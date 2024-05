Rússia nega recurso a armas químicas na Ucrânia após acusação dos EUA

De Euronews com AP

Washington acusa Rússia de ter usado cloropicrina, substância asfixiante que provoca vómitos, náuseas e diarreia, para obter ganhos no terreno de batalha.

Washington acusou a Rússia de usar armas químicas como um “método de guerra” na Ucrânia, violando as leis internacionais que proíbem o seu uso.

O Departamento de Estado norte-americano disse que a Rússia usou o agente cloropicrina para obter “ganhos no campo de batalha” sobre a Ucrânia, num comunicado na quarta-feira.

“O uso de tais produtos químicos não é um incidente isolado e é provavelmente impulsionado pelo desejo das forças russas de retirar as forças ucranianas de posições fortificadas e alcançar ganhos táticos no campo de batalha”, lê-se no comunicado.

A cloropicrina está listada como um agente de asfixia proibido pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ), sediada em Haia.

Foi amplamente utilizado durante a Primeira Guerra Mundial e pode causar irritação nos pulmões, olhos e pele, bem como vómitos, náuseas e diarreia.

O Kremlin rejeitou as acusações, considerando-as “infundadas”.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas em Moscovo que a Rússia manteve as suas obrigações ao abrigo da Convenção sobre Armas Químicas, que proíbe os Estados de desenvolver ou adquirir novas armas. Cerca de 193 Estados ratificaram a Convenção.

Kiev enfrenta pressão russa no leste da Ucrânia

A situação na linha de frente no leste da Ucrânia está a agravar-se, informou quinta-feira um alto funcionário militar ucraniano.

De acordo com Nazar Voloshyn, porta-voz do comando estratégico ucraniano no leste do país, as tropas que lutam nesta região estão a tentar resistir a um esforço concertado das forças russas, mais numerosas e mais bem equipadas.

A Rússia reforçou o número de tropas na região de Donetsk para atravessar a linha defensiva ucraniana, disse Voloshyn.

Soldados ucranianos disparam contra posições russas na linha da frente, perto de Avdiivka, na região ucraniana de Donetsk AP Photo/Efrem Lukatsky

“O inimigo está a tentar tomar a iniciativa estratégica e violar a nossa defesa”, afirmou na televisão nacional.

“O inimigo está a atacar ativamente ao longo de toda a linha da frente, e em várias direções, conseguiu certos avanços táticos. A situação está a mudar dinamicamente”.

A Rússia vai obrigando a Ucrânia a recuar no campo de batalha, enquanto Kiev enfrenta escassez de tropas e munições. As forças ucranianas procuram agora construir mais fortificações defensivas em locais ao longo da linha de frente de cerca de mil quilómetros.

As dificuldades de Kiev têm vindo a aumentar há meses devido aos atrasos no envio de ajuda militar vital dos Estados Unidos. O apoio foi retido em Washington durante seis meses.

14 feridos no terceiro ataque a Odessa numa semana

A Rússia lançou o seu terceiro ataque numa semana à cidade portuária de Odessa, no sul do país, disparando mísseis balísticos e ferindo 14 pessoas, segundo as autoridades locais e serviços de emergência.

O ataque atingiu um centro de triagem pertencente à maior empresa de entregas privadas da Ucrânia, a Nova Poshta. Não há registo de feridos, informou a empresa, mas a ofensiva deu origem a um incêndio.

Funcionários municipais examinam um fragmento de um míssil após o ataque russo com mísseis que matou várias pessoas e feriu outras em Odessa a, 29 de abril AP/Odesa Regional Administration

Na segunda-feira, seis pessoas foram mortas num ataque com mísseis russos em Odessa, e dois dias depois três pessoas morreram na mesma cidade quando as forças do Kremlin atacaram infraestruturas civis.

Os bombardeamentos de longo alcance têm sido uma característica da guerra de atrição do Kremlin. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmou esta quinta-feira que a Rússia lançou mais de 300 mísseis de vários tipos, quase 300 drones Shahed e mais de 3.200 bombas aéreas guiadas contra a Ucrânia só em abril.