Zohran Mamdani prometeu "reinventar" Nova Iorque durante o seu primeiro discurso como presidente da Câmara Municipal, onde prometeu governar de forma "expansiva e audaciosa" durante a cerimónia de tomada de posse.

Depois de trabalhar uma parte da noite no seu novo gabinete, o novo presidente da câmara regressou à Câmara Municipal num táxi, por volta do meio-dia, hora local, para uma grande aparição pública, em que o senador norte-americano Bernie Sanders - um dos heróis políticos declarados por Mamdani - lhe leu o juramento pela segunda vez. Mamdani prestou juramento com a mão sobre um Alcorão segurado pela esposa.

"A partir de hoje, vamos governar de forma expansiva e audaciosa. Poderemos nem sempre ser bem-sucedidos, mas nunca seremos acusados de falta de coragem para tentar", disse Mamdani a uma multidão de apoiantes.

Senador Bernie Sanders lê o juramento prestado pelo novo residente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani, Heather Khalifa/AP

"Para aqueles que insistem que a era do grande governo acabou, ouçam-me quando digo isto: A Câmara Municipal não hesitará mais em usar o seu poder para melhorar a vida dos nova-iorquinos", afirmou.

Centenas de pessoas compareceram à festa de tomada de posse sob um frio glacial, num troço da Broadway.

Mamdani insistiu na cidade que não recuará nas promessas feitas na sequência da campanha para melhorar a vida de milhões de nova-iorquinos, que diz terem sido "abandonados e ignorados pelas administrações anteriores".

"Um momento como este é raro. Raramente temos uma oportunidade destas para transformar e reinventar. Mais raro ainda é o facto de serem as próprias pessoas a colocar as mãos nas alavancas da mudança", disse Mamdani. "E, no entanto, sabemos que, demasiadas vezes no nosso passado, momentos de grandes possibilidades foram prontamente cedidos a uma imaginação pequena e a uma ambição menor", acrescentou.

Zohran Mamdani com a esposa, Rama Duwaji, na tomada de posse Heather Khalifa/AP

Mamdani reconheceu que a tarefa que tem pela frente será difícil, observando que todo o país, e mesmo o mundo, estão à espera de ver se a esquerda política consegue governar e ter sucesso, e prometeu fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que as suas promessas de campanha se concretizam.

"Querem saber se a esquerda pode governar. Querem saber se as lutas que os afligem podem ser resolvidas. Querem saber se é correto voltar a ter esperança. Por isso, juntos, faremos algo que os nova-iorquinos fazem melhor do que ninguém: daremos um exemplo ao mundo", sublinhou o presidente da Câmara de Nova Iorque.

Mamdani fez o seu juramento de posse à meia-noite sobre um Alcorão centenário, marcando a primeira vez que um presidente da câmara da cidade utiliza o texto sagrado do Islão para prestar juramento e, com ele, uma série de novas estreias.

O democrata de 34 anos tornou-se presidente da Câmara numa estação de metro há muito fechada, por baixo da Câmara Municipal, sendo o primeiro muçulmano e o primeiro com origens no sul da Ásia e em África.

A maioria dos antecessores de Mamdani prestou juramento sobre uma Bíblia, embora o juramento de defender as constituições federal, estadual e municipal não exija a utilização de qualquer texto religioso.

Procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, com Zohran Mamdani Rama Duwaji na cerimónia de tomadada de posse Yuki Iwamura/AP

Mamdani, cuja campanha se centrou principalmente na questão da acessibilidade económica, falou abertamente da sua fé muçulmana. Apareceu frequentemente em mesquitas nos cinco bairros administrativos da cidade,construindo uma base de apoio que inclui muitos eleitores sul-asiáticos e muçulmanos que votavam pela primeira vez.

Dois Alcorões seriam usados durante a cerimónia no metro: o Alcorão do seu avô e uma versão de bolso que data do final do século XVIII ou início do século XIX, parte da coleção do Centro Schomburg de Investigação da Cultura Negra da Biblioteca Pública de Nova Iorque.

Mamdani venceu uma eleição com grande cobertura no início de novembro, obtendo quase 51% dos votos, apesar da forte oposição do presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou suspender o financiamento da cidade em caso de vitória.

Mamdani derrotou políticos bem conhecidos que concorriam a cargos na cidade, incluindo Andrew Cuomo, que foi governador do estado, e Curis Sliwa, que preside ao Partido Reformista de Nova Iorque.

A tomada de posse contou com a presença da governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul - que vai recandidatar-se em novembro - e da deputada democrata Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque, que tem sido uma grande apoiante de Mamdani.