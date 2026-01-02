Trump em 2026: líder do mundo livre ou presidente acabado?

O regresso de Donald Trump à Casa Branca em 2025 marcou um regresso político impressionante, com o presidente dos EUA a promover uma política "MAGA" (Make America Great Again / Tornar a América Grandiosa de Novo) agressiva, desde o comércio às relações internacionais. Embora o líder norte-americano tenha moldado os acontecimentos de um 2025 turbulento, o novo ano pode revelar-se mais difícil de gerir para Trump com a aproximação das eleições intercalares.

Para os europeus, este é um fator a ter em conta depois de um ano difícil em que o futuro da relação transatlântica, o alicerce da prosperidade económica e da segurança do continente desde o fim da Guerra Fria, ficou abalado quando a administração Trump começou a perseguir a UE.

Em declínio, afogada em migração ilegal, a perder a identidade, vítima de uma política económica deficiente e de demasiada regulamentação - foi esta a imagem que os EUA, sob Trump, pintaram da aliada histórica Europa. Entretanto, os europeus reconhecem que a natureza fundamental da relação pode estar a mudar para sempre - mas a extensão e a velocidade podem ser determinadas pelas eleições intercalares.

Como lidar com o intransigente negociador em Washington?

Uma forma poderia ser assistir à diminuição do poder efetivo de Trump ao longo do novo ano e esperar que o seu mandato termine. Uma série de sondagens recentes mostra que a popularidade do presidente dos EUA, mesmo entre a base "MAGA", está a diminuir. Os principais grupos demográficos, como os eleitores hispânicos, que se revelaram fundamentais para a vitória, já não são tão favoráveis, em grande parte devido às políticas de linha dura em matéria de migração e às preocupações suscitadas pelas rusgas do ICE (polícia de imigração).

Apesar de Trump continuar a acreditar na sua invencibilidade política e na popularidade do movimento MAGA que construiu, "a realidade histórica está a impor-se", diz à Euronews Ian Lesser, membro do German Marshall Fund, um grupo de reflexão transatlântico.

"O eleitorado está profundamente inseguro e poderá afastar-se de Trump no seu segundo mandato - a questão é saber se isso é estrutural ou apenas um fenómeno passageiro".

Norte-americanos preocupados com o futuro e culpam Trump

Dos direitos aduaneiros à migração, da inflação aos cuidados de saúde, do ataque à Europa à demolição de partes da Casa Branca: a maioria dos norte-americanos sente-se inquieta com as tentativas de Trump de remodelar a política dos EUA de acordo com as suas próprias opiniões.

As últimas sondagens mostram que muitos norte-americanos começaram a culpar Trump pelos preços elevados de tudo, desde a alimentação à habitação - e que isso está a começar a mudar o sentimento político.

Quase metade - 46% - afirma que o custo de vida nos EUA é "o pior de que há memória", uma opinião partilhada por 37% dos eleitores de Trump para 2024, de acordo com uma sondagem da Public First de meados de novembro.

A sondagem também mostra que 46% dos inquiridos acreditam que os preços elevados são da responsabilidade de Trump.

Portanto, se quase metade dos americanos diz que acha difícil pagar as compras, as contas dos serviços públicos, os cuidados de saúde, a habitação e os transportes, há pelo menos um problema de perceção.

Mas Trump insiste teimosamente que não há qualquer problema e que os preços baixaram efetivamente, mantendo a sua crença quase messiânica de que a economia vai arrancar no próximo ano.

Chamou à conversa sobre uma "crise de acessibilidade" uma "vigarice" dos democratas. Por outro lado, o adversário político a quem se dirige desta forma, volta a abordar o tema.

"A economia está em queda e a insistência de Trump em que a crise de acessibilidade é um 'embuste democrata' parece absurda, quando até os seus eleitores mais leais olham para o preço da carne no Piggly Wiggly como se tivessem entrado numa boutique de luxo", disse a estratega democrata Julie Roginsky à Euronews, por e-mail.

"É a economia, estúpido". Mesmo para Trump

A crise de acessibilidade faz parte de um quadro económico global que se tornou volátil no último ano.

O desemprego atingiu os 4,6% em novembro, um número que não se via desde o início da pandemia de Covid.

Uma consequência das políticas tarifárias de Trump, que tiveram início a 2 de abril, segundo alguns economistas. O "Dia da Libertação", proclamado pelo presidente, deveria desencadear o início da reconstrução das capacidades industriais dos Estados Unidos, mas aconteceu o contrário. A economia perdeu 60.000 postos de trabalho na indústria transformadora, a construção de fábricas caiu pelo menos 5% e a inflação subiu 3%.

"O grande objetivo de Trump são os 20 biliões de dólares de investimento que ele imagina estarem a entrar no país", segundo Dean Baker, economista sénior do Center for Economic and Policy Research. Os 20 biliões de dólares resultariam do investimento prometido pelos parceiros em troca da redução dos direitos aduaneiros, mas não é garantido que se concretizem.

"Esta soma é igual a dois terços do PIB anual e quase sete vezes o atual nível anual de investimento. Mas não há qualquer prova disso em qualquer parte dos dados."

Fábrica da Ford em Chicago. Amr Alfiky/AP Photo

Além de tudo isso, o Supremo Tribunal dos EUA está a analisar a legalidade das tarifas de Trump e poderá emitir uma decisão no início de 2026.

Imperturbável, a Casa Branca contesta que Trump esteja a perder terreno na economia. "Limpar o desastre económico de Joe Biden tem sido uma prioridade do primeiro dia para o presidente Trump", disse o porta-voz Kush Desai num comunicado: "O presidente Trump está apenas a começar a implementar as políticas que criaram uma prosperidade económica histórica no seu primeiro mandato", acrescentou Desai. "E os americanos podem ter certeza de que o melhor ainda está por vir."

A Casa Branca apontou com entusiasmo os últimos números macroeconómicos que chegaram pouco antes do Natal.

Mostraram que o crescimento real, impulsionado pelas fortes despesas de consumo dos americanos ricos, aqueceu a uma taxa anualizada de 4,3% no terceiro trimestre, ultrapassando largamente as previsões. Este valor segue-se a um ganho de 3,8% no segundo trimestre e a uma contração no primeiro.

Mas o aumento do verão foi compensado por mais más notícias sobre a confiança dos consumidores. O indicador do sentimento do consumidor, observado de perto pelo Conference Board, caiu em dezembro pelo quinto mês consecutivo, a mais longa queda consecutiva desde 2008.

Ventos eleitorais estão a mudar para os democratas

Estará Trump a ganhar o argumento económico nas urnas? Nem por isso.

Nas eleições do ano passado, os candidatos republicanos sofreram uma derrota impressionante em tCodos os setores, chegando mesmo a perder a corrida para presidente da âmara de Miami para um democrata, pela primeira vez em quase 30 anos, por uma margem de 19 pontos.

Mas nenhuma outra corrida resumiu melhor o estado de espírito atual do país do que a eleição especial para o 7º lugar do Tennessee na Câmara dos Representantes, no início de dezembro, um distrito que Trump venceu por mais de 22 pontos há um ano. Desta vez, a margem dos republicanos diminuiu para apenas 8 pontos, o que representa uma mudança maciça de dois dígitos na preferência dos eleitores pelos democratas num ano.

Um cartaz de votação é visto perto de um centro de votação na Igreja Batista Croft, na Carolina do Sul. AP Photo

"Este é um dos maiores sinais de alerta de luz vermelha intermitente que já vimos para os republicanos", escreveu o estratega republicano Matt Whitlock: "Se todos os distritos da Câmara no país mudassem para a esquerda na mesma proporção - cerca de 15 pontos - estaríamos diante de uma onda azul muito maior do que a de 2018."

Para aumentar as complicações, o candidato republicano no Tennessee tinha o apoio firme de Trump, o que mostra que mesmo o seu selo de aprovação pode não ser suficiente para vencer.

E mesmo quando Trump e a máquina da Casa Branca se envolveram fortemente nas corridas locais, os democratas ainda conseguiram fazer incursões pesadas em um eleitorado republicano sólido, sugerindo que o partido pode estar se recuperando após uma eleição desastrosa sob Kamala Harris e a desistência tardia de Joe Biden da campanha.

Em 2026, a concorrência poderá ser muito mais difícil para os republicanos.

Trump perde apoio entre hispânicos e jovens

Desiludidos com as políticas de Trump, alguns dos grupos que impulsionaram a vitória de Trump no ano passado estão a dar sinais de rutura.

De acordo com uma sondagem recente do YouGov, o apoio de Trump entre os latinos, um grupo que proporcionou um apoio crucial em 2024, está a diminuir.

Enquanto os números de aprovação/desaprovação estavam praticamente empatados em fevereiro, os números de Trump estão agora debaixo de água em 38 pontos. (31% de aprovação, 69% de desaprovação).

A mesma tendência se verifica entre os jovens, outro grupo-chave com o qual Trump fez incursões decisivas, uma vez que os jovens dos EUA têm vindo a adotar recentemente uma tendência mais conservadora.

Na primavera passada, os eleitores com idades compreendidas entre os 18 e os 22 anos aprovavam por pouco o desempenho profissional de Trump e os eleitores com idades compreendidas entre os 23 e os 29 anos desaprovavam por pouco - mas agora estes grupos desaprovam maciçamente o trabalho do presidente - por 30 e 34 pontos, respetivamente.

Apenas 6% destes grupos etários acreditam que atualmente "as coisas estão a correr bem nos EUA".

Os latinos e os jovens estão - não surpreendentemente - particularmente desiludidos com a política de imigração de Trump, provavelmente o tema principal de todas as promessas de campanha no ano passado.

Desde que regressou à Casa Branca, o presidente emitiu uma série de ordens executivas que incluem a declaração de uma emergência nacional na fronteira entre os EUA e o México, o envio de centenas de tropas para o local e a tentativa de acabar com a cidadania por nascimento para os filhos de imigrantes e estrangeiros não autorizados, que deverá ser contestada em tribunal.

A sua administração também fechou em grande parte o acesso ao processo de asilo na fronteira sul, suspendeu a reinstalação de refugiados e acabou com as proteções humanitárias temporárias para milhares de pessoas de países latino-americanos.

Em março, Trump invocou a centenária Lei dos Inimigos Estrangeiros para remover migrantes venezuelanos para uma prisão de El Salvador sem uma audiência judicial, provocando críticas de que a lei e o Estado de direito estão a ser ativamente diminuídos por esta administração.

Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, visita o Centro de Confinamento de Terrorismo em Tecoluca, El Salvador AP Photo

Os dados mostram que os agentes do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) estão cada vez mais a visar imigrantes sem registo criminal.

Na verdade, apenas cerca de 5% dos detidos tinham uma condenação criminal violenta, disse David Bier, diretor de estudos sobre imigração no grupo de reflexão libertário do Instituto Cato, em Washington.

Como resultado, as comunidades latinas da Califórnia à Florida estão aterrorizadas com o facto de as pessoas não aparecerem no trabalho ou na escola e evitarem locais públicos como centros comerciais.

São numerosas as histórias como a de Diana Santillana Galeano, trabalhadora de uma creche em Chicago, detida por agentes do ICE sem mandado à frente das crianças e dos pais em novembro. O caso provocou indignação a nível nacional, depois de os agentes do ICE a terem arrastado para fora da creche Rayito del Sol.

Galeano só foi libertada da detenção pelo ICE porque um juiz federal considerou esta detenção "ilegal". A sua história é um dos muitos testemunhos recolhidos este ano. Atualmente, três em cada quatro latinos rejeitam a política de imigração de linha dura de Trump.

Republicanos começam a afastar-se de Trump

Sentindo que os ventos políticos estão a mudar, alguns republicanos estão agora a sentir-se encorajados a opor-se a certos aspectos da agenda de Trump ou ao próprio Trump.

Em dezembro, senadores republicanos do estado do Indiana bloquearam um esforço agressivo liderado pela Casa Branca para redesenhar os mapas do Congresso do estado, enquanto 20 republicanos no Congresso se juntaram aos democratas que apoiam um projeto de lei que anularia a ordem executiva de Trump que limita os direitos sindicais dos trabalhadores federais.

Além disso, em dezembro, o Congresso aprovou um projeto de lei bipartidário para reforçar a defesa da Europa, desafiando abertamente a estratégia de política externa de Trump.

Alguns republicanos criticaram publicamente os comentários infames de Trump após o assassínio do realizador de Hollywood Rob Reiner e da sua mulher, tendo considerado "insensíveis" as palavras de Trump, que aproveitou a nota fúnebre para criticar as opções políticas do realizador. Trump chamou a Reiner um "realizador outrora talentoso" que morreu "devido à sua obsessão com Trump".

Além disso, há fissuras dentro do próprio movimento MAGA de Trump. Prova disso é a aliada de longa data Marjorie Taylor Greene ter feito uma avaliação severa do presidente e anunciado que se demitiria do Congresso.

Congressista republicana da Geórgia Marjorie Taylor Greene tornou-se crítica de Trump Julia Demaree Nikhinson/AP Photo

Quando, em novembro do ano passado, Greene exigiu veementemente a divulgação dos ficheiros relacionados com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, entrou em rota de colisão com Trump - e, desde então, só tem ampliado a sua campanha contra o presidente.

Também criticou a administração e os colegas republicanos no Congresso por ignorarem o aumento dos custos dos cuidados de saúde para os norte-americanos comuns e por se recusarem a fazer algo a esse respeito.

Greene questionou igualmente a autenticidade do apoio quase total que Trump tem entre os republicanos no Congresso, sugerindo que esses mesmos legisladores costumavam troçar de Trump pelas costas.

Em reação, Trump retirou o seu apoio e endosso a Greene, chamando à representante da Geórgia uma "traidora" e uma "desgraça" para o Partido Republicano, comparando-a a uma "maçã podre" pelos seus "ataques" à administração.

Resta saber se a insatisfação crescente entre os norte-americanos e no seio do Partido Republicano irá aumentar até às eleições intercalares.

Trump talvez consiga dar a volta à situação, concentrando-se mais agressivamente em questões que possam acalmar o descontentamento e menos na política externa, que tem concentrado a maior parte das suas ações na tentativa, em grande parte, de ganhar o Prémio Nobel da Paz pondo fim a conflitos.

O mais difícil - a guerra da Rússia contra a Ucrânia - continua por resolver até 2026.