O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve falar com o líder chinês, Xi Jinping, esta sexta-feira, para finalizar o acordo que vai permitir que a popular aplicação TikTok continue a operar nos Estados Unidos.

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"Vou falar com o presidente Xi, como sabem, na sexta-feira, a propósito do TikTok e também do comércio", disse Trump na quinta-feira. "E estamos muito perto de acordos sobre tudo isso".

Segundo Trump, a sua relação com a China é "muito boa". Mesmo assim, já referiu que a guerra da Rússia na Ucrânia poderia terminar se os países europeus impusessem tarifas mais elevadas à China.

A conversa desta sexta-feira foi anunciada pela primeira vez pelo secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, após uma reunião comercial Estados Unidos-China no início desta semana em Madrid. Bessent disse que as partes chegaram a um acordo-quadro sobre a propriedade do TikTok, mas Trump e Xi provavelmente o finalizariam na sexta-feira.

A embaixada chinesa em Washington não confirmou a chamada ou qualquer cimeira entre os líderes, mas o porta-voz Liu Pengyu disse: "A diplomacia dos chefes de Estado desempenha um papel insubstituível no fornecimento de orientação estratégica para as relações China-Estados Unidos".

Trump e Xi vão resolver o conflito comercial?

De acordo com os media norte-americanos, o telefonema pode também dar pistas sobre a possibilidade de os dois presidentes se encontrarem pessoalmente para finalizar um acordo que ponha termo ao litígio comercial e lançar luz sobre o futuro das relações entre os dois países.

Será a segunda chamada telefónica com Xi desde que Trump regressou à Casa Branca e lançou tarifas elevadíssimas sobre a China, desencadeando restrições comerciais que afetaram os laços entre as duas maiores economias.

Mas Trump manifestou vontade de negociar acordos comerciais com Pequim, nomeadamente para a plataforma de vídeo social que enfrenta uma proibição dos Estados Unidos, a menos que a sua empresa-mãe chinesa venda a sua participação de controlo.

ARQUIVO - Edifício da TikTok Inc. em Culver City, na Califórnia, 17 de março de 2023. Damian Dovarganes/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Entre maio e setembro, realizaram-se quatro rondas de conversações comerciais entre os principais responsáveis norte-americanos e chineses e, provavelmente, vai haver mais nas próximas semanas. Embora ambas as partes tenham recuado nos controlos rigorosos das exportações e suspendido as tarifas exorbitantes, muitas questões continuam por resolver.

Em junho, Trump e Xi conversaram para desanuviar as tensões sobre as restrições impostas pela China à exportação de elementos de terras raras, utilizados em tudo, desde smartphones a aviões de combate.

Tentativa de finalizar o acordo sobre o TikTok

Trump, que atribuiu ao TikTok o mérito de o ter ajudado a ganhar um novo mandato, prorrogou várias vezes o prazo para que a aplicação fosse separada da empresa-mãe chinesa, a ByteDance. Trata-se de um requisito para permitir que o TikTok continue a operar nos Estados Unidos, ao abrigo de uma lei aprovada no ano passado que procura resolver problemas de privacidade de dados e de segurança nacional.

O líder norte-americano afirmou que o TikTok "tem um valor tremendo" e que os Estados Unidos "têm esse valor na mão porque somos nós que temos de o aprovar".

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As autoridades norte-americanas levantaram preocupações sobre a propriedade e a origem da ByteDance, que citaram as regras da China que exigem que as empresas forneçam dados caso sejam requeridos. O algoritmo utilizado pelo TikTok para determinar o que os espetadores veem tem sido outro problema.

Na segunda-feira, as autoridades chinesas afirmaram que se chegou a um consenso sobre a autorização da "utilização dos direitos de propriedade intelectual", incluindo o algoritmo, e que as duas partes concordaram em confiar a um parceiro a segurança dos conteúdos e o tratamento dos dados dos utilizadores norte-americanos.