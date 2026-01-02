Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Sismo de magnitude preliminar de 6,5 abala o sul e o centro do México

Um casal passeia os seus cães depois de abandonar a sua casa devido a um terramoto que se fez sentir na Cidade do México, 2 de janeiro de 2026
Um casal passeia os seus cães depois de abandonar a sua casa devido a um terramoto que se fez sentir na Cidade do México, 2 de janeiro de 2026 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O abalo interrompeu a primeira conferência de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum no Ano Novo, quando os alarmes sísmicos soaram.

Um forte terramoto abalou o sul e o centro do México na sexta-feira, interrompendo a primeira conferência de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum no Ano Novo, quando os alarmes sísmicos soaram.

O abalo teve uma magnitude preliminar de 6,5 e o seu epicentro foi perto da cidade de San Marcos, no estado de Guerrero, no sul do país, perto da estância balnear de Acapulco, na costa do Pacífico, de acordo com a agência sismológica nacional.

A agência de proteção civil do estado registou alguns deslizamentos de terras nas imediações de Acapulco e noutras estradas do estado.

Moradores e turistas na Cidade do México e em Acapulco correram para as ruas no momento em que o tremor começou a ser sentido.

Claudia Sheinbaum, presidente do México, durante uma conferência de imprensa na Cidade do México, 2 de janeiro de 2026
Claudia Sheinbaum, presidente do México, durante uma conferência de imprensa na Cidade do México, 2 de janeiro de 2026 Screenshot from AP video 4627578

O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o sismo ocorreu a uma profundidade de 35 quilómetros, a norte-noroeste de Rancho Viejo, que se situa nas montanhas a cerca de 91 quilómetros a nordeste de Acapulco.

Sheinbaum, que retomou a sua conferência de imprensa pouco depois, disse ter falado com a governadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que lhe adiantou que não havia registo de danos graves.

José Raymundo Díaz Taboada, um médico e defensor dos direitos humanos que vive num dos picos que circundam Acapulco, disse que ouviu um forte estrondo e que todos os cães da vizinhança começaram a ladrar.

Related

"Nesse momento, o alerta sísmico soou no meu telemóvel", referiu, "e depois o abalo começou a ficar forte, com muito barulho".

Acrescentou que o abalo foi mais ligeiro do que em alguns sismos anteriores e que tinha preparado uma mochila com bens essenciais para estar pronto para sair, caso os tremores secundários continuassem.

Disse ainda que não tinha conseguido contactar alguns amigos que vivem ao longo de Costa Chica, a sudeste de Acapulco, porque as comunicações estavam em baixo.

Outras fontes • AP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

México detém suposto líder de cartel acusado de terrorismo nos EUA

Presidente do México apresenta queixa após incidente público de assédio sexual

Milhões de pessoas participam em simulacro de sismo por todo o México