Quem vai ganhar a Eurovisão 2024? Eis as nossas previsões

“12 PONTOS PARA...” Eis as nossas previsões para o tema que vai ganhar a Eurovisão este ano.

PUBLICIDADE

As meias-finais do Festival Eurovisão da Canção são na próxima semana, antes da grande final, que será no sábado, 11 de maio.

Deixando de lado toda a controvérsia e preocupações de segurança, a equipa da Euronews Culture escolheu os seus favoritos para a glória.

A escolha de Theo Farrant: Nemo - The Code (Suíça)

Se tivesse de apostar num vencedor da Eurovisão deste ano, seria “The Code” de Nemo, em representação da Suíça.

Porquê? Bem, em primeiro lugar, é a minha favorita de todas; uma canção incrivelmente original e cativante. Em segundo lugar, é atualmente a queridinha das casas de apostas.

“The Code” é muito louca. Mistura drum and bass, pop-rap e ópera. Imagina o que terias se fechasses Chase & Status, Macklemore e Pavarotti num estúdio e os obrigasses a criar um candidato à Eurovisão. Embora isto possa parecer uma receita para o desastre, a participação suíça consegue, de alguma forma, evitar soar de forma intrigante e, em vez disso, oferece algo que a Eurovisão nunca ouviu antes. É ao mesmo tempo louco e brilhante.

Uma grande parte da magia é a impressionante atuação vocal de Nemo, pessoa não-binária de 24 anos, de quem espero ouvir falar muito mais depois do concurso. A canção reflete a sua viagem de auto-descoberta e aceitação através de uma metáfora simples de código binário de computador.

Embora as letras sejam bastante diretas, têm um grande impacto. Gradualmente aumentando em intensidade, mudando entre estilos e performances vocais, 'The Code' culmina num clímax de pura grandeza orquestral que faria James Bond corar. Cordas e baterias enérgicas acompanham Nemo quando irrompe num poderoso falsete para o refrão final.

No que diz respeito à encenação, a canção tem um enorme potencial para ser um espetáculo visual. Imagino códigos de computador a serem projetados no palco, flashes de pirotecnia sobre a letra “I went to Hell and back to find myself on track”, e fabulosos fatos de outro mundo.

Se Nemo conseguir apresentar a canção da noite, o que seria um grande feito tendo em conta as linhas vocais desafiantes, acredito que poderia facilmente fazer história para a Suíça novamente, juntando-se a lendas como Lys Assia e Céline Dion.

É melhor começarem a poupar para a Eurovisão de 2025, porque Genebra não é barata! TF

A escolha de Anca Ulea: Joost Klein - Europapa (Países Baixos)

Muito bem, vamos falar de “Europapa”.

Em primeiro lugar, alguma vez ouviu um nome mais adequado para uma canção da Eurovisão?

A canção neerlandesa deste ano, composta por Joost Klein, de 26 anos, é uma explosão efervescente de techno-pop e é simplesmente um grande momento de diversão. Ele compreendeu claramente a tarefa e merece o reconhecimento dos votantes da Eurovisão.

No videoclip oficial, lançado a 29 de fevereiro e que já conta com mais de 21 milhões de visualizações, Klein inspira-se nos desenhos animados do início dos anos 2000. As suas expressões exageradas e os seus trajes surrealistas, que incluem um chapéu de cowboy de 10 galões e um fato azul com ombreiras cómicas, são dignos de uma final da Eurovisão.

Mas, ao contrário de alguns temas da Eurovisão ao longo dos anos, Klein garante que a sua canção não está desligada do país que está a representar. Pelo contrário, há muitas coisas que tornam “Europapa” muito, muito neerlandesa.

O nativo da Frísia atua em frente a um moinho de vento, senta-se numa cena de jantar inspirada na “Última Ceia” com antigos representantes neerlandeses da Eurovisão, S10 e René Froger, e presta homenagem a Gabber, a subcultura techno claramente dos Países Baixos que surgiu nos anos 1990.

Portanto, “Europapa” é cativante, é cómica e é inegavelmente dos Países Baixos. Mas a verdadeira razão pela qual penso que merece sucesso na Eurovisão é a história por detrás da canção. Apesar da sua superfície alegre, “Europapa” é uma reflexão profunda sobre a relação de Klein com os seus falecidos pais. A letra menciona o seu pai, que morreu de cancro quando Klein tinha 12 anos, seguido da sua mãe, um ano mais tarde. De acordo com Klein, a canção é um tributo à visão otimista que o pai tinha do mundo.

“Europapa” é sobre um órfão que viaja pela Europa (e não só) para se encontrar e contar a sua história", disse Klein. “No início, as pessoas não o reconhecem, mas ele continua a aproveitar todas as oportunidades que tem para se deixar ver. “Europapa” é uma homenagem ao meu pai. Quando me criou, transmitiu-me uma visão alargada do mundo”

PUBLICIDADE

A última vez que os Países Baixos ganharam o concurso foi em 2019, com a agora omnipresente “Arcade” de Duncan Laurence - mas tem sido uma batalha difícil desde então.

Poderá Joost Klein ser o vencedor de que os Países Baixos têm estado à espera? As casas de apostas classificam atualmente o candidato em terceiro lugar, com 15% de hipóteses de vencer a final. Eu, por exemplo, mal posso esperar para o ver em palco. AU

A escolha de Jonny Walfisz: Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim (Croácia)

Vou dizer o que todos estamos a pensar. O Festival Eurovisão da Canção do ano passado foi manipulado. Claro que foi. O 50.º aniversário da vitória dos ABBA com a canção “Waterloo” este ano significou que os organizadores tiveram de fazer com que o concurso regressasse à Suécia. Mesmo com a insistência dos ABBA em não se juntarem à noite para um reencontro em palco em Malmö, a cidade já anunciou que irá abrir o “ABBA World” e que o espetáculo em si contará com uma enorme homenagem ao grupo.

Para organizar este espetáculo, a Suécia apresentou Loreen como candidata no ano passado. Tendo em conta que ela ganhou em 2012 com a sua canção “Euphoria”, foi uma decisão francamente anti-desportiva. No entanto, a sua agradável canção “Tattoo”, ainda que semelhante a “Euphoria”, deu-lhes a vitória, graças sobretudo ao facto de o voto do júri ter sido fortemente (leia-se: de forma suspeita) favorável a ela.

O vencedor de 2023 deveria ter sido, obviamente, o segundo classificado, a Finlândia. A canção “Cha Cha Cha”, de Käärijä, recebeu a maior parte do transparentemente legítimo televoto. Merecidamente. Foi uma lufada de ar fresco com a sua combinação de euro-pop, metal nórdico e visuais estranhos ao vivo.

PUBLICIDADE

Não podemos mudar o passado, mas podemos expiar através de ações futuras. É por isso que a Croácia merece ganhar este ano. Após dois anos de vencedores demasiado seguros, é o país com a participação mais bizarra no concurso de 2024. Antigamente, os esquisitos ganhavam regularmente a Eurovisão. É esse o objetivo da Eurovisão. Costumávamos ser um continente.

Antes mesmo de falarmos da canção, é evidente que os croatas estão a fazer alguma coisa ao elegerem uma banda chamada Baby Lasagna para os representar. Será uma referência a Itália, sua vizinha geográfica e cultural? Quase faria sentido. De acordo com a Wikipédia, Baby Lasagna - nome verdadeiro Marko Purišić - lembrou-se do nome artístico quando teve uma dor de cabeça em Novigrad. Claro!

“Rim Tim Tagi Dim” foi escrita pelo próprio Sr. Lasagna e faz lembrar “Cha Cha Cha” do ano passado, na forma como utiliza a estética quintessencial da Eurovisão de combinar instrumentação de heavy metal com traços folclóricos do país natal. É um clássico instantâneo de fazer abanar a cabeça, bater os pés, e cantarolar.

O Sr. Lasagna diz que a canção é sobre jovens rurais que deixam o campo em busca de oportunidades em países estrangeiros. É altura de permitir que este jovem rural regresse a casa de Malmö levando consigo o Festival Eurovisão da Canção para 2025. JW

A melhor escolha de David Mouriquand: Bambie Thug - Doomsday Blue (Irlanda)

Prevejo que a italiana Angelina Mango, com a sua canção “La Noia”, se saia bem este ano e, depois de me ter posto a ouvir todas as canções (os meus ouvidos estão a gritar “assassino”), o meu colega Theo diz a verdade: as probabilidades estão fortemente a favor da Suíça. No entanto, para que não haja dúvidas, consideremos a entrada da Irlanda, Bambie Thug, e a sua canção “Doomsday Blue”.

PUBLICIDADE

Artista não-binário, metade irlandês e metade sueco (nome verdadeiro Bambie Ray Robinson), é natural do condado de Cork e a sua canção destaca-se não só pela mistura de géneros eletro-metal-pop, que contrasta com alguns dos trabalhos mais óbvios da Eurovisão deste ano, mas também pelos temas do amor não correspondido, da traição e das várias referências ocultas.

Não é de admirar, tendo em conta que a bruxaria é uma parte importante da vida dos Bambie Thug e o facto de terem inventado o seu próprio género de música chamado “Ouija-Pop”, em homenagem ao tabuleiro Ouija que, não esqueçamos, permitiu a Regan comunicar com o Capitão Howdy. Vou parar por aqui, senão este artigo de previsões vai transformar-se em mais uma das minhas tiradas sobre como "O Exorcista" é o melhor filme de todos os tempos.

A magia pode ser ouvida desde o encantamento inicial: “Avada Kedavra, I speak to destroy / The feelings I have, I cannot avoid / Through twisted tongues, a hex deployed on you.”

Quem é que nunca pensou em amaldiçoar um ex? Sejam honestos. É fácil de uma pessoa se identificar.

E sim, antes que toda a gente vá buscar as suas capas de Barbiecore Gótica, Bambie abordou o facto de a “Maldição Mortal” popularizada pelo franchise Harry Potter parecer um pouco estranha devido à posição controversa de J.K. Rowling sobre questões de transgénero. Afirmou que não era “fã” da autora, mas sim “fã de ser inteligente com a linguagem”.

PUBLICIDADE

Agora que já esclarecemos isto, a história de Bambie também merece ser contada. Candidatou-se inicialmente para "amaldiçoar" as memórias de ter sido sexualmente agredida em maio de 23 por um conhecido não identificado. Ao ser selecionada este ano, tornou-se a primeira pessoa não-binária a participar - no que diz respeito à seleção, na competição junta-se ao já mencionado Nemo na distinção - o que vale a pena celebrar e é também um pouco surpreendente, considerando a representação LGBTQIA+ no concurso e seguidores.

E se precisar de mais uma razão para torcer por Bambie Thug, tenha em consideração que a sua inclusão na Eurovisão fez com que algumas figuras conservadoras irlandesas saíssem das suas criptas de merda, com muitos a rotularem Bambie de demasiado “woke” e demasiado “satânico” para representar a Irlanda. Houve até um padre católico irlandês, o Padre Declan McInerney, que criticou Bambie e deu um sermão sobre como “o pobre diabo não sabe cantar nem dançar”.

Tudo errado, padre. Se há uma coisa que o diabo sabe fazer, é dançar. E a Eurovisão precisa de um pouco mais de escuridão, desespero e muito mais gritos de bruxa sobre refrões pop e riffs de guitarra. Votem em Bambie Thug. DM

A escolha de Elise Morton: alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria (Ucrânia)

Há muito que sou fã das estrelas ucranianas Alyona Alyona e Jerry Heil, por isso, uma participação na Eurovisão com ambas seria, para mim, uma vitória!

A sua canção “Teresa & Maria” é tão boa como as suas colaborações anteriores, com Alyona Alyona a mostrar os seus talentos de rap ao lado da voz distinta de Jerry Heil.

PUBLICIDADE

Além disso, a sua canção altamente cativante celebra a coragem e a força das mulheres e lembra-nos que mesmo as maiores “divas” da história eram apenas “seres humanos”... O que há para não gostar?

A geek linguística que há em mim também adora o facto de a canção ser maioritariamente em ucraniano, uma língua que estudei durante um ano na universidade e que ainda gosto muito de ouvir. Ouvir línguas diferentes, em vez de estar tudo em inglês, torna sempre a Eurovisão muito mais interessante.

Para conhecer o trabalho a solo destas duas artistas muito diferentes, mas igualmente fantásticas, recomendo que oiça “Big and Funny” de Alyona Alyona e “Dream” de Jerry Heil, que começou a ganhar fama quando publicou vídeos de si própria a cantar no YouTube.

A participação da Ucrânia no ano passado, “Heart of Steel”, de Tvorchi, ficou em sexto lugar, mas tenho esperança de que a Ucrânia possa ganhar um lugar entre os cinco primeiros - ou talvez até conquistar a vitória, como a Kalush Orchestra em 2022. As casas de apostas sugerem que têm uma hipótese! EM

As meias-finais do Festival Eurovisão da Canção são na terça-feira, 7 e quinta-feira, 9 de maio, antes da grande final, no sábado, 11 de maio.