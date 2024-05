Pedido de mandados de captura para líderes de Israel e do Hamas desencadeia uma reação mundial

De Euronews

Vários líderes ocidentais, incluindo o Presidente dos EUA, Joe Biden, rejeitaram a decisão do Procurador-geral do TPI de pedir mandados de captura para os líderes israelitas e do Hamas. Entretanto, outros apelaram à proteção da imparcialidade do tribunal de crimes de guerra.

Na sequência da decisão do Procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar mandados de captura para o Primeiro-Ministro israelita Benjamin Netanyahu e para três dirigentes do Hamas, líderes mundiais começaram a manifestar a sua opinião sobre esta medida.

O Procurador-geral do TPI, Karim Khan, acusou Netanyahu e o Ministro da Defesa, Yoav Gallant, de utilizarem a fome como método de guerra e de terem como alvo os civis. Os líderes do Hamas, Yehya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, são também acusados de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Numa declaração, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiou o líder israelita e afirmou: "Permitam-me que seja claro: independentemente do que este procurador possa insinuar, não existe qualquer equivalência - nenhuma - entre Israel e o Hamas".

O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que os EUA "rejeitam fundamentalmente" a decisão: "Rejeitamos a equivalência do Procurador entre Israel e o Hamas", afirmou o comunicado. "É vergonhoso".

Através da sua conta no X, Netanyahu publicou um vídeo em que rejeita "com repugnância" a comparação do seu governo com o do Hamas feita pelo Procurador.

"Com que audácia se compara o Hamas, que assassinou, queimou, esquartejou, decapitou, violou e raptou os nossos irmãos e irmãs, e os soldados das IDF que lutam numa guerra justa", afirmou Netanyahu.

Outros responsáveis israelitas, como o Presidente Isaac Herzog e o Ministro dos Negócios Estrangeiros Israel Katz, condenaram aquilo a que chamam "uma comparação entre o seu país e o Hamas".

"Qualquer tentativa de estabelecer paralelos entre estes terroristas atrozes e um governo democraticamente eleito de Israel - que trabalha para cumprir o seu dever de defender e proteger os seus cidadãos, respeitando inteiramente os princípios do direito internacional - é ultrajante e não pode ser aceite por ninguém", afirmou Herzog.

O Hamas também denunciou as ações do procurador do TPI, afirmando que o pedido de detenção dos seus líderes "equipara a vítima ao carrasco".

"O Hamas denuncia veementemente as tentativas do Procurador do Tribunal Penal Internacional de equiparar a vítima ao carrasco, emitindo mandados de captura contra uma série de líderes da resistência palestiniana", afirmou o Hamas.

O chanceler austríaco Karl Nehammer afirmou que, embora respeite a independência do TPI, é "incompreensível" que os líderes do Hamas sejam mencionados em pé de igualdade com os "representantes democraticamente eleitos" de Israel.

O porta-voz do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, declarou: "Esta ação não ajuda a conseguir uma pausa nos combates, a libertar os reféns ou a fazer chegar a ajuda humanitária".

"O Reino Unido, tal como outros países, ainda não reconhece a Palestina como um Estado e Israel não é um Estado parte do Estatuto de Roma".

O ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa da Irlanda, Micheál Martin, defendeu o TPI e condenou as ameaças contra o tribunal.

A África do Sul também se congratulou com a notícia e apoiou o Procurador-geral.

"A lei deve ser aplicada de forma igual a todos, a fim de defender o Estado de direito internacional, garantir a responsabilização daqueles que cometem crimes hediondos e proteger os direitos das vítimas", lê-se numa declaração do gabinete do Presidente Cyril Ramaphosa.