Polícia da Nigéria acusa motorista envolvido no acidente fatal com Anthony Joshua de condução perigosa

Anthony Joshua chega para um combate de boxe de pesos pesados contra Jake Paul em Miami, a 19 de dezembro de 2025
Anthony Joshua chega para um combate de boxe de pesos pesados contra Jake Paul em Miami, a 19 de dezembro de 2025
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar
Partilhar Close Button

Joshua permanecerá inicialmente na Nigéria enquanto recupera dos ferimentos sofridos no acidente, informaram os seus agentes na quinta-feira.

O condutor do carro que transportava o pugilista britânico Anthony Joshua, envolvido num acidente fatal na Nigéria, foi acusado de condução imprudente e perigosa, informou a polícia do estado de Ogun, no sudoeste do país, na sexta-feira.

Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 anos, conduzia o pugilista e dois amigos, Latif Ayodele e Sina Ghami, numa estrada movimentada que liga Lagos a Ibadan, no sudoeste da Nigéria, quando o SUV Lexus em que viajavam embateu contra um camião, que estava parado, na segunda-feira.

"Foi concedida ao arguido uma fiança de cinco milhões de nairas [2.960 euros] com dois fiadores. Ficou em prisão preventiva até cumprir as condições da fiança", disse o porta-voz da polícia Oluseyi Babaseyi à agência noticiosa AFP.

Joshua vai ficar inicialmente na Nigéria enquanto recupera dos ferimentos sofridos no acidente, informaram os seus agentes na quinta-feira.

Vista exterior do Duchess International Hospital em Ikeja, 30 de dezembro de 2025
Vista exterior do Duchess International Hospital em Ikeja, 30 de dezembro de 2025

"Tal como foi noticiado, Anthony teve alta do hospital ontem à noite e permanecerá na Nigéria nos próximos dias", afirmou a Matchroom Boxing, em comunicado.

Um veículo que transportava o ex-campeão de pesos pesados e duas pessoas que lhe eram próximas colidiu, na segunda-feira, com um camião parado numa importante via pública, a autoestrada Lagos-Ibadan, que liga o estado de Ogun a Lagos.

Os dois amigos de Joshua, Sina Ghami e Latif "Latz" Ayodele, morreram.

Joshua teve alta de um hospital em Lagos na tarde de quarta-feira e prestou homenagem aos falecidos na morgue.

Joshua tem raízes familiares na Nigéria e, em criança, frequentou por pouco tempo um colégio interno nesse país. Tem também nacionalidade nigeriana.

O comissário para a informação do estado de Lagos, Gbenga Omotoso, adiantou na quarta-feira que Joshua tinha recebido alta depois de ter sido considerado clinicamente apto para recuperar em "casa".

Ghami era o preparador físico de Joshua, enquanto Ayodele era seu treinador. Poucas horas antes do acidente, Joshua e Ayodele publicaram vídeos nas redes sociais, que os mostravam a jogar ténis de mesa juntos.

Outras fontes • AP, AFP

