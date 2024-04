Pelo menos quatro mortos e cerca de 30 feridos em ataque ao ‘Castelo de Harry Potter’ em Odessa

De Euronews com AP

Entre os feridos está o proprietário do edifício, o antigo deputado ucraniano pró-russo Serhiy Kivalov. O edifício é conhecido como o ‘Castelo de Harry Potter” devido à semelhança com o castelo da famosa saga.

Pelo menos quatro pessoas morreram e 32 ficaram feridas num novo ataque com mísseis russos, na segunda-feira, que atingiu um edifício conhecido como o "Castelo de Harry Potter" na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia.

O edifício de estilo gótico, que se assemelha ao retratado na saga de ficção de Harry Potter, está situado no porto de Odessa e é residência do antigo deputado ucraniano pró-russo Serhiy Kivalov, que ficou ferido no ataque, segundo noticiaram os órgãos de comunicação social ucranianos. O edifício albergava ainda a Academia de Direito de Odessa, uma universidade privada que é dirigida pelo próprio Kivalov.

Os residentes e outras pessoas que se encontravam nas imediações do edifício não tiverem sequer tempo de procurar abrigo antes do ataque: os alertas áereos soaram poucos minutos antes do bombardeamento.

“O tipo de míssil está atualmente a ser verificado. Os especialistas forenses estão a efetuar as avaliações adequadas para o efeito. Todos os serviços, incluindo o Serviço de Emergência do Estado, estão atualmente a trabalhar para eliminar as consequências do ataque com mísseis. Mais um crime de guerra”, afirmou o porta-voz das Forças de Defesa do Sul ucranianas, Dmytro Pletenchuk, citado pelas agências internacionais.

Ataque aconteceu no dia da visita de Stoltenberg a Kiev

O ataque aconteceu no dia de mais uma visita do secretário-geral da NATO a Kiev. Jens Stoltenberg admitiu que os membros da aliança atlântica não conseguiram cumprir o que prometeram à Ucrânia em tempo útil, permitindo que a Rússia explorasse as vantagens no campo de batalha.

“Hoje falámos muito de rapidez nas nossas negociações com o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. A entrega atempada de armas aos nossos guerreiros, decisões atempadas e suficientes sobre a defesa aérea da Ucrânia, são o que precisamos neste momento para proteger vidas”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

O chefe do Estado-Maior da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, alertou para o facto de a situação na linha da frente se ter agravado: as forças ucranianas estão mesmo a retirar-se de algumas posições em Donetsk.

Em Genebra, durante o Encontro Internacional de Ação contra as Minas, os responsáveis pelo evento expuseram os desafios que os civis enfrentam em ambientes de conflito ou pós-conflito, referindo-se especificamente à Ucrânia.

De acordo com o diretor do programa de Ação contra as Minas, Paul Heslop, “na Ucrânia, devido à natureza e à intensidade do conflito, vemos frequentemente amputados duplos, triplos ou mesmo quádruplos, e muitos dos feridos têm entre 20 a 30 anos".