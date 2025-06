PUBLICIDADE

As negociações comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá foram retomadas depois de Otava ter anulado o seu plano de tributar as empresas tecnológicas norte-americanas, afirmou o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, no domingo

A notícia vem na sequência de um anúncio feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, na sexta-feira, em que disse que estava a suspender as conversações comerciais com o vizinho do norte do seu país, devido ao plano de continuar com o seu imposto sobre as empresas de tecnologia.

Trump descreveu este imposto como um "ataque direto e flagrante ao nosso país", que deveria entrar em vigor na segunda-feira.

Os líderes americano e canadiano falaram ao telefone no domingo e o gabinete de Carney disse que concordaram em retomar as negociações. O governo canadiano afirmou que "em antecipação" de um acordo comercial, o Canadá iria rescindir o acordo.

"O anúncio de hoje apoiará uma retomada das negociações em direção ao cronograma de 21 de julho de 2025, estabelecido na Cúpula dos Líderes do G7 deste mês em Kananaskis", disse Carney em comunicado.

Trump viajou recentemente para o Canadá para uma cimeira do G7 em Alberta, onde Carney disse que ambos os países estabeleceram um prazo de 30 dias para as negociações comerciais.

O imposto canadiano sobre os serviços digitais devia ser aplicado a empresas como a Amazon, a Google e a Meta, com uma taxa de 3% sobre as receitas dos utilizadores canadianos. O imposto teria sido aplicado retroativamente, deixando as empresas americanas com uma fatura de 2 mil milhões de dólares (1,71 mil milhões de euros) a pagar no final do mês.

O anúncio de Trump na sexta-feira foi o mais recente na guerra comercial que ele lançou desde que assumiu o cargo para um segundo mandato em janeiro. O progresso com o Canadá tem sido uma montanha-russa, com Trump a sugerir repetidamente que este país deveria ser absorvido como um Estado norte-americano.