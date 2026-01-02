Sismo de magnitude preliminar de 6,5 abala o sul e o centro do México

O abalo interrompeu a primeira conferência de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum no Ano Novo, quando os alarmes sísmicos soaram.
Um forte terramoto abalou o sul e o centro do México na sexta-feira, interrompendo a primeira conferência de imprensa da presidente Claudia Sheinbaum no Ano Novo, quando os alarmes sísmicos soaram.
O abalo teve uma magnitude preliminar de 6,5 e o seu epicentro foi perto da cidade de San Marcos, no estado de Guerrero, no sul do país, perto da estância balnear de Acapulco, na costa do Pacífico, de acordo com a agência sismológica nacional.
A agência de proteção civil do estado registou alguns deslizamentos de terras nas imediações de Acapulco e noutras estradas do estado.
Moradores e turistas na Cidade do México e em Acapulco correram para as ruas no momento em que o tremor começou a ser sentido.
O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o sismo ocorreu a uma profundidade de 35 quilómetros, a norte-noroeste de Rancho Viejo, que se situa nas montanhas a cerca de 91 quilómetros a nordeste de Acapulco.
Sheinbaum, que retomou a sua conferência de imprensa pouco depois, disse ter falado com a governadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que lhe adiantou que não havia registo de danos graves.
José Raymundo Díaz Taboada, um médico e defensor dos direitos humanos que vive num dos picos que circundam Acapulco, disse que ouviu um forte estrondo e que todos os cães da vizinhança começaram a ladrar.
"Nesse momento, o alerta sísmico soou no meu telemóvel", referiu, "e depois o abalo começou a ficar forte, com muito barulho".
Acrescentou que o abalo foi mais ligeiro do que em alguns sismos anteriores e que tinha preparado uma mochila com bens essenciais para estar pronto para sair, caso os tremores secundários continuassem.
Disse ainda que não tinha conseguido contactar alguns amigos que vivem ao longo de Costa Chica, a sudeste de Acapulco, porque as comunicações estavam em baixo.