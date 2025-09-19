Canadá e México prometem estreitar laços económicos no contexto da crise comercial de Trump

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, comprometeram-se, na quinta-feira, a reforçar as relações comerciais face às ameaças tarifárias dos Estados Unidos.

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O compromisso foi assumido durante a primeira visita de Carney ao México enquanto líder do Canadá e num momento de tensão económica para a região da América do Norte.

Os dois líderes deram um aperto de mão e entraram lado a lado no palácio presidencial da Cidade do México, no início do dia.

"A América do Norte é a inveja económica do mundo, é a região económica mais competitiva do mundo, e parte da razão para isso é a cooperação entre o Canadá e o México", disse Carney numa conferência de imprensa após a reunião.

"Complementamos os Estados Unidos. Tornamo-los mais fortes. Todos juntos somos mais fortes", acrescentou.

Procurar melhorar as relações num momento de incerteza

A chave para a reunião de Carney e Sheinbaum foi o pacto comercial Estados Unidos-México-Canadá, ou USMCA, que deve ser revisto em 2026.

Décadas de comércio livre entre as três nações entrelaçaram inextricavelmente as suas economias: mais de 75% das exportações do Canadá e mais de 80% das do México destinam-se aos EUA.

No entanto, as ameaças comerciais contínuas e em constante evolução do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, colocaram os líderes políticos e empresariais dos países em perigo, levando-os a procurar alternativas comerciais mais estáveis.

Jesus Maria Tarriba, à esquerda, e Diana Fox Carney, à direita, olham enquanto a presidente do México, Claudia Sheinbaum, entrega um presente ao primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, no National P Adrian Wyld/AP

"Trump paira sobre esta visita. O México e o Canadá partilham agora uma ameaça comum dos EUA", afirmou Nelson Wiseman, professor emérito da Universidade de Toronto.

Na quinta-feira, Carney disse que espera "quantidades muito maiores de comércio, quantidades muito maiores de investimento" entre o México e o Canadá.

Sheinbaum, a primeira mulher presidente do México, disse que os dois países tinham concordado com um plano que "traria uma nova era de fortalecimento dos laços económicos" entre as duas nações.

Sheinbaum afirmou que os dois países pretendem aumentar o comércio bilateral em diferentes setores através do acordo de comércio livre e fazê-lo através de rotas marítimas, o que evitaria que essas mercadorias tivessem de passar pelos Estados Unidos.

Uma relação única e não tão fácil

O Canadá e o México têm tido uma relação não muito fácil. No ano passado, alguns dos primeiros-ministros das províncias canadianas falaram em excluir o México de qualquer novo acordo de comércio livre com os EUA.

De acordo com o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, a comparação de Trump entre o Canadá e o México foi "a coisa mais insultuosa que já ouvi dos nossos amigos e aliados mais próximos, os Estados Unidos da América".

O senador canadiano Peter Boehm, que representou o governo canadiano aquando da tomada de posse de Sheinbaum como presidente do México no ano passado, afirmou que os comentários dos primeiros-ministros, que considerou fora do seu alcance, incomodaram os mexicanos.

"Os mexicanos são particularmente sensíveis a essas questões e, sem dúvida, houve preocupação com isso", disse Boehm, que tem promovido o estreitamento das relações entre os dois governos.

As relações melhoraram recentemente, de acordo com Boehm, que observou que o México apreciou o convite de Carney a Sheinbaum para a cimeira do G7 em Alberta, em junho.

O México é o terceiro maior parceiro comercial do Canadá, depois dos EUA e da China, e o Canadá foi o quinto maior parceiro comercial do México no ano passado.