo acusado de ter recebido subornos na reconstrução de Mariupol

Timur Ivanov é acusado de aceitar um suborno especialmente elevado durante o trabalho para o Ministério da Defesa da Rússia.

Um alto responsável militar russo foi preso por suspeitas de aceitar um suborno e colocado em prisão preventiva na quarta-feira, depois de comparecer perante um tribunal no centro de Moscovo, informaram as autoridades judiciais em comunicado.

Timur Ivanov, 48 anos, um dos 12 vice-ministros da Defesa da Rússia, foi preso na noite de terça-feira, informou o Comité de Investigação da Rússia em comunicado. Não foram fornecidas mais informações pelo Comité, que especificou apenas que Ivanov é suspeito de aceitar um suborno especialmente elevado - crime punido com pena até 15 anos de prisão.

De acordo com uma declaração do tribunal, os investigadores disseram quarta-feira ao tribunal Basmany de Moscovo que Ivanov conspirou com terceiros para receber um suborno na forma de bens imobiliários não especificados “durante a contratação e subcontratação de trabalhos para as necessidades do Ministério da Defesa”.

Um conhecido de Ivanov, identificado como Sergei Borodin, também foi preso e condenado a prisão preventiva pelas mesmas acusações, revelaram as autoridades noutro comunicado. Ambos os homens devem permanecer em prisão preventiva até pelo menos 23 de junho.

De acordo com o site do Ministério da Defesa, Ivanov foi nomeado para o cargo em 2016 por decreto presidencial. Supervisionou a gestão de propriedades, habitação e apoio médico para os militares, construção e reconstrução de instalações.

A agência de notícias estatal russa RIA Novosti citou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizendo que tanto o presidente Vladimir Putin como o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, foram informados sobre a prisão de Ivanov.

Antes da sua detenção, na noite de terça-feira, Ivanov foi visto a participar numa reunião com Shoigu e outras altas patentes militares.

Os meios de comunicação russos informaram que geria algumas das construções em Mariupol, uma cidade portuária na região parcialmente ocupada de Donestk, na Ucrânia, que foi fortemente bombardeada e ocupada pelas forças russas no início da guerra em 2022.

O Zvezda, canal oficial de televisão dos militares russos, noticiou no verão de 2022 que o ministério “está a construir um bloco residencial inteiro” na cidade gravemente danificada e mostrou Ivanov a inspecionar as obras.

Nesse mesmo ano, a equipa do falecido Alexei Navalny, o líder da oposição russa e ativista anticorrupção, alegou que Ivanov e a sua família tinham vivido uma vida extravagante com viagens luxuosas ao estrangeiro, festas e imóveis de luxo. Os ativistas da oposição alegaram ainda que a mulher de Ivanov, Svetlana, se divorciou dele no verão de 2022, evitou sanções e continuou a desfrutar de um estilo de vida pródigo.

Comentando a detenção de Ivanov na terça-feira, a antiga aliada de Navalny, Maria Pevchikh, escreveu no X, antigo Twitter: “Hoje é um bom dia”.