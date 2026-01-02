Polícia da Nigéria acusa motorista envolvido no acidente fatal com Anthony Joshua de condução perigosa

O condutor do carro que transportava o pugilista britânico Anthony Joshua, envolvido num acidente fatal na Nigéria, foi acusado de condução imprudente e perigosa, informou a polícia do estado de Ogun, no sudoeste do país, na sexta-feira.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 anos, conduzia o pugilista e dois amigos, Latif Ayodele e Sina Ghami, numa estrada movimentada que liga Lagos a Ibadan, no sudoeste da Nigéria, quando o SUV Lexus em que viajavam embateu contra um camião, que estava parado, na segunda-feira.

"Foi concedida ao arguido uma fiança de cinco milhões de nairas [2.960 euros] com dois fiadores. Ficou em prisão preventiva até cumprir as condições da fiança", disse o porta-voz da polícia Oluseyi Babaseyi à agência noticiosa AFP.

Joshua vai ficar inicialmente na Nigéria enquanto recupera dos ferimentos sofridos no acidente, informaram os seus agentes na quinta-feira.

Vista exterior do Duchess International Hospital em Ikeja, 30 de dezembro de 2025 AP Photo

"Tal como foi noticiado, Anthony teve alta do hospital ontem à noite e permanecerá na Nigéria nos próximos dias", afirmou a Matchroom Boxing, em comunicado.

Um veículo que transportava o ex-campeão de pesos pesados e duas pessoas que lhe eram próximas colidiu, na segunda-feira, com um camião parado numa importante via pública, a autoestrada Lagos-Ibadan, que liga o estado de Ogun a Lagos.

Os dois amigos de Joshua, Sina Ghami e Latif "Latz" Ayodele, morreram.

Joshua teve alta de um hospital em Lagos na tarde de quarta-feira e prestou homenagem aos falecidos na morgue.

Joshua tem raízes familiares na Nigéria e, em criança, frequentou por pouco tempo um colégio interno nesse país. Tem também nacionalidade nigeriana.

O comissário para a informação do estado de Lagos, Gbenga Omotoso, adiantou na quarta-feira que Joshua tinha recebido alta depois de ter sido considerado clinicamente apto para recuperar em "casa".

Ghami era o preparador físico de Joshua, enquanto Ayodele era seu treinador. Poucas horas antes do acidente, Joshua e Ayodele publicaram vídeos nas redes sociais, que os mostravam a jogar ténis de mesa juntos.