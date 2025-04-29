Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Quatro crianças morrem depois de um carro embater num edifício em Illinois

A polícia bloqueia a estrada que conduz ao edifício onde um carro se despistou durante um programa pós-escolar, matando várias pessoas e ferindo outras, na segunda-feira, 28 de abril de 2025.
A polícia bloqueia a estrada que conduz ao edifício onde um carro se despistou durante um programa pós-escolar, matando várias pessoas e ferindo outras, na segunda-feira, 28 de abril de 2025. Direitos de autor  AP Photo/John O'Connor
Direitos de autor AP Photo/John O'Connor
De Sérgio Ferreira de Almeida
Publicado a
Segundo a polícia, as vítimas do YNOT After School Camp têm idades compreendidas entre os quatro e os 18 anos.

Quatro crianças morreram e várias outras ficaram feridas quando um carro embateu num edifício de um centro de atividades que funcionava após o horário escolar na tarde de segunda-feira numa cidade nos arredores de Springfield, Illinois, informou a polícia.

De acordo com as autoridades locais, os agentes responderam por volta das 15:20 (21:30 em Lisboa) a chamadas sobre um veículo que atropelou mortalmente três pessoas que se encontravam no exterior, abalroando o edifício e atingindo depois outra pessoa antes de sair pelo outro lado, disse o subchefe do Departamento de Polícia de Chatham, Scott Tarter.

As vítimas tinham entre 4 e 18 anos, informou a polícia estadual de Illinois num comunicado enviado por e-mail.

Várias outras pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, segundo a polícia.

O condutor, que não sofreu ferimentos, era o único ocupante do veículo e foi levado para um hospital para avaliação. A polícia estadual de Illinois não informou se foi detido.

