Está iminente novo ataque russo em grande escala na Ucrânia, dizem analistas norte-americanos

Soldado ucraniano na linha da frente na região de Zaporíjia, na Ucrânia

De Euronews

Situação das tropas ucranianas no leste do país é crítica, avisa o Instituto para o Estudo da Guerra sediado nos Estados Unidos. Escassez de armas e munições da parte de Kiev, aliada ao atraso do Ocidente no envio de ajuda, abre caminho a incursão russa de grande dimensão já no primavera ou no verão