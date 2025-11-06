Presidente do México apresenta queixa após incidente público de assédio sexual

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, apelou na quarta-feira para que o assédio sexual seja considerado crime em todo o país, dizendo que apresentou queixa contra um homem que a apalpou no dia anterior.

Num vídeo que circula amplamente nas plataformas sociais, um homem que parecia estar sob o efeito de álcool aproximou-se e inclinou-se para um beijo, tocando o corpo da presidente com as mãos.

Sheinbaum, de 63 anos, afastou-o com delicadeza, mantendo um sorriso firme enquanto se virava para ele. Foi possível ouvi-la dizer em parte: "Não te preocupes".

Sheinbaum disse que sentia a responsabilidade de apresentar queixa em nome de todas as mulheres mexicanas. "Se isto é feito à presidente, o que é que vai acontecer a todas as jovens mulheres do nosso país?"

Mais cedo, a presidente da Câmara Municipal da Cidade do México, Clara Brugada, anunciou que o homem tinha sido detido durante a noite.

Brugada sublinhou que o assédio a qualquer mulher, neste caso, a mais poderosa do México, é um ataque a todas as mulheres.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, à esquerda, e a governadora de Veracruz, Rocío Nahle García, inspeccionam a distribuição de ajuda das autoridades em Poza Rica, México, domingo, 12 de outubro de 2025 Felix Marquez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Reacendida a discussão sobre violência de género

Sheinbaum, que é a primeira mulher presidente do México, usou a conferência de imprensa diária para pedir aos estados mexicanos que examinem as suas leis e procedimentos para facilitar a denúncia de agressões por parte das mulheres.

Os mexicanos precisam ouvir um "não alto e claro; o espaço pessoal das mulheres não deve ser violado", disse Sheinbaum.

Ela disse que já havia sofrido incidentes semelhantes de assédio quando tinha 12 anos de idade e usava o transporte público para ir à escola.

"Decidi apresentar queixa porque se trata de algo que vivi enquanto mulher, mas que nós, enquanto mulheres, vivenciamos no nosso país", afirmou.

Tal como o seu antecessor e mentor político, o ex-presidente Andrés Manuel López Obrador, Sheinbaum tenta manter uma ligação com as pessoas, mergulhando frequentemente nas multidões para tirar selfies e dar apertos de mão.

Os seus seguranças não eram imediatamente visíveis no vídeo de terça-feira. Sheinbaum rejeitou qualquer sugestão de que iria aumentar a sua segurança ou mudar a forma como interage com as pessoas.

Segundo Sheinbaum, ela e a sua equipa decidiram ir a pé do Palácio Nacional até ao Ministério da Educação para evitar uma viagem de carro de 20 minutos no trânsito da cidade.