O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, nomeou o chefe dos serviços secretos militares, Kyrylo Budanov, como seu novo chefe de gabinete na sexta-feira, numa altura em que os Estados Unidos lideram um esforço diplomático para pôr fim à guerra de quase quatro anos na Rússia.

Ao anunciar a nomeação do tenente-general Budanov, Zelenskyy afirmou que a Ucrânia precisa de se concentrar em questões de segurança, no desenvolvimento das suas forças de defesa e segurança e nas conversações de paz, áreas supervisionadas pelo seu gabinete.

"Neste momento, a Ucrânia precisa de se concentrar mais nas questões de segurança, no desenvolvimento das Forças de Defesa e Segurança da Ucrânia, bem como na via diplomática das negociações, e o gabinete do presidente servirá principalmente para o cumprimento destas tarefas do nosso Estado", afirmou Zelenskyy, numa publicação no X.

O anterior chefe de gabinete de Zelenskyy, Andrii Yermak, demitiu-se depois de autoridades anticorrupção terem feito uma rusga a propriedades ligadas a Yermak, no âmbito de uma investigação sobre alegados casos de corrupção no setor energético.

Budanov, de 39 anos, é descrito como o homem "sem sorriso" nos meios de comunicação ucranianos e é uma das figuras mais reconhecidas e populares do país em tempo de guerra.

Dirige a agência de informação militar da Ucrânia, conhecida como HUR, desde 2020.

Originário de Kiev, estudou numa academia militar em Odessa antes de ser destacado para o leste da Ucrânia durante a invasão inicial do país pela Rússia em 2014, onde terá participado em operações especiais e missões de inteligência.

O próprio Budanov não revelou muito sobre o seu serviço, exceto que foi ferido três vezes, uma das quais com estilhaços perto do coração. Um ferimento de bala no cotovelo deixou-o com uma rigidez visível no braço direito.

De acordo com um porta-voz da HUR, Budanov foi alvo de "mais de 10" ataques.

Em 2019, o seu carro explodiu em Kiev, um ataque atribuído na altura aos serviços de segurança russos.

Funcionários dos serviços de emergência trabalham para apagar um incêndio na sequência de um ataque com mísseis russos em Kharkiv, 2 de janeiro de 2026 AP Photo

Operações dos serviços secretos ucranianos

Desde a invasão total da Rússia, Budanov tornou-se um rosto proeminente do esforço dos serviços secretos de Kiev, aparecendo regularmente em entrevistas e briefings que misturam sinais estratégicos com pressão psicológica sobre Moscovo.

Tem alertado frequentemente para as intenções a longo prazo da Rússia em relação à Ucrânia e à região, ao mesmo tempo que retrata a guerra como uma luta existencial pela soberania do país.

Sob a direção de Budanov, a HUR expandiu a sua área operacional, coordenando informações, sabotagem e operações especiais para degradar as capacidades militares russas muito para além das linhas da frente.

As autoridades ucranianas atribuíram aos serviços de informações militares as operações que visaram as estruturas de comando russas, os centros logísticos, as infraestruturas energéticas e os meios navais, incluindo ataques no interior do território russo e nas zonas ocupadas.

A sua nomeação para dirigir o gabinete do presidente marca uma opção invulgar, ao colocar um chefe dos serviços secretos no centro da coordenação política e diplomática da Ucrânia.

Zelenskyy enquadrou a medida como parte de um esforço mais alargado para dar maior ênfase à segurança, ao desenvolvimento da defesa e à diplomacia.

"Kyrylo tem experiência especializada nestas áreas e força suficiente para alcançar resultados", disse Zelenskyy.

Budanov referiu, no Telegram, que o seu novo cargo é "uma honra e uma responsabilidade — num momento histórico para a Ucrânia — para se concentrar nas questões de importância crítica para a segurança estratégica do Estado".